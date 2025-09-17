[오늘의 운세/9월 17일]

● 쥐
36년 중도 포기 말고 끝까지 완수하면 성사.
48년 활동하는 여성은 길 노력하면 성과가.
60년 바르게 행동해야 손해 구설 피한다.
72년 노력한 만큼 대가 얻기 힘드니 무리 말라
84년 욕심 버리고 성질 내지 말고 하면 길.
96년 쌓은 능력 발휘하면 큰 목표도 달성.
● 소
37년 침착히 노력하면 귀인도 도와 성사.
49년 도난 사기 투기 조심해야 화 피한다.
61년 가정갈등 생기니 친지 가족과 이해로.
73년 작은 일도 소홀하면 큰 실수하니 조심.
85년 주위가 복잡하니 정리 할 것은 개선을.
97년 기술 전자 컴퓨터 통신 공부는 유리.
● 범
38년 명예 중시하고 속는 수가 있으니 주의.
50년 남과 신의 쌓아가면서 추진해야 득이.
62년 내주장만 하면 관재구설 피하기 어렵다.
74년 나쁜 운이니 덕을 쌓으며 기다려야.
86년 어렵다고 침착성 잃으면 흉하니 참아야.
98년 장기적인 계획 노력으로 추진해야 길.
● 토끼
39년 배타적으로 충돌 있는 때니 좋게 처리를.
51년 매사 순조롭게 이루어지니 조급하지 말라.
63년 가족 안정이 우선이고 바르게 해야 길.
75년 사기 교통사고에 조심하는 자세 필요.
87년 소원 달성 힘든 때니 심신 안정에 신경을.
99년 실력발휘하면 성과 크며 명성도 난다.
● 용
40년 믿음으로 아래 사람 감화 지도하면 길.
52년 때가 와야 풀리니 조급히 행동 말라.
64년 협조해주는 사람이 많아 성사 수 .
76년 계약 거래 성사 재물도 오니 분발을.
88년 변화가 필요 할 때는 끝까지 관리해야.
00년 적극적 교제하면 목적 쉽게 달성할 수.
● 뱀
41년 시비 수라 소망 이루기 힘드니 안전을.
53년 여유롭게 좋은 시기를 기다려라.
65년 현재를 유지할 수 있도록 노력해야.
77년 거래나 약속은 깨지니 차기에 시행을.
89년 귀인이 돕는 운세니 성실하라.
01년 전공 발전시키면 그 방면에서 성공.
● 말
42년 상대를 말로 움직이려 하지 말라.
54년 손해라고 당황 말고 감수하며 검소하게.
66년 상하관계 조화해 협조하는 분위기를.
78년 말조심해야 실수 면하고 즐겁다.
90년 확실한 계약으로 협조체제 이루면 성공.
02년 치밀한 계획 세워 밀고가면 성사.
● 양
31년 일이 꼬이니 인내로 처리해야 길함.
43년 여성 의견에 반대 말고 협조하면 길.
55년 순리로 하면 이익이 무리하면 실패가.
67년 윗사람 성심성의 모시면 길이 열린다.
79년 상대도 도우니 머지않아 크게 발전이.
91년 여행 운전 때 사고 재난 조심를.
● 원숭이
32년 능력 최대한 발휘하면 성과 있다.
44년 기대한 결실이 적어도 냉철한 처세를.
56년 구설 겁내지 말고 추진하면 좋은 일이.
68년 좋은 기회니 더욱 분발해 소망 성취를.
80년 노력해 신망을 받아야 길하다.
92년 말조심해 실수 대비해야 즐거움이.
● 닭
33년 걱정 있으면 돌파 해가는 용기 필요.
45년 풀리지 않으니 새 계획이나 수정을.
57년 소원은 뜻대로 이루어져 즐거움이.
69년 현재 일이 진척이 없어도 노력해야.
81년 재물은 착실히 노력하면 성취할 운.
93년 전문분야 공부는 노력하면 목적달성.
● 개
34년 잘 판단해 성실히 밀면 만사 대길.
46년 재물은 공공기관이 유리하다.
58년 적성 맞는 일 택해 노력하면 번창.
70년 주거이동 직장 변동 예상되니 검토를.
82년 목표 크게 잡고 나가야 끝내 달성.
94년 능력 마음껏 발휘하라 잘 풀릴 운.
● 돼지
35년 혼자하지 말고 친지 도움 받으면 유리.
47년 화재 배반수 있으니 조심해 화 피하라.
59년 고생 끝에 낙이오니 참고 기다려야.
71년 사업 관록 좋고 소원은 여인이 도우면 길.
83년 불화수니 현명한 처신으로 화목을.
95년 난제해결하려 여인 이용하면 실패 수.
일월철학원장 일월선사
