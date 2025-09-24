[오늘의 운세/9월 24일]

● 쥐 36년 아랫사람 포용해주면서 실력 발휘해야. 48년 안 풀린다고 실망 말고 노력하면 해결. 60년 힘들어도 착실히 처리해가면 성취. 72년 시작은 잘 판단해야 현 사업 발전시켜라. 84년 난제수니 소인 멀리하고 대인 따르라. 96년 상하 직원과 긴밀히 협조하면 성사. ● 소 37년 구설 배신수니 출행 말고 차기 계획을 49년 속임수 조심 주위 뜻 경청하며 협조를. 61년 두 마리 탐 말고 한마리라도 잡아라 73년 요행 바라면 액운 올 수 착실하면 성사. 85년 인정받는 것이 중요 가식은 실패 수. 97년 사기에 말려들면 어렵게 되니 경계하라. ● 범 38년 사고위험 있으니 위험지역 등산 보류를. 50년 욕심내면 손재수니 차분한 대처를. 62년 현재에 만족 말고 재난 화재 등 주의. 74년 급한 변동 말고 내실에 충실히.. 86년 순리 따라 노력하면 소망은 성취. 98년 윗사람 활용하면 성사되고 재수 길.
● 토끼 39년 아랫사람이 따르도록 진솔한 처신을. 51년 귀인 만나는 운 대인관계 신경을. 63년 어려워도 적극적 추진하면 해결. 75년 단합해 영업 판매하면 풀어지는 운. 87년 뜻대로 안된다고 걱정 말고 기다려라. 99년 장애 많아 힘드니 새 방법 찾아야.
● 용 40년 난제는 스스로 노력해서 해결해야. 52년 노력하면 순조롭게 성사 될 운세. 64년 방해로 거래는 막히나 인내하면 성사. 76년 어려우면 한발 물러서 방법 강구를. 88년 곤란해도 도와주는 귀인 나타나 해결. 00년 풀리지 않아 불안하지 말고 기다려라.
● 뱀 41년 부지런하면 때가와 운 길해져 기쁠 수. 53년 불평 말고 어려우면 말해야 해결이. 65년 차분한 기분으로 기회 오면 용기 내라. 77년 힘든 계획은 점검해 새 계획 추진해야. 89년 이성간 건전한 사교는 즐거움이. 01년 등산 여행 해상활동은 사고 방지를. ● 말 42년 할 수 있다는 생각으로 밀면 해결. 54년 헛수고 말고 실천 가능한 계획 추진을. 66년 수입보다 지출 많은 때 낭비 줄여야. 78년 가정 친지도 안정 되찾을 수니 화합을. 90년 저자세 겸손은 손해니 분위기 따라야. 02년 실속 없는 일에 애쓰지 말고 반성을.
● 양 31년 공덕이 결실 맺으며 이득이 생길 운. 43년 오만 과욕 금물이며 명예는 길함. 55년 미래 판단하고 예측해 처세할 때. 67년 구두 약속 믿지 말고 문서로 확실히. 79년 확장 전업은 위험 현재에 충실해야. 91년 소망성사 어렵고 힘드니 오직 인내를.
● 원숭이 32년 내부에 음해하는 자 있으니 조심을. 44년 정의가 음해로 손상될 수니 타협을. 56년 노력하면 힘들어도 목적 달성 할 수. 68년 어려워지는 운세 재검토해 추진을. 80년 끝맺음 없이 처리 말고 결말내야 길. 92년 욕하고 음해하는 자 있을 수니 조심. ● 닭 33년 욕심 버리고 좋은 기회니 소망 성취하라. 45년 소신대로 한길로 밀면 끝내 복이 온다. 57년 기쁘고 즐거울 때니 책임 있게 추진해야. 69년 소망성사 직장운도 좋으니 취업 승진 할 수. 81년 최선 다하면 순조롭게 풀리어 크게 발전. 93년 시작은 계획대로 추진되나 흉액 대비를.
● 개 34년 시비 휘말려 다투면 손해 보니 참아야. 46년 현인 말 받들어 바르게 처신해야 길. 58년 직원 실천이 필요한 때니 사기 높여줘라. 70년 순리 따라 노력하면 소망은 성취. 82년 변동 수니 숙고해 유리하면 바꾸어라. 94년 이성관계로 고민 할 수니 냉정히 해결을.
● 돼지 35년 친지 동료를 뜻이 다르다고 버리지 말라. 47년 신도 도와 성사되는 운 무리는 금물. 59년 남을 믿지 말고 내 의지로 난제 해결을. 71년 뜻이 안 맞으면 계약 거래하지 말라. 83년 친지 윗사람 협조 받으면 성취 빠르다. 95년 이성 운 좋고 명예 이익은 성취 운.
