[오늘의 운세/9월 19일]

● 쥐 36년 헛된 싸움하지 말고 충돌피하고 재정비. 48년 견해차로 난관에 처 할 수니 해결책을. 60년 가능한 방법 찾아 집중 노력하해야, 72년 변동 할 시는 급하지 말고 서서히 해야. 84년 욕심 금물 적게 계획해 추진하면 달성. 96년 무리한 강행은 손재와 구설수 있다.
● 소 37년 주어진 임무만 충실하면 성공은 확실. 49년 온화하고 조화롭게 처신해야 성사될 수. 61년 즐겁게 하면 만족한 일이 반대면 사고 수. 73년 실수로 곤경에 빠질 수니 신중한 처신을. 85년 서로 자기주장만 하여 반목이 크다. 97년 친지 선배 지도 잘 판단해서 처리해야.
● 범 38년 쉽게 풀리지 않고 피곤하니 기다려라. 50년 좋은 계획으로 변화 한다면 성사될 수도. 62년 분수 맞게 내실 기하면 추진하는 기쁨이. 74년 지나친 욕망은 실패 수 순리 따라야 길.. 86년 시작 어려워도 끝에 보람 찾고 이익이. 98년 직장 주거를 옮기면 더 좋을 수도.
● 토끼 39년 난관은 주위와 의논하고 추진하면 풀린다. 51년 어려워도 과감히 돌파해야 목표 달성. 63년 성실하면 기쁜 일 생기고 계획 성사. 75년 정확히 준비하고 노력하면 성취 수. 87년 급히 서두르면 위험이 오니 조심하라. 99년 어려움 봉착해도 신념으로 이겨내야.
● 용 40년 감기조심 여행 자제 새 계획 세울 때. 52년 사기 손실 교통사고 조심해 재난 피하라. 64년 어렵다고 고민 말고 편안히 처리하면 길. 76년 때 되어야 이익은 작게 오니 기다려라. 88년 선후배와 협의하며 진행해야 난제 해결. 00년 변동 말고 현재를 더 발전 시켜라.
● 뱀 41년 포용하는 처신만이 만사대길 할 수. 53년 허례허식 신경 쓰지 말고 분수 맞게. 65년 도난 과음 조심해야 손해 면할 수. 77년 욕심내 망동 말고 예의 법도 지켜야. 89년 충동 억제하고 밖에 신경 쓰지 마라. 01년 실속 차리며 내실에 충실해야 성사.
● 말 42년 소망이루기 힘드니 욕심은 금물. 54년 여성은 협조자 만나니 내실에 최선을. 66년 무리한 사업 장사의 확장은 불리하다 78년 공덕을 쌓으며 추진하면 도움 받아 성사. 90년 힘들면 진퇴 여부를 잘 판단하라. 02년 고집하면 송사 관재구설 수니 양보로. ● 양 31년 여성은 감언이설에 속으면 사기 실패. 43년 변화가 유리 할 시는 현명하게 처신. 55년 선후배 친지 도움 받으면 목표 달성. 67년 안 되면 다투지 말고 피하라. 79년 사업 투기 운 없으니 욕심내 무리 말라. 91년 운이 약하니 지나친 욕심은 금물.
● 원숭이 32년 여행 외출은 고행이 될 수니 자제하라. 44년 화합 안되 안 풀릴 때는 침착히 재고를. 56년 사업 관록 좋고 소원은 여인이 도우면 길. 68년 서두르면 실패 기다리면 늦게 해결 수. 80년 어질게 베풀며 처신하면 편안해질 수. 92년 장애로 막힘 있으니 조용히 기다려야.
● 닭 33년 윗사람 도움으로 좋은 일 있고 성사 운. 45년 주위와 화합해 불편한 관계 해결해야. 57년 난제 해결하려 애쓰지 말라 시간 가야 해결. 69년 실수로 일을 저질러 손해 볼 수. 81년 주위 인식이 중요 겉 치례는 실패할 수. 93년 이성상대는 논쟁 피하고 원만히 해야.
● 개 34년 외부 일보다 가정 안정에 우선해야. 46년 경솔하게 결정 말고 검토 후 시행을 . 58년 여성은 언쟁 조심해 재난 막아야. 70년 노력하면 늦게 해결 실마리가. 82년 망상하지 말라 꿈과 현실은 다르다. 94년 예상보다 다르게 풀리니 대처하면 길.
● 돼지 35년 외출 여행 가지 말고 구설수 조심. 47년 사업이나 장사는 무리하게 추진은 금물. 59년 힘들지만 계속 밀고가면 끝내 성사. 71년 대인답게 품위 있게 처신하면 만사형통. 83년 요령피지 말고 근면 성실하면 길한 운. 95년 여성 도움 받으면 활동에 보탬 된다.
댓글 0