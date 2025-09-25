[오늘의 운세/9월 25일]

● 쥐
36년 상황변해 뜻밖의 재난 당할 수니 대비를.
48년 바른 행동 유익 틀린 행동은 손해 올수.
60년 여성은 협력자 나타나 풀어지는 운.
72년 무리한 확장 금물 절재하며 내실을.
84년 적은일 변해 난처한 일 만드니 조심을.
96년 선배 가르침 받고 노력하면 결국 성사.
● 소
37년 서두르지 말고 노력하면 길운 온다.
49년 어려움 해결되니 내실 기하며 추진을.
61년 노력하면 배 이득 이루니 능력 발휘를.
73년 철저한 준비와 시기 잘 택해야 성취.
85년 공공기관 일 좋은 때니 확실한 계획으로.
97년 마찰 생겨도 정상되니 분수 지켜야.
● 범
38년 가정 화합 이루어지고 자손은 기쁨이.
50년 확실치 않은 사람과 거래 약속 삼가.
62년 길흉의 변화 오니 신중히 재난 대비를.
74년 깊이 분석 처리하라 과음 과소비 금물.
86년 뜻대로 안되니 서서히 진행하며 차기를.
98년 낙이오니 고통 참으면 즐거운 일이.
● 토끼
39년 예감이 좋다면 실천해라 난제 풀린다.
51년 적은 일 성사 큰일 어려움 많아 늦게야.
63년 주위 집안이 시끄러워 질수니 안정에.
75년 능력 이상 하지 말라 분수껏 실리 추구를.
87년 봉사정신으로 처신하면 서비스업 발전.
99년 실물수 주의 고집 세우면 실패 양보를.
● 용
40년 뜻 맞는 사람끼리 추진하면 난제 해결.
52년 고통 있으나 덕 베풀며 밀고가면 성사.
64년 난제는 귀인 도움으로 해결되어 편안.
76년 속 썩을 일 생기니 사랑 베풀고 포용을.
88년 뜻이 커도 실천 힘드니 강하게 실행을
00년 동업 사업 취업 길 속전속결로 처리를.
● 뱀
41년 바르게 열심히 추진하면 만사형통 할 수.
53년 큰 계획은 이루어지기 힘드니 정확히.
65년 설득해 이해시키며 참으면 귀인 도움도.
77년 즐겁게 대하면 인정받아 풀리고 풍요.
89년 악운가고 길운오니 성사되고 즐겁다.
01년 예상 못한 일 발생해도 침착히 대응.
● 말
42년 오해와 무시해도 참고 때를 기다려야.
54년 방심하면 깨지기 쉬우니 끝까지 확인을.
66년 현재에 만족을 욕심 부리면 손재수가.
78년 임무를 끝까지 수행하면 그 뜻이 달성.
90년 배운다는 각오로 노력해야 성사.
02년 여성관련 일은 길 직장관계도 길.
● 양
31년 힘든 때이나 밀어가면 귀인 도움이.
43년 낭비 줄이고 차기 준비하는 자세 필요.
55년 가정 이사 등 문제 생기면 화목으로.
67년 구설 사라지고 출행 이롭고 재물 온다.
79년 구설에 사기도 당할 수니 매사 확실히.
91년 차근차근 노력면 끝내 성취한다.
● 원숭이
32년 귀인상봉으로 일도 출행도 편안한 운.
44년 확실한 계획 하에 착실히 움직이면 길.
56년 성실하면 주위에 도움 요청하면 협조.
68년 실수로 곤란하게 될 수니 양보 연구를.
80년 사고수니 과음 사소한 다툼 피해야.
92년 확장 말고 현재 사업 재정비가 유리.
● 닭
33년 업무상 꼭 필요하면 협조 요청하라.
45년 점잔은 처신은 호평 받아 길운으로.
57년 해결 안되든 일이 밀면 성사될 운.
69년 불운 사라지고 재물 생기니 즐겁다.
81년 적게 먹고 만족해야 후에 더 이익이
93년 노력으로 어려움 극복하면 희망 있다.
● 개
34년 정성껏 추진하면 화가 길로 변한다.
46년 인화로 처신하면 서로 협조하니 길.
58년 힘든 일 주위사람과 함께 하면 성사.
70년 상사 친지도 절교될 수니 화합해야.
82년 활발하게 밀면 재물 생기고 난제 해결.
94년 옳으면 시행 합당치 안으면 하지 말라.
● 돼지
35년 불가능하다고 판단되면 피해야 길.
47년 매매 계약 유리한 조건으로 성사 된다.
59년 제삼자 개입하면 복잡하게 꼬이니 거절
71년 뜻대로 안되고 막히니 서서히 진행을
83년 무리하게 진행하면 더 복잡하니 자중을.
95년 여성 도움 받으면 길하니 기회 잡아라.
일월철학원장 일월선사
