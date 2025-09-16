[오늘의 운세/9월 16일]

● 쥐

36년 무모하면 실수 만드니 조심해야.

48년 가정을 등한시 말라 가정 안정이 최길.

60년 확실히 결심해 힘차게 밀고 가면 복이.

72년 흥분해 말조심 망동하면 노력이 허사.

84년 여인에게 협조 구하면 좋아질 수.

96년 이성 관계는 서두르지 말고 냉정히 처신.



● 소

37년 손익만 계산하지 말고 우선 임무 수행을.

49년 미움 사는 일 억제하면 즐거운 일이.

61년 아랫사람 반목으로 피해 볼 수니 조심.

73년 이성간 동업자간 의견차는 화합 협조를.

85년 분 넘치는 일 욕심 내지 말고 하면 성공.

97년 신규 사업 확장은 절대금물.



● 범

38년 욕심내지 말고 현재 일에 노력이 길.

50년 노력하면 난제 해결되어 기쁨이 가득.

62년 덕으로 소통하며 어려운 시기 피해야.

74년 금전 낭비나 이성의 유혹을 조심해야.

86년 절약하면 재물 모이고 거래는 이익이.





● 토끼 98년 포기 말고 참고 노력하면 길운으로.

39년 임무완수하고 기다리면 난제 해결.

51년 욕심 내지 말고 수양하는 자세로.

63년 재물 구하기 어려우니 기다려야.

75년 예능 유흥업은 유리하며 길해진다.

87년 학문 기술은 확실히 결말내야 후에 길.

99년 서남쪽 방향이 길 이성을 만날 수도.



● 용

40년 집에서 실수하니 가족 성화에 순종을.

52년 일이 엉뚱하게 진행될 수니 연구를.

64년 말 행동으로 시비 관제구설이 있을 운.

76년 변화 할 때는 잘 결정해야 실수 없다.

88년 윗사람 전문가 조언 받으면 길하리라.

00년 본분 지키는 일이 우선 망상 하지마라.



● 뱀

41년 가족 화목은 일에 활력소 되어 복 된다.

53년 조용히 지혜롭게 처리하면 풀린다.

65년 협동이 유리하니 협력해 처리하면 길.

77년 주위에 덕 베풀고 포용하면 형통 수.

89년 계획과 소망은 순조롭게 이루어진다.





● 말 01년 새 일에 헛된 노력 금물 현재에 매진을 .

42년 기쁨 괴로움이 반복 하니 분수 지켜야.

54년 중도에 변함없이 계속 추진해야 성사.

66년 의외의 일 벌어져 손재수니 기다려야.

78년 현재에 만족하고 열심히 추진해야 길.

90년 변화 생기면 오히려 기회 올수니 검토를.





● 양 02년 아랫사람과 다투지 말고 직무에 충실히.

31년 주위와 친밀하게 지내야 길한 운세로.

43년 공명정대하게 처리해야 뒤탈 없이 길.

55년 사업은 서서히 호전되니 분발하라.

67년 노력해야 목표를 성취할 수 있는 운.

79년 고통 난제가 예상되니 미리 대비를.

91년 귀인 도움으로 뜻밖에 소망 이룰 수.



● 원숭이

32년 성실히 활동하며 가족 말 따라야 길.

44년 상하 협조 잘되면 어려움도 해결.

56년 공들인 일 성사되니 노력하면 성취.

68년 포용력 발휘해 화평하면 순조롭게 성취.

80년 공공기관 일 잘될 것이며 공명도 성취.

92년 폭음하면 망신당할 수 피해야 길.



● 닭

33년 가정화목하면 힘들이지 않아도 성취.

45년 강한 의지로 움직이면 뜻한 바는 성사.

57년 막혀 성사되기 힘드니 대인과 상의를.

69년 여행 외출 시 중도 변경 대비해야.

81년 힘들면 중단하고 대책 연구를.

93년 여성은 의리 존중하다 손해니 신중히.



● 개

34년 고집 부리면 계약 안되고 양보해야 길.

46년 늦게 될 수니 한수 배우며 서서히 추진.

58년 송사 손재를 이해와 용서로 피하라.

70년 소원은 바로 안 되고 노력해야 성사.

82년 협조자나 귀인 도움으로 번창 할 수.

94년 형식적보다 성의 다면 인정받아 길.



● 돼지

35년 애쓰지 말고 때를 기다리면 해결될 수.

47년 성심성의로 처리하면 소원성취 할 운.

59년 아랫사람 반목에 힘들 수니 미덕 베풀라.

71년 상대 뜻 간파하고 대응하면 재물은 득이.

83년 소인들이 반대하니 자중하며 기다려야.