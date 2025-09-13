[오늘의 운세/9월 14일]

● 쥐 36년 차분히 안정된 행동으로 처신해야 편안하고 길한 운. 48년 조급하여 서두르면 애만 쓰니 잠시 인내하며 참아라. 60년 복잡하든 가정은 화목해지는 때니 사랑을 베풀어라. 72년 현재는 때가 나쁘니 현명한 계획 세워 난제 풀러라. 84년 욕심내지 말고 착실히 노력하고 낭비 하지 말 것. 96년 고집 버리고 대인관계를 편안히 유지해야 성공 할 수.
● 소 37년 성사되어도 내실이 적으니 실속에 신경 써야 길. 49년 과욕 버리고 절약하며 본분에 맞게 수행해야 길하다. 61년 운이 좋아 경쟁자도 물리치며 큰 결실이 오니 노력을. 73년 서두르지 말고 끈기 있게 계속 추진하면 결국 성사. 85년 망설이지 말고 이용할 사람은 용기 내 활용하는 기지를. 97년 실속 없는 일에 애쓰지 말고 조용히 자기반성이 필요.
● 범 38년 강하면 부러지니 자만 불손하지 말고 겸손히 처신해야. 50년 허욕 금물이고 차근차근 노력하면 나중에 이루어진다. 62년 부진한 사업 장사는 운이 트이며 발복하니 부지런 하라. 74년 가족 친지나 기다리는 소식 오고 재회하는 기쁨이.. 86년 답답한 운세니 경거망동 말고 심신안정이 필요한 때. 98년 확실한 소신으로 추진하면 지인 친지도 협력해 성사.
● 토끼 39년 근심걱정이 있으면 서두르지 말고 침착히 대비해야 길. 51년 물질적인 재물보다 정신적인 재산이 풍부한 운세. 63년 과감한 결단으로 뜻밖의 손재에 대비함이 중요. 75년 풍류 음주 가까이 하면 망신당할 수니 피해야 길이 열림. 87년 친지 동료를 뜻이 다르다고 버리지 말고 협조해야 성사. 99년 뛰는 놈 위에 나는 놈 관찰해 물리치는 방안 강구하라.
● 용 40년 분수에 넘치는 일은 어려움이 많으니 분수껏 처신하라. 52년 현재는 균형이 안 맞아 힘드니 매사 신중하고 주의하라. 64년 소망은 결국 늦게야 이루어지며 애쓴 보람도 있다. 76년 침착하고 겸손한 행동으로 정성껏 처리하면 성사. 88년 확실한 협조체제 갖추어 협동하면 발전하며 성사. 00년 영업 판매는 동료와 서로 협동하면 이득이 크다.
● 뱀 41년 보람은 적으나 봉사한다는 정신으로 해야 길하다. 53년 기준을 정해 근검절약하면 재물 모이고 거래는 이익이. 65년 인내하며 어려움 극복하면 귀인 도움으로 성취. 77년 위험이 따를 수니 과속운전 위험지역 출행은 삼가라. 89년 까다롭게 따지지 말고 칭찬 양보하는 처신이 길함. 01년 빠르게는 어렵고 늦게야 이루어지니 참고 견디라.
● 말 42년 무조건 강하게 가지 말고 분위기를 잘 판단해서 가야 길. 54년 중간에 끼어드는 사람 거절하라 일이 깨질 수 있다. 66년 손재수 있으니 양보하는 자세로 대비해야 피한다. 78년 협동이 필요한 힘든 일은 주위사람과 함께 하면 성사. 90년 기대보다는 결실이 적으니 신중하고 냉철한 처세 필요. 02년 지금은 마땅치 않으니 잠시 연구하며 방법을 강구하라.
● 양 31년 괴로움 참고 이겨내면 새 기운 오니 귀인도 도울 수. 43년 뜻 맞는 사람끼리 단합해 추진하면 난제 해결되고 성공. 55년 주위 충격이 있어도 별로니 강한 처신으로 밀어야 길. 67년 부부 친지와 화합 봉사정신으로 처신하면 길할 수. 79년 실속 없는 때니 급하지 말고 확실한 계획 세워 추진을. 91년 협력자와 의견 통일하고 합심하고 인내로 나가야 성사.
● 원숭이 32년 어려워도 내 배심으로 추진하라 결국에는 성취된다. 44년 주위 의식 말고 남의 시기나 원망 살 일은 절대피하라. 56년 변하는 상태 잘 분석해 대비하고 발명 개발 등도 유리. 68년 불가능한 일에 헛된 노력을 하지 말고 방법을 연구. 80년 주위사람과 화평하게 친밀하게 지내야 길한 운세로. 92년 생각대로 실천이 어려운 때니 여건 성숙 될 때 기다려야. .
● 닭 33년 고집 버리고 화합과 타협에 우선해야 실패를 면한다. 45년 시작 전에 철저한 준비와 계획 하에 움직여야 길하다. 57년 바삐 움직여야 성공이요 때를 놓치면 실패 수. 69년 답답한 시기니 빠른 승부 집착 말고 인내하며 견뎌야. 81년 늦는다고 급하지 말고 침착히 기다리면 기회는 온다. 93년 심신안정이 필요하며 급한 변동 말고 내실에 충실 하라.
● 개 34년 아랫사람 반목에 어려워질 수 있으니 미덕을 베풀라. 46년 집안이 시끄러워 질수 있으니 조용히 안정에 힘써야. 58년 가정을 등한시 말라 가정 안정이 길하게 만든다. 70년 운이 좋으니 소망 성사되고 재물도 구할 수 있다. 82년 적당히 처리 말고 적극 밀어붙이면 목적 성사 될 수. 94년 이성 관계는 이별수가 있으니 참고 협조해야 길하다.
● 돼지 35년 의견충돌로 의욕 잃고 실망에 빠질 수니 정신 차려야. 47년 기대한 소득은 없고 생각지 않은 지출이 예상된다. 59년 남에게 양보도 하고 굽힐 수 있는 자세가 운을 열게 한다. 71년 융통성 발휘하면 문학 예능 방면은 때가 좋아 발전. 83년 준비된 사람은 재기하는 때니 서두르지 말고 진행하라. 95년 이성문제는 공과 사를 분명하게 판단하여 처신하라.
