[오늘의 운세/9월 23일]

● 쥐
36년 흥분해 정신 못 차리면 큰일 실패한다.
48년 암울한 시기니 자중하며 내일 기다려라.
60년 기본은 변경하지 말고 필요하면 내부부터.
72년 운 왕성하니 기회 잡아 추진하면 이익이.
84년 사업 확장 과도한 투자는 손재 당하기 쉽다.
96년 가까이 실속이 먼데서 찾으면 헛수고.
● 소
37년 이해하고 화합해야 손재수 피한다.
49년 노력 이상 성과 기대하며 서두르지 말라.
61년 성실하면 타인도 호응해 순조롭게 해결.
73년 남의 도움은 어려우니 스스로 해결을.
85년 변화에 동참하고 상호 협의해 행동해야.
97년 끈기로 밀고가면 기대 이상 목표 달성.
● 범
38년 거래 연기되고 이익 별로니 기다려라.
50년 흥분하지 말고 신중히 처리하면 해결.
62년 평지풍파 운이니 매사 조심이 길.
74년 은인이 변신하는 상황 올수니 해결을.
86년 앞뒤 명확해야 난처한 처지 피한다.
98년 친구를 원하는 이성은 기회 잡아야.
● 토끼
39년 모략 받는 때니 명예 위한 처신 금물.
51년 상부상조하면 해결되며 소망 성취.
63년 보증 등 부탁 거절해야 구설수 피한다.
75년 대인 지도 받고 노력하면 난제 해결.
87년 때 기다리며 상황 따라 움직이면 해결.
99년 계획대로 끝까지 추진해야 소망 달성.
● 용
40년 나쁜 때니 건강 유의하고 새 계획을.
52년 기술계통의 직종은 노력하면 성공할 수.
64년 능력 발휘가 힘든 때니 천천히 추진해야.
76년 큰 계획으로 노력하면 조건 따라 성사.
88년 송사 구설수는 양보 타협해 풀어라.
00년 금전유통 어렵고 재난 구설수니 신경을.
● 뱀
41년 성급하지 말고 착실히 추진하면 성사.
53년 급하지 말고 착실히 기반 닦으며 가야.
65년 가능하다고 판단되면 과감한 투자를.
77년 추진해도 만사 잘 해결될 수 있는 운.
89년 호감 사는 대인관계 유지하면 성사.
01년 공동사업은 화평하고 우의 증진해야.
● 말
42년 힘들면 다시 시작하는 마음으로 대처를.
54년 좋은 계획은 매진하면 성취 될 수도.
66년 남이 옳다고 하지 말고 내 주관 참고를.
78년 남 말 듣고 내말 조심해야 손재 피한다.
90년 어려우면 주위 친지에 도움 요청하라.
02년 사기 사고나 속는 일 벌어질 수 조심.
● 양
31년 현 상태 파악해 유리한 입장 택해야.
43년 풀리지 않는 일 집착 말고 방향전환을.
55년 화합에 신경 써야 늦게 성사 운이.
67년 침착히 차근차근 추진하면 목표 달성.
79년 단계적 추진하면 발전해 계획 성취.
91년 어려워도 계속 추진하면 성사된다.
● 원숭이
32년 인내하며 난관 돌파하면 기회 온다.
44년 새 일은 잘 계획해 추진하면 형통하다.
56년 침체 상태로 소비 지출 많은 때니 절약을.
68년 여행 지방출행은 가능하면 연기가 길.
80년 변경치 말고 끝까지 밀면 목적 달성.
92년 상황 파악해 위험요소 제거하고 시작을.
● 닭
33년 강하게 하면 소인 방해 받으니 침착히.
45년 끈기 있게 계속 추진하면 결국 성사.
57년 막혀 애먹을 수니 기다리면 행운이.
69년 변화 시도도 좋고 동업도 생각할 때.
81년 혼자 하지 말고 주위 도움 받으면 해결.
93년 화급한 일 생겨도 침착히 대처해야.
● 개
34년 미덕 베풀고 위아래 친밀한 관계 유지를.
46년 질환 독감 조심하여 건강 유지해라.
58년 주위사람과 관계 두텁게 유지하라.
70년 물질 무난하나 새 계획은 뒤로 미루라.
82년 남 일 책임지는 난처한 부탁 거절하라
94년 구설수 모략 피하면 성공 현명한 처신을.
● 돼지
35년 실없는 말로 실없는 사람 되니 유의를.
47년 전문가 도움 받으며 추진하면 발전.
59년 귀인 협조 받으면 매매 계약 등 성사.
71년 과한 투자 금물 운이 오니 기다려라.
83년 풀리든 일 지연되니 인내가 필요하다.
95년 처녀 총각은 인연이 될 호기이다.
