[오늘의 운세/9월 20일]

● 쥐 36년 유혹에 빠져 속으면 손해 보니 확실한 판단 후 처신을. 48년 힘들다고 고민 말고 침착하게 추진해야 복이 올 수. 60년 가정화목하면 원하는 일은 힘들이지 않아도 성취. 72년 실수로 일을 저질러 손해 볼 수니 조심이 최선. 84년 악화되어 불화하던 가정 친지 관계는 풀어지며 안정이. 96년 부지런히 추진하며 기다리면 때가와 운이 길해져 기쁠 수.
● 소 37년 사업 장사는 최선의 노력을 하면 이익을 얻으며 발전. 49년 변화에 적응 잘하고 적절한 대책을 강구하여 처신하라. 61년 순리대로 하면 구설수 사라지고 소망은 늦게 성취. 73년 일을 시작하면 상대도 도우니 머지않아 크게 발전이. 85년 협력자 만나면 길하고 여성 협조 받으면 소원은 달성. 97년 모략하는 방해자가 있어 어려울 때니 성급하지 말라.
● 범 38년 주위에 신경 쓰지 말고 차분히 내실 다지면 길하다. 50년 사소한 일로 언쟁이나 다툼을 피해야 상해를 막는다. 62년 믿는 이의 배신을 조심하고 과욕을 부리지 말라. 74년 귀인상봉으로 일도 출행도 큰 불편 없이 편안한 운세. 86년 복록은 증가하고 추진하는 일은 해결되어 태평 할 수. 98년 좋은 기회라고 판단되면 확실히 밀어가면 성공운세.
● 토끼 39년 부부 갈등 해소되고 가정도 편안하고 즐거울 운세. 51년 서둘러 정확히 하면 만사형통하고 성취하는 길운. 63년 여자나 후배도움으로 좋은 일이 예상 부동산은 이익이. 75년 전문기술의 직업은 인정받으니 전문성 살려야 유리. 87년 이성 관계나 사기 송사사건에 빠지기 쉬우니 조심 요. 99년 망설이지 말고 기회 잡아야 할 때니 정신 차려야 성사.
● 용 40년 신중하고 침착히 노력하면 귀인도 도와 성사된다. 52년 좋은 계획으로 변화를 원한다면 성사될 수도 있다. 64년 조건 잘 판단해 처신하면 소원은 순탄하게 이루어질 수. 76년 여성이 나서서 해결하면 남자의 고민이 해결될 수. 88년 이익이 적어도 신중하게 대처하며 추진해야 길하다. 00년 바른 의견 주장해도 인정안하니 화나도 온순히 참아라. ● 뱀 41년 새로 시작하는 일은 잘 계획해 추진하면 형통하다. 53년 다투지 말고 재정비하여 실속 차려 추진해야 성공. 65년 소망은 차차 성사 되어 태평 할 수. 77년 협력자나 여성 협조 받으면 소원 달성. 89년 말은 화도 부르고 복된 일도 만드니 말 주의. 01년 지인과 반목될 수니 절대 다툼 피하라.
● 말 42년 때가 아니라 소원 달성하기 힘드니 노력하라. 54년 상대와 생각이 달라 깨지는 때니 마음 주지 말고 관망을. 66년 욕심으로 무리한 처신은 실패하니 욕심 버리고 인내로. 78년 기쁜 일이 생기며 사업번창하고 소원 이루어지는 운. 90년 능력 외의 일에 욕심내지 말고 가능한 일을 추진하라. 02년 가정도 평안하고 구재도 가능하니 올바르게 처신해야.
● 양 31년 진퇴양난의 길도 정확하고 강한 의지로 돌파하면 성사. 43년 답답한 일은 확실한 판단으로 대비하며 인내해야 길. 55년 주위사람과 다투지 말고 실속 차리며 노력하면 성사. 67년 위아래 예의 바르게 하고 근엄한 자세 취해야 길. 79년 장사도 어렵고 일은 마음대로 안 되니 인내로 참아야. 91년 이익만 따지지 말고 봉사정신으로 성의 다해야 순조롭다.
● 원숭이 32년 상하관계 잘 조화해서 서로 협조하는 분위기가 중요. 44년 고집 부리면 계약 성립이 어렵고 이해로 양보하면 성공. 56년 피로해도 참고 견디며 인내하면 계획은 성취되리라, 68년 고집불통의 행동은 손실만 부르니 협조 양보가 성공 길. 80년 욕심내지 말고 현실에 순응해 구설수 사기를 방지하라. 92년 교제할 때 속임수 진위 여부를 잘 판단해 처신해야 길.
● 닭 33년 큰 성공 욕심내어 지나치면 오히려 손해 있다. 45년 돈 보증 등 무리한 요구는 정중히 거절하는 자세 필요. 57년 고통을 나누면서 서로 협동협조하면 모두 태평하다. 69년 봉사는 희생이 따르니 웃으면서 해야 차차 길하다. 81년 주변이 혼란하다고 두려워말고 강한 의지로 밀면 성공. 93년 유흥에 빠지지 말고 바른 자세 취하면 좋은 운세로.
● 개 34년 급히 처리하면 문제 생기니 잠간 더디게 처리가 유익. 46년 무리하게 앞서나가지 말고 수양에 힘써 위기 피하라. 58년 너무 힘이 들면 새 계획을 세워 추진하는 것도 유리 70년 바르게 노력하면 점차 운세가 도래해 도모하는 일은 성취. 82년 계획이 어렵게 진행되니 어진 선후배와 협의하며 진행해야. 94년 내실 기하며 실력 발휘하면 만사 잘 풀릴 것이다.
● 돼지 35년 깊이 판단해라 기분으로 즉석 결정하면 사기나 구설수에. 47년 구설수와 모략만 피하면 성공 운이니 현명한 자세로. 59년 사회봉사활동과 선행을 많이 하면 신망을 받아 성공. 71년 방황하지 말고 담담하게 현실 파악해 처신해야 길하다. 83년 여성 운세는 강하니 미해결사항을 속히 재추진하라. 95년 말조심해 마찰피하고 묵묵히 노력하면 이성문제 성사.
