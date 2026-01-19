[단독]“여사님 약속한 비례 유효한지”…윤영호, 해임 뒤에도 건진에 청탁

윤영호 전 통일교 세계본부장이 건진법사 전성배 씨를 통해 김건희 여사에 총선 공천뿐만 아니라 여성가족부 산하 임원 자리까지 요구하려 했던 정황이 포착됐다.
19일 동아일보 취재를 종합하면 정교유착 비리 합동수사본부(합수본)는 윤 전 본부장이 2023년 5월 8일 세계본부장에서 해임된 이후인 그해 11월 전 씨에게 “(국민의힘) 당대표 선거 지원을 두고 (김건희) 여사님께서 약속한 것은 유효한지요”라고 보낸 문자메시지를 확보했다. 이에 대해 윤 전 본부장은 조사 과정에서 “통일교 5지구장인 경남도의회 의장 출신 인사를 비례대표 몫으로 받으려고 했지만 김 여사와 전 씨가 약속을 지키지 않아 미안해하라고 말씀드린 것”이라고 주장했다. 김 여사는 전 씨를 통해 통일교 측이 통일교 측이 2023년 3월 국민의힘 당대표 선거를 앞두고 교인들을 집단 가입시켜주는 대가로 통일교 몫 비례대표 공천 1석을 약속한 혐의로 재판을 받고 있다.
이밖에도 합수본은 윤 전 본부장이 여가부 임원직을 요구하려고 한 경위에 대해서도 조사 중이다. 윤 전 본부장은 2024년 2월 자신의 휴대전화에 “일전에 (김건희) 여사님께서 약속하신 비례 1석은 이번 총선 공천과 (전성배) 고문님의 상황을 봤을 때 어렵다고 생각된다”며 “대신 여가부 산하 한국청소년활동진흥원 활동 사업 이사가 공석인데 그 보직과 국립중앙청소년수련원(천안) 원장을 겸직토록 해주시기를 당부드린다”는 내용의 메모를 남겼다. 이를 토대로 합수본은 통일교 고위직에서 해임됐던 윤 전 본부장이 전 씨를 통해 김 여사에게 지속적으로 청탁을 전달하려한 이유도 파헤치고 있다.
합수본은 또 윤 전 본부장이 총선을 돕기 위해 2024년 3월 통일교 청년 교인 등 8000여 명이 참여하는 보수 지지 행사 등을 준비했지만 실행하지 못한 정황도 포착했다. 이와 관련해 통일교 측은 교단 차원에서 실행하려 한 게 아니라 윤 전 본부장의 개인적 일탈이라는 입장을 되풀이했다. 통일교 관계자는 “윤 전 본부장이 개인적인 이득을 위해 해임된 후에도 이런 행동을 한 것 같다. 수사를 통해 진실이 밝혀질 것이라고 생각한다”고 주장했다.
