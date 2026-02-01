열병식 주석단 선 김주애, 후계 공식화 없었지만 존재감 과시

크게보기 북한이 25일 제9차 노동당 대회 폐막을 기념하는 열병식을 평양 김일성광장에서 개최했다. 김정은 노동당 총비서는 연설에서 “우리 무력은 모든 상황에 준비돼 있다”며 “어떤 세력의 군사적 적대행위에 대해서도 즉시에 처절한 보복공격을 가할 것”이라고 강조했다. 평양 노동신문=뉴스1

김정은 북한 국무위원장의 딸 주애(13)가 9차 노동당 대회를 계기로 전날(25일) 열린 열병식에 등장했다. 북한 관영매체들은 이번 당 대회 기간에 주애의 공식 직책을 언급하진 않았지만 주애는 김 위원장과 나란히 열병식 주석단에 서며 존재감을 과시했다.