[오늘의 운세/9월 15일]

● 쥐
36년 귀인 모시면 성취 꼬였든 일도 해결.
48년 기다리는 소식오고 소망은 성취 수.
60년 마음 비우고 매사 관망하며 새 계획을.
72년 불안한 상태니 재난에 대비를.
84년 정신 차려야 남에게 이용당하지 않을 수.
96년 이성문제는 공과 사를 판단하여 처신을.
● 소
37년 감언이설 주위 적절히 상황에 대처해야.
49년 자신을 낮추는 처신이 편안한 운.
61년 협조해주는 사람이 많아 성사 수 .
73년 여행 시 손재 금전문제로 고민 생길 수.
85년 내일을 기하며 어려움 극복하면 성사.
97년 신뢰 못하는 인물에게 기대하면 실망이.
● 범
38년 갈등이 예상되니 살펴 동요 막아야.
50년 모략 유혹 조심해야 뜻밖의 손재 피할 수.
62년 여건에 순응해 노력해야 결실이.
74년 적은 자본으로도 성실히 노력하면 성사.
86년 너무 크면 작은 것만 못하니 분수 맞게.
98년 떠나든 연인도 소식 오니 우아한 처신을.
● 토끼
39년 문서 명예 길한 때 품위 있게 처신을.
51년 생각보다 행동이 앞서니 차분히 기다려라.
63년 만물이 소생하니 재물 명예도 얻을 운세.
75년 주변과 배타적으로 되니 융합에 최선을.
87년 명예 재물도 취득하니 서둘러 노력하라.
99년 나태하면 낭패 서로 도우며 노력해야.
● 용
40년 때가 아니니 성급하지 말고 차기를.
52년 부부 친지와 봉사정신으로 하면 길.
64년 변화를 원하면 과감히 시도해볼 운.
76년 막혀도 인내하며 처리하면 보람이.
88년 노력한 공이 성사되어 즐거울 운세.
00년 관재구설 사기 조심해야 편안 할 수.
● 뱀
41년 인내하며 대처해 난관 극복해야 성사.
53년 자녀나 가정에 즐거운 일 생긴다..
65년 덕으로 주위와 협력하며 인내로 견뎌야.
77년 현 위치 지키며 현업에 충실해야.
89년 마음껏 능력 발휘하면 목적 달성.
01년 답답한 일은 확실히 대비하며 처신해야.
● 말
42년 화목으로 처신하면 가정 직장문제 해결.
54년 추진하는 일은 순조롭게 성사되는 길운.
66년 화합 못하고 자기 주장만하니 잘 판단을.
78년 방황 말고 신중히 추진하여야 길.
90년 너무 믿고 섣부른 약속 피해야 손해 피함.
02년 욕심내 다투지 말고 공정하게 처신을.
● 양
31년 급히 움직이지 말고 현실 파악해 손실 피하라.
43년 부인 가족 말 우선 시행해야 안정이 된다
55년 침착히 대처하면 어려운 일도 해결이
67년 좋은 때니 사업 직장 성실하면 결과 좋다.
79년 주위 의식 말고 시기나 원망 살 일 피하라.
91년 이성문제는 차기로 기약함이 유리.
● 원숭이
32년 자기 본분 지키며 장래 일에 연구할 때.
44년 협조 받으면 번창하니 도움주면 이용해야.
56년 불굴의 투지만이 불운을 이길 수 있다.
68년 큰 뜻 가지고 추진하면 좋은 성과 가.
80년 매사 임기응변으로 잘 대처해 나가야 길.
92년 구하는 재물 얻으며 계획도 이루어질 운.
● 닭
33년 재물 얻고 편안하게 무사히 풀릴 하루.
45년 여행은 손재 예상되니 과음 운전 신중히.
57년 양보하는 자세로 하면 예능 유흥업 유리.
69년 힘차게 움직여라 난제 풀리고 목표 달성.
81년 이용할 사람은 용기 내 활용하는 기지를.
93년 배신당해 난관에 처 할 수니 신경 써라.
● 개
34년 주위지혜 얻어 후견인 세워 처리가 유리.
46년 늦게 성사되니 서두르지 말고 대비하라.
58년 냉정히 파악해 포기 할 것은 버려라.
70년 선배 친지 충고 받고 실천하면 성취.
82년 착실히 노력하면 끝에 목표 달성.
94년 다투지 말고 타협해야 손재 구설 면함.
● 돼지
35년 시운이 형통하니 즐겁고 가정도 편안하다.
47년 내주장만하면 손해니 대세 흐름에 순응을.
59년 재물과 소망은 준비한 만큼 이루어진다.
71년 경솔 하지,말고 정확히 판단 후 진행하라.
83년 동업자 친지간에 마찰을 피해야 길수.
95년 분쟁에 끼지 말고 묵묵히 내일하면 성공.
일월철학원장 일월선사
