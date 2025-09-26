[오늘의 운세/9월 26일]

● 쥐 36년 위아래 뜻 일치하니 변동 말고 밀어야. 48년 어려움 극복하면 귀인 도움으로 성취. 60년 확실한 정보 계획으로 추진하면 성사. 72년 암울한 시기니 자중하며 기다려라. 84년 성급하면 실패 선배 지인과 협조를. 96년 직분 넘치는 일은 믿을 사람 세워라. ● 소 37년 주변 의식 말고 강한 의지로 밀어야. 49년 대인관계 친밀히 하면 순조롭게 성사. 61년 사교성 발휘하는 영업 대인관계는 유리. 73년 책임자 되도 독선적이지 말고 협조를. 85년 서두르지 말고 성의 다해야 순조롭다. 97년 말조심하고 성급하지 않으면 해결.
● 범 38년 겸허히 밑 사람 위해주면 더 복이. 50년 무리한 처세는 난처한 처지에 빠질 수. 62년 난관 처해도 확실한 주관으로 밀어야. 74년 냉정한 판단으로 버릴 것은 버려야. . 86년 건전하고 즐겁게 추진하면 편안하다. 98년 소망은 윗사람 협조 받으면 성사. ● 토끼 39년 고상한 처신이 불화나 마찰 피한다. 51년 바르고 선하게 처신하면 즐겁고 태평. 63년 이익만 따지며 다투면 송사 구설수가. 75년 생각 달라 깨지니 마음 주지 말고 관망을. 87년 공정하게 처리해야 더욱 발전이. 99년 도움 받을 여성 있으면 도움 받으면 길.
● 용 40년 말조심하며 처신하면 길운으로. 52년 변화 할 수니 관찰하여 정확히 처신을. 64년 운이 약하니 계약 매매 미루고 기다려라. 76년 현실파악 해 행동하고 주위와 협조를. 88년 분수에 부족 되거나 넘치는 일 삼가. 00년 천천히 해야 안전 급하게 서두르면 실패. ● 뱀 41년 힘든 일도 즐겁게 노력하면 복록 증가. 53년 우환 대비해 뜻밖의 손실 막고 성실히. 65년 현재 일 변경 말고 계속추진이 더욱 길. 77년 막혀도 참으면 마침내 해결 실마리가. 89년 상사는 직원과 헌신한다는 자세로 해야. 01년 중도 포기 말고 끝까지 완수해야 성취.
● 말 42년 서두르지 말고 기다리면 기회 온다. 54년 힘들고 괴로움이 겹치니 무리 말라. 66년 고생 끝에 귀인도 도와 성취된다. 78년 어려워도 인내하며 노력하면 가능성이. 90년 상사는 직원 의견 경청해 지도해야. 02년 좋은 기회 오면 놓치지 말고 잡아라.
● 양 31년 우연히 재물 얻는 행운이 벌어질 수도. 43년 정성스럽게 추진하면 만사형통. 55년 난관으로 어려우니 조용히 기다려라. 67년 지금은 마땅치 않으니 방법 연구를. 79년 상대 설득하며 참으면 귀인도 돕는다. 91년 손위여성 상대는 적극적으로 처신해야 ● 원숭이 32년 선행 길 악행 불행 초래 성불 자세로. 44년 가정 화목 유지해야 난처한 일 피할 수. 56년 외부상황에 동요 말고 내직분만 수행을. 68년 사교성 발휘해 활동하면 크게 성취할 수. 80년 약하면 손재수니 과감히 새 계기를. 92년 욕심 금물 기반 잘 닦으면 소망 성사. ● 닭 33년 적극적 추진하면 순조롭게 성사될 운. 45년 매매 재물은 얻기 힘드니 자중해야. 57년 공평하면 난제 풀고 명성 날릴 운. 69년 윗사람 도움 받으면 소원은 해결. 81년 말 행동이 일치되게 처신해야 길운이. 93년 남여 화합하는 때니 인연 찾아라.
● 개 34년 힘든 추진하지 말고 가능한 계획을. 46년 고난이 오니 확실히 계획 재분석하라. 58년 친밀하게 도와주며 처리하면 난제 해결. 70년 허욕 금물 노력하면 이루어진다. 82년 성공 실패가 거듭되는 때라 현명하게. 94년 화재수니 조심하고 재난에 대비해야.
● 돼지 35년 질병 조심하고 심신 안정이 상책. 47년 공공성 우선 처리해야 인정받는다. 59년 금전 손실수니 조심히 처신해야. 71년 내주장만 하면 깨지니 분위기 동참을. 83년 순리대로 시행하면 점진적으로 발전 95년 현재하는 일에 매진해야 큰 결실이.
