[오늘의 운세/9월 21일]

● 쥐 36년 조급히 처리하면 득보다 실이 크니 침착해야 결실이. 48년 겸손히 주위사람에게 덕을 베풀면 도움을 받아 성공. 60년 좋은 운이 가니 현재를 유지하고 배신 수 조심해야. 72년 귀인 도움 받고 움직이면 새로운 운세가 올 기운. 84년 화합하면 귀인도 나타나 도와주니 재수대통 하리라. 96년 친지나 선배 지도를 잘 판단해서 처리해야 이득이.
● 소 37년 좋은 기회라고 생각되면 놓치지 말고 찬스 잡아야 성사. 49년 불편한 사람 만나도 밝게 편안한 처신이 요구됨. 61년 일에 지장이 발생해 불리하며 관재구설과 사기도 조심. 73년 복이 들어오니 일은 성사되고 재물도 얻는 호기. 85년 이성간 동업자간 의견차는 서로 화합 협조가 최상. 97년 선배나 윗사람 도움을 얻으면 난처한 문제 해결.
● 범 38년 지혜와 실력으로 기반을 튼튼히 하면서 추진해야 성사. 50년 의욕도 없고 불리하게 진행되는 때니 뒤로 물러서라. 62년 시작은 고통 있어도 계속 추진하면 신망 얻고 성취될 수. 74년 때가 오면 운세가 호전되니 인내로 실력을 쌓아야.. 86년 여성과 관계되는 일이면 추진하면 결과는 좋다. 98년 난처하게 꼬여도 수정하며 노력하면 결국 해결실마리가.
● 토끼 39년 아직 때가 일러 소원 달성하기 힘드니 더 노력하라. 51년 혼자 힘으로 추진보다는 서로 협력해야 성사가 빠르다. 63년 구재는 힘만 들고 별 소득이 없으니 차기를 노려라. 75년 인내하며 노력으로 어려움을 극복하면 희망 있다. 87년 근심도 참으면 기쁨이 오니 끈기 잃지 말고 인내요망. 99년 서로 예의 지키고 분쟁 피하며 매사 동료 친지와 상의를.
● 용 40년 신병 사고 가정문제 등 어려운 일만 벌어지니 기도하라. 52년 속임수 있는지 경계하며 주위의사 경청하며 협조하라. 64년 시작한 일은 마음먹은 대로 추진되나 흉액 대비하라. 76년 시작은 적어도 크게 이루니 착실히 노력하면 성사. 88년 남보다 앞서려고 하지 말고 공사를 분명히 하라. 00년 무사안일에 빠지지 말고 발전적인 일에 더 전념해야.
● 뱀 41년 확실한 지인의 도움 받으면 일에 착오 없이 성사된다. 53년 장사나 사업가는 재물이 들어오니 힘껏 노력하면 성사. 65년 너무 재다가 기회 잃을 수니 호기 잡는 용기 필요. 77년 성급히 추진해야 이익 없고 점차로 성취되는 운세. 89년 대화 때는 입 조심해야 방심하면 실패 볼 수 있다. 01년 작은 일도 소홀하지 말고 성실하면 귀인도 도와준다.
● 말 42년 출행 삼가하고 질병과 구설 조심해야 늦게 길조가. 54년 시작은 어렵고 힘들지만 계속 밀고가면 끝내 성사. 66년 현실을 직시하며 순응하고 저자세로 임하면 늦게 성사. 78년 신규 사업은 잘 판단하고 확실한 계획으로 해야 된다. 90년 일이 겹치어 벌어지니 현재를 직시해 차분히 처신해라. 02년 지성으로 기도하는 심정으로 정성껏 추진하면 결실이.
● 양 31년 아랫사람을 덕으로 포용해주면서 실력 발휘해야 길. 43년 확실하지 않은 사람 믿고 깊은 거래나 약속 삼가라. 55년 큰일이나 힘든 일도 뜻 맞는 사람과 협력하면 성사된다. 67년 처음부터 말썽의 소지는 정리하고 꾸준히 밀어야 성사. 79년 묵묵히 헌신봉사하면 소망은 이루어지고 명예도 온다. 91년 재물은 노력한 만큼 대가 얻기 힘드니 무리하지 말라.
● 원숭이 32년 큰 것에 욕심내지 말라 오히려 적은 것이 큰 실속이. 44년 급하게 서두르면 실패하고 침착히 처리해가면 성취. 56년 노력해도 안 되고 기회를 잃기 쉬우니 확실히 판단하라. 68년 적은 일에 신경 쓰지 말고 큰일에 매달려야 발전이. 80년 구재 매매는 당장 힘드니 선배 주위인사와 상의하라. 92년 무모한 모험 삼가라 여인의 협조 구하면 좋아질 수.. ● 닭 33년 점차 약해지는 운이니 현 위치를 더욱 공고히 해라. 45년 계획한 일이 어려워도 꾸준히 밀고 추진하면 소망은 달성. 57년 불편한 사람 만나도 밝게 편안한 처신이 요구됨. 69년 지금은 힘이 부족하고 때가 이르다 더욱 분발해야 성사. 81년 절약하면서 분수를 지키는 처신만이 손재 피한다. 93년 계획한대로 일처리는 안 되고 애만 쓰고 득은 없다.
● 개 34년 가능한 방법 찾아 집중 노력하면 성과는 배가될 수. 46년 신변 이동이나 변화는 서서히 진행해야 좋은 일이. 58년 함부로 처신 말고 때를 기다려 주위사람 도움 받아라. 70년 여성운세는 길하여 협력자 나타나 쉽게 풀어지는 호운. 82년 부부나 친지 동료 원만한 화합이 이루어져 즐거운 날. 94년 남을 무시하는 처신은 큰 낭패를 부르니 주의 요망.
● 돼지 35년 언쟁 주의하고 친지간에 정을 돈독히 하면 즐거운 일이. 47년 동정심으로 일처리 해주면 후회와 손재수도 따를 수. 59년 서로 고집으로 주장이 달라 소망 이루기 힘드니 참아야. 71년 쉬지 말고 노력해야 목표를 성취할 수 있는 길운. 83년 잘 추진되든 일이 엉키니 재점검하여 끝을 맺어라. 95년 공정하게 바른 길로 행하면 인정을 받아 성공하는 운.
