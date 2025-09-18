[오늘의 운세/9월 18일]

● 쥐
36년 욕심내지 말고 현재 일에 더 노력이 길.
48년 바르게 해야 믿고 따르니 난제도 해결.
60년 노력해도 성사 안되니 숙고해 행동해야.
72년 정확하면 약간 모험이 있어도 돌파해라.
84년 지성이면 감천 노력하면 소원 성취 운.
96년 손재수니 교제 시 조심하고 친절 금물.
● 소
37년 말 행동 조심하고 사고 관재수 피하라.
49년 밝은 운이니 계획 확실히 추진하면 성사.
61년 확실히 처신해야 어려운 난제도 풀린다.
73년 말에 현혹되어 속아 실패 할 수니 조심.
85년 고자세로 제압하려하면 상해 위험이.
97년 착실히 노력하면 좋은 기회와 성공.
● 범
38년 남 경시 말고 충고나 의견 따르면 길.
50년 속아 난제에 처할 수니 달콤한 말 주위.
62년 친지 가족으로 고통당할 수니 사랑으로.
74년 즉흥적인 결정 말고 잘 결정해야.
86년 반대해 풀어지지 않으니 잠간 연구를.
98년 교감 이루어지니 이성 미팅 좋은 때.
● 토끼
39년 욕심으로 확장은 금물 욕심 버려라.
51년 좋은 기회 날리지 말고 잡아야.
63년 절재하며 주위와 상의해 처신해야.
75년 대인관계 잘하고 추진하면 만사형통.
87년 사리를 정확히 판단해서 처신하라.
99년 항해 여행 추락 등 사고 대비책을.
● 용
40년 고집은 손실만 부르니 협조 양보를.
52년 과분한 일 금물 가능한 일 해야.
64년 변동 말고 현재에 매진해야 성사.
76년 착실히 운 개척하면 성사 될 수.
88년 좋은 기회라고 판단되면 밀어가야.
00년 한 가지 일에 매진해야 성취할 수.
● 뱀
41년 기쁜 마음으로 도와주어야 길.
53년 지인에 배신당하고 사업부진 수정을.
65년 큰 결실 맺는 좋은 때니 노력하라.
77년 서두르면 실패 순리대로 해야 안전.
89년 고집으로 주장이 달라 성사 힘들다.
01년 변동수 있으니 바르게 처신하면 길수.
● 말
42년 쓸모없는 용기로 무모하면 재난 실패가.
54년 서두르지 말라 시간이 해결해주니 참아야.
66년 실력 쌓아 도전하면 난제 풀린다.
78년 지혜롭게 처리하면 경영 계약 소망 성사.
90년 길이 흉으로 변하니 임무완수 기다려야.
02년 전문기술은 인정받으니 전문성 살려야.
● 양
31년 주위와 편안한 관계 유지하라
43년 이익만 따르면 손해니 손해 감수하라.
55년 능력에 넘치는 일 강행하면 실패 수.
67년 계약 시는 깊이 판단해야 사기 피함.
79년 매매는 주의해 시행해야 손재 피할 수.
91년 이성을 만나면 용기 내어 행동해야.
● 원숭이
32년 가정 신경 쓰면 안락한 생활 찾는다.
44년 쌓은 공덕 나타나니 노력하면 결실이.
56년 겸손히 처세하면 새 전환점이 올수.
68년 주위사람 협조 하에 뛰면 성사 운.
80년 구설수와 모략만 피하면 성공 운.
92년 이성교제 안 되니 신중히 처신 요.
● 닭
33년 점차로 성취되는 운이니 서서히.
45년 장애물 있어 힘드나 돌파하면 해결.
57년 몸부림쳐야 몸만 상하니 안정하라.
69년 절제하며 유혹 조심 잘못 되면 손재가.
81년 홍보 영업은 유리하니 노력하면 이득이.
93년 오해받을 처신 금물 행동에 주의요.
● 개
34년 노력하면 뜻밖의 기회와 발전 있을 수.
46년 정신 차려 처신하면 전화위복 운세.
58년 신규 일 미루고 절약하며 직분에 충실.
70년 재물 구하면 성사되고 기쁨이 가득.
82년 허욕 버리고 착실히 노력하면 성취.
94년 막히는 때니 무리하지 말고 재검토를.
● 돼지
35년 공을 양보하면 공이 내게로 돌아와 득이.
47년 노력한 대로 이루어지니 열심히 노력을.
59년 사고위험 크니 음주 운전 때는 조심을.
71년 여성은 특유의 재능 살리면 발전한다.
83년 내 욕심 고집 말고 공정히 처리해야.
95년 바삐 움직여야 성공 때를 놓치면 실패.
