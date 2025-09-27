[오늘의 운세/9월 28일]

● 쥐 36년 과신해 경거망동이나 무리하지 말고 협동해야 성공. 48년 협동 공동사업은 남과 화평하고 우의를 증진해야 좋다. 60년 때가 나쁘니 먼 여행 가지 말고 구설수에 조심하라. 72년 겉 치례에 속지 말고 깊이 관찰해 피해를 면하라. 84년 자존심 상해도 참고 예의 지키면 좋은 일이 온다. 96년 좋은 기회 놓치기 쉬우니 항상 긴장하여 잡아야 길.
● 소 37년 봉사와 희생으로 사회에 공익을 주면 나중에는 이익이. 49년 나에게 유리하다고 판단되면 주저 말고 협조 요청해라. 61년 그럴듯한 말로 부추겨도 별로니 신경 쓰지 말라. 73년 어려워도 예의 지키고 성실히 하면 위기 피하고 성사할 수. 85년 화합이 안 되는 상태이니 억지로 추진 말고 주시하라. 97년 금전문제로 시비가 있을 운이니 다투지 말고 화해로.
● 범 38년 적극적으로 나가면 길하고 물러서면 대단히 불리하다. 50년 변화를 주시하며 대처하면 어려운 일이 단번에 풀릴 수. 62년 친지나 윗사람 협조 받으면 매사 성취가 빠르다. 74년 이사나 변동은 좋은 때니 윗사람과 상의 후 진행하라.. 86년 근심 걱정은 서서히 사라지고 소망 이루어지는 운. 98년 전망이 밝으니 능력 발휘하면 인정받고 목표 달성.
● 토끼 39년 어렵다고 포기하지 말고 인내로 극복해야 가능성이 있다. 51년 때를 기다리며 상황 판단해 움직이면 문제 해결. 63년 의견충돌로 친지 주위와 불화 있으니 양보 협조가 상책. 75년 가정이 편안하면 만사형통하고 즐거움이 많을 수. 87년 복록은 증가되고 명성은 빛나고 추진하는 일은 길하다. 99년 상대 속셈이 다르니 성급한 결정은 손해 볼 수 있다.
● 용 40년 기본은 절대 수정하지 말고 노력하면 성사되어 기쁨이. 52년 내복으로 잘된다고 과신 말고 주위사람 협조 받으라. 64년 운세 호전되어 귀인 도움으로 발복하고 재물도 길. 76년 난처한 문제는 선배나 윗사람 조언 받으면 좋은 일이. 88년 대인관계에 중점 두고 친교하면 명예 얻고 즐거움이 크다. 00년 이성 운은 좋으니 주위 잘 관찰하고 용기를 내야 길.
● 뱀 41년 풀리는 때니 기회 잃지 말고 확실히 행운을 잡아라. 53년 복록 운이니 계획은 점진적으로 추진하면 성공. 65년 상대 의견도 참고하라 내주장만 고집하면 망신수가. 77년 사심 없이 공명정대하게 처리하면 명예와 발전도 크다. 89년 단점은 고치고 장점은 살려 강하게 추진하면 목표 달성. 01년 즐거운 일이 생길 수며 추진하는 일은 성취할 운.
● 말 42년 억지로 무리하게 해결하려하면 상해나 사고 발생할 운. 54년 변명을 앞세우면 더 큰 화가 오니 시인은 확실히 하라. 66년 계획은 크게 잡고 열심히 노력하면 조건에 따라 성사. 78년 여성은 협조자 만나 운수 좋아지니 내실에 최선을. 90년 힘을 분산하지 말고 한일에만 집중해야 해결이. 02년 남을 경시하는 행동 말고 충고나 의견을 따르면 길함.
● 양 31년 윗사람 도움으로 좋은 일이 있으며 노력이상 대가가. 43년 어려움에 봉착하여도 당황하지 말고 참고 인내해야. 55년 어진선배나 위사람 만나야 성공 아니면 실패한다. 67년 걱정 많은 때지만 정도 지키며 참으면 귀인도 나타난다. 79년 투기 도박 등 요행은 절대금하면 적은 자본으로도 성사. 91년 어려워도 착실히 순서에 따라 개척하면 다시성취.
● 원숭이 32년 건전하고 즐거운 마음으로 추진하면 편안 무사하다. 44년 낭비 줄이고 절약하면 구하는 재물과 소원은 성취. 56년 난관에 처하면 주위의 협조를 구하면 해결책이 있다. 68년 속히 해결할 문제 있으면 여성의 협조 받으면 길. 80년 남쪽방향 일은 무난하며 타인의 협조 받으면 성사. 92년 활동하는 여성은 자기 특유의 재능 살리면 발전한다. .
● 닭 33년 변화를 시도할 때는 잘 판단해 결정해야 실수 없다. 45년 유능한 직원과 합심하여 난제 풀면 즐거움이 크다. 57년 재물보다 가화만사성 밖에 일보다 가정에 우선해야 안정. 69년 달콤한 유혹을 경계하라 거래는 하자를 꼭 확인해라. 81년 실력 과신해 무모하면 손실이 있으니 침착한 처신 요. 93년 고집세우면 잘 풀려가든 일도 꼬이니 시류에 편승하라.
● 개 34년 가족 친지들과 관계를 돈독히 하여 행복한 가정 유지하라. 46년 대인과 상의하며 추진하고 남쪽방향의 일은 길하다 58년 엉뚱한 충동 자제하고 신중 기해야 위기 피하고 성사. 70년 계획하고 추진하는 일은 마음먹은 대로 성사되는 운. 82년 주위 분열로 소망이루기 힘드니 욕심 부리지 말라. 94년 두서없이 급하게 서두르면 실패하니 침착히 진행하라.
● 돼지 35년 급히 서두르면 후유증이 크니 때를 잘 선택해야 길함. 47년 대인관계에 방해가 있을 수니 직접 해결하면 무난하다. 59년 낭비 줄이고 대인관계를 편안하게 하면 복이 온다. 71년 위아래 모두 협력하는 사업은 서로 협조하면 대길. 83년 사회사업이 유리하며 차차 운이 트여 보람 있고 성사. 95년 수양하며 화급한 일이 생겨도 침착히 대처해야 행운이.
