[오늘의 운세/9월 27일]

● 쥐 36년 거래 시는 사기성 여부를 잘 판단해 조심하고 손재 피하라. 48년 때가 와야 좋아지는 운세니 참고 수양하며 인내하라. 60년 능력 인정받고 추진하면 마음먹은 대로 잘 추진된다. 72년 힘차게 밀고 나가라 안 풀리든 일이 해결 될 수. 84년 직장 사업전환 등 변화수니 확실한 판단 하에 움직여라. 96년 정의가 부정과 음해로 손상될 수니 적당한 타협을.
● 소 37년 만물이 소생하는 운이니 재물도 명예도 얻을 운세. 49년 주위 협조를 구해서 처리하면 난제는 해결될 수. 61년 나를 도와줄 여성이 있으면 도움 요청하면 결과 좋다. 73년 여성은 이별수가 있으니 매사 참는 인내력이 필요. 85년 사소한 일이나 분쟁에 끼지 말고 묵묵히 내일하면 성공. 97년 끝까지 밀고 가면 상승의 운세 잡고 물러서면 불리.
● 범 38년 허례허식에 신경 쓰지 말고 분수에 맞게 내실 기해야. 50년 귀인의 지도편달 받으면 모든 어려움은 해결되리라. 62년 풀리는 날이니 좋은 기회 오면 놓치지 말고 활용해야 성사. 74년 흉이 길로 변하는 때니 올바르게 처신하면 만사형통. . 86년 바른 길로 일을 추진하면 성사되며 재물도 취득할 수. 98년 남녀 간 의견충돌로 복잡해지니 신중한 처신 요구됨.
● 토끼 39년 사기 수에 말려들면 힘든 상황으로 빠지니 경계하라. 51년 가정 애정문제 발생할 수 있으니 사랑과 화목으로. 63년 어려워도 실망 말고 능력 발휘하면 운세 좋아진다. 75년 술과 유흥 과소비 금하고 재정비가 필요하다. 87년 말 때문에 분쟁과 시비가 일어나니 예의 지킬 때. 99년 실속 없이 분주하며 소득 없고 지출만 있으니 대비요.
● 용 40년 주위 복잡한 상황에 신경 쓰지 말고 조용히 내일만하라. 52년 분수에 넘치면 주위 중상모략에 손재 당할 수니 조심. 64년 성취된다고 방심마라 믿는 이의 배신수를 경계해야. 76년 심적 고민이 많으니 안정을 취하며 인내로 기다려야. 88년 바른 처신은 길하나 헛된 욕망으로 부정하면 손재가. 00년 예의에 어긋남이 없이 처신하면 별 탈 없이 무난하다.
● 뱀 41년 태만 불손하지 말고 잘 판단해 성실히 밀면 만사 대길. 53년 무리하게 앞서나가지 말고 수양에 힘써 위기 피하라. 65년 불만자도 정당하면 따르니 옳은 일은 노력하면 성취. 77년 방황 말고 신중히 생각하면서 일을 추진하여야 길. 89년 좋은 때니 재물구하는 일에 우선해 추진하면 성취되리라. 01년 서두르지 말고 윗사람 뜻에 따라 풀어 가면 목표 달성.
● 말 42년 낭비 줄이고 차기를 준비하는 처세가 필요한 시기. 54년 현재는 본분을 지키는 일이 우선이고 망상을 하지마라. 66년 가정 친지 불화 예상되니 고집은 버리고 참고 협조가 필요. 78년 자신의 처지를 다시 인식해 협조체제를 갖추어야 길. 90년 재물이 들어오고 풀리는 운이니 전문가 조언 받아라. 02년 귀인도 나타나 도울 수니 성실하면 기쁜 일도 있다. ● 양 31년 상호우의가 돈독하면 약속한 일은 성과 크다. 43년 노력해도 성과 없을 때는 잘 판단해 새 방향 고려할 때. 55년 협동하고 단합하며 서서히 추진해야 끝내 성사 된다. 67년 운이 열리니 큰 계획 가지고 추진해도 성사되는 운. 79년 쉬지 않고 노력하며 겸손히 처신하면 목표 달성. 91년 힘든 상황이면 냉정한 판단으로 포기할 것은 단호히.
● 원숭이 32년 겸손히 최선을 다하면 순조롭게 풀리어 크게 발전. 44년 협조자와 의견 일치해서 성실히 추진하면 성사. 56년 옳은 판단으로 침착 인내로 과감히 밀면 성사되리라. 68년 상거래는 이익 있으니 현재 여건에 따라 처세해야. 80년 운전 사고나 음주 등 뜻밖의 일에 조심해야 길하다. 92년 이성 관계 가정 친지도 안정을 되찾을 수니 화합을.
● 닭 33년 늦다고 고민해 서두르지 말고 무게 있게 처신 요. 45년 부드럽고 유순하게 만사 처리하면 편안한 운이 된다. 57년 관재구설 사기 조심하고 일은 힘만 들고 소득 없다. 69년 좋은 기회와도 놓치기 쉬운 때니 용기 내어 잡아야. 81년 상하가 서로 대립하고 다투니 아량과 이해로 풀라. 93년 대인관계나 직장관계도 잘 풀리니 적극적으로 밀고가라.
● 개 34년 새 일을 하려면 협조자와 상의하며 시도해야 유리. 46년 경쟁자 두려워 말고 과감히 도전하면 목적 달성 운. 58년 말과 행동으로 화를 불러 파탄이 올 수니 인내가 약. 70년 가족 화합은 추진하는 일에 활력소 되어 복이 된다. 82년 도움 받을 여성 있으면 망설이지 말고 도움 받아라. 94년 믿은 사람 변절로 일도 엉망 되고 손실 발생 수.
● 돼지 35년 안정된 상태를 계속 유지하면서 추진하면 소망 성취. 47년 활발하게 과감히 밀면 재물 생기고 난제도 해결. 59년 방해자들이 있어 어려움이 많으나 노력하면 이익이. 71년 무리하게 벌이지 말고 능력과 순리 따라 시행이 유리. 83년 상호 화합하고 성실하게 정성 다하면 서서히 풀린다. 95년 이성 관계에 휘말리면 해결하기 힘든 난관에 봉착.
