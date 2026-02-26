‘두쫀쿠’ 등 디저트 판매점 조사… 식중독균 포함 81곳 위법 적발

이물이 혼입된 두바이 쫀득 쿠키. 2026.2.25. 식약처 제공
‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’ 등 디저트를 판매하는 배달 음식점 등이 식품위생법 위반으로 적발됐다. 식품의약품안전처는 디저트류를 조리해 배달, 판매하는 음식점 2947곳과 아이스크림 무인 판매점 1233곳 등 4180곳을 점검해 식품위생법을 위반한 81곳을 적발했다고 밝혔다.

특히 배달 음식점에서 판매하는 두쫀쿠, 초콜릿 등 조리식품 128건을 수거해 식중독균 등을 검사한 결과 두쫀쿠 1건에서 황색포도상구균이 기준보다 초과 검출돼 행정 처분할 예정이다. 아이스크림 무인 판매점에서는 소비기한을 경과한 제품을 판매하는 등 위생 취급 기준을 위반한 21곳이 적발됐다.

이호 기자 number2@donga.com
