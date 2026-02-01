김정은 “한국 완전붕괴” 핵위협… 美엔 “좋게 못지낼 이유 없어”

김정은 “한국은 영원한 적, 동족 범위서 배제”… 딸 주애와 열병식에 김정은 북한 국무위원장(앞줄 가운데)이 25일 평양 김일성광장에서 열린 9차 당 대회 기념 열병식에서 인민군 부대원들을 사열하고 있다. 김 위원장의 딸 주애(둘째 줄)는 김 위원장과 같은 가죽재킷 차림으로 주석단 정중앙에 자리했다. 앞줄 왼쪽부터 노광철 국방상, 김 위원장, 리영길 인민군 총참모장. 26일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 9차 당 대회 보고에서 한국을 ‘영원한 적’으로 규정하면서 “동족의 범위에서 영원히 배제할 것”이라고 밝혔다. 노동신문 뉴스1

김정은 북한 국무위원장이 한국을 ‘영원한 적’으로 규정하면서 “동족의 범위에서 영원히 배제할 것”이라고 밝혔다. 또 “한국의 완전 붕괴 가능성은 배제될 수 없다”며 노골적인 선제 핵 공격 위협에 나섰다.