[오늘의 운세/9월 22일]

● 쥐
36년 공상으로 오판해 욕심내 무리하면 손해가.
48년 논쟁도 감수하고 매진해야 목표달성.
60년 다투면 송사 벌어질 수니 이해 양보로.
72년 노력하면 결실 오며 구직 영전 영업도 길.
84년 덕행으로 선한 일 강력히 추진하면 대길.
96년 가정 친지 불화 수니 이해와 양보를.
● 소
37년 추진하는 일은 계획대로 성사되는 운.
49년 강력히 밀고가야 실패와 고난 피한다.
61년 깊이 판단해라 즉석 결정하면 사기 수.
73년 다툼을 피해야 상해를 막는다.
85년 주위 의견 경청 후에 행동해야 길.
97년 운세 호전되어 귀인 도움으로 발복 수.
● 범
38년 가정에 어려움 처할 수니 조심.
50년 가족이 화합 단합해 추진하면 성취.
62년 유능한 직원 사기 살려야 난제 해결.
74년 좋은 일 생길 징조니 소망은 성사.
86년 내실 있게 활동하면 이루어진다.
98년 남녀불문 친분 돈독히 하면 길.
● 토끼
39년 기반 닦고 한 단계씩 올라가야 성사.
51년 주위 의견 따르고 속임수 경계하라.
63년 추진하는 일은 성사되고 기쁨이.
75년 화합 않되 어려운 상태니 주시를.
87년 밀고 나가라 안 풀리든 일 해결 수.
99년 구두 약속 말고 확실한 문서계약을.
● 용
40년 내 주장만하면 힘들어지니 협조를.
52년 현재 상황 잘 판단해 처리해야 안전.
64년 서로 협동협조하면 모두 태평하다.
76년 변화 필요하면 시기 놓치지 말고 단행.
88년 노력해도 실익 없고 몸만 피곤할 수.
00년 여성은 이성이 허위 진실여부 판단을.
● 뱀
41년 때가 와야 성사운세니 참고 인내하라.
53년 재물보다 명예 중시 가정근심 재난조심.
65년 성숙되는 때는 도래하니 기다려라.
77년 문서관리 신경 쓰고 계약은 확실히 분석.
89년 무리 말고 능력에 따라 시행이 유리
01년 난제 해결되는 운 이 기회 활용하라.
● 말
42년 소득은 없고 생각지 않은 지출 예상된다.
54년 구설수로 예상외 고통 있으니 화합을.
66년 화합하고 추진해야 뜻 통해 길해 질수.
78년 예상 못한 일 발생해도 담담한 처신을 .
90년 고민 해결되고 친지 도움으로 발전 운.
02년 막히는 운세니 움직이지 말고 미래 설계를.
● 양
31년 공익 위해 활동하면 명예 빛나고 결실이.
43년 중도에 변함없이 계속 추진해야 성사.
55년 단비로 만물이 소생하니 즐겁다.
67년 친지 협력자 잘 판단해야 손해 볼 수도.
79년 조건 안맞아 거래 않되니 차기로.
91년 의외의 일 벌어져 손재수니 기다려야.
● 원숭이
32년 무모하면 실수 만드니 조심해야.
44년 포용력 발휘해 화평하면 순조롭게 성취.
56년 자존심 강하면 외톨이 되니 순한 처세를.
68년 말 행동으로 시비 관제구설 있을 운
80년 확고한 신념으로 밀면 결국 성취.
92년 재물 욕심 버리고 겸손하면 만사태평.
● 닭
33년 망상 피하고 본분 지키며 내실 기하라.
45년 소인 설치니 겸허히 위치 유지해야 호기가.
57년 고통 참고 이기면 즐거운 일이.
69년 사업번창 재물 들어오니 적극적 활동을.
81년 손재 수난 당할 수니 꼼꼼히 확인 필요.
93년 여성은 좋고 남자는 여성 도움 받으면 길.
● 개
34년 근면하면 일이 이루어지니 기쁨이.
46년 차분한 기분으로 기회 오면 용기 내라.
58년 주위의견 수렴해 실속 있게 처신해야.
70년 적은 것이 모여 크게 되니 차분히 진행.
82년 자녀 친지와 불화 수니 심한 간섭 금물.
94년 단념은 금물 어려움 이겨내는 지혜 필요.
● 돼지
35년 귀인 지도편달 받으면 어려움 해결.
47년 일을 확장하지 말고 내실 기하라.
59년 남 좋은 의견 활용하면 배로 성취.
71년 계약 구재도 어려우니 서두르지 마라.
83년 영업 계약은 이익 생기나 오류 주의.
95년 운전 산행 위험지역 활동사고 예방을.
일월철학원장 일월선사
