[오늘의 운세/9월 29일]

● 쥐
36년 흥분하지 말고 신중히 처리하면 해결.
48년 등산 여행 해상활동은 사고 방지를.
60년 출행은 이익 있고 막혔든 일은 성사.
72년 불평 말고 어려우면 말해야 해결이.
84년 서두르지 말고 무게 있게 처신을.
96년 착실히 진행하면 뜻한바 달성할 수
● 소
37년 너무 저자세 겸손은 손해 분위기 따라.
49년 가정 화목 유지해야 난처한 일 피할 수.
61년 손익계산 하지 말고 맡은 일 성실히 끝내야.
73년 현재 혼란한 때니 뒤로 물러서 연구를.
85년 남녀관계는 상담 시 과장 많으니 판단을.
97년 노력하면 난제 풀어지니 강한 처신을.
● 범
38년 현실 직시하고 인내로 노력하면 해결.
50년 전문가와 상의하며 따르면 길하다.
62년 풀린다고 흥분 말고 경계해야 실수 없다.
74년 새로 벌리지 말고 현재 발전시켜야.
86년 재물은 공공기관 상대해야 성사될 운.
98년 여성은 사교성 발휘하면 성취할 수.
● 토끼
39년 손실 피하려면 확실한 계획을 세워야.
51년 사업 장사는 수입이 있어 큰 기쁨이.
63년 욕심 자제하고 순리대로 하면 성사.
75년 여성은 할 말은 확실히 주장해 관철을.
87년 실속 없는 일에 애쓰지 말고 반성을.
99년 혼자 애쓰지 말고 남과 협조해야.
● 용
40년 분수 넘치면 어려우니 분수껏 처신하라.
52년 귀인이 도우니 성실하면 기쁜 일 있다.
64년 사업 부진하고 손실을 인내로 막아야.
76년 진로 직업변동 손재수 협의로 해결를.
88년 힘들어도 인내하면 걱정 해소될 수.
00년 소망은 노력해야 이루어지며 재물도.
● 뱀
41년 유혹 경계하고 거래는 하자 확인해라.
53년 명예보다 장사 사업이 더 성과가.
65년 대인관계 잘하며 처신하면 기쁨이.
77년 공정히 처리하면 재난 피하고 복이.
89년 윗사람 지도 받으며 지혜를 총 동원해야.
01년 외롭지만 즐겁게 참고 노력하면 성취.
● 말
42년 소망 성사 힘드니 망동 말고 자중하라.
54년 욕심 차리면 실패 협조 받아야 성공.
66년 상황변화로 약속이 변동 되도 원망마라.
78년 확실한 지인 도움 받으면 소망 성사.
90년 운이 강해 추진하면 막힘없이 성취될 수.
02년 재난 수니 일 벌리지 말고 여행 자제를.
● 양
31년 겸손하면 일은 성사되고 태평하다.
43년 신뢰받는 것이 중요 겉치레는 무시를.
55년 강한 행동 금물 마음 감동시키는 처신을.
67년 지조를 지키라 서두르면 모략에 빠질 수.
79년 가정에 신경 쓰고 구설수 피하라.
91년 급하면 어려워지니 봉사자세로 추진을.
● 원숭이
32년 좋은 기회라고 판단되면 무조건 잡아야.
44년 건전하고 즐겁게 추진하면 편안하다.
56년 안 풀린다고 실망 말고 노력하면 해결.
68년 남을 믿지 말고 내 의지로 난제 해결을.
80년 구설 배신수니 출행 말고 차기 계획을
92년 협조자 잃기 쉽고 공은 헛수고 될 수. .
● 닭
33년 현실에 안주 말고 미래 예측해 대비를.
45년 너무 과하면 균형 무너지니 정도 지켜라.
57년 선행은 더 활발히 추진해야 목표 달성.
69년 마음먹은 대로 힘차게 추진하면 성취 수.
81년 경쟁 두려워말고 착실히 풀어가면 성사.
93년 현 상태 파악해 유리한 입장 택해야.
● 개
34년 협조자를 판단해라 나를 역이용 할 수.
46년 큰 계획으로 노력하면 조건에 따라 성사.
58년 바르게 추진하면 성사 재물도 취득할 수.
70년 미래 판단하고 예측해 처세할 때.
82년 기본 변경 말고 필요하면 내부부터.
94년 무역 해외여행 어업 등 추진은 유리.
● 돼지
35년 예상 못한 사고 손해 따르니 주의.
47년 흥분해 정신 못 차리면 큰일 실패한다.
59년 여성은 주장이 강해서 손해 보니 조심.
71년 풀리지 않아 불안해하지 말고 기다려라.
83년 직원 실천 필요하니 직원사기 높여줘라.
95년 과한 투자 금물 운이 오니 기다려라.
일월철학원장 일월선사
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0