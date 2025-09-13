[오늘의 운세/9월 13일]

● 쥐 36년 과소비는 손해를 부르고 절약해야 손재수를 면한다. 48년 행동에 신중 기하여 도난 실물수 손재를 조심하라. 60년 급히 서두르면 서둘수록 위험이 오니 조심만이 최선. 72년 이루어질듯 한 일이 좌절될 수 있으니 경비나 절약. 84년 사기에 말려들 수니 정신 차려 조심하고 급해도 참아라. 96년 미래를 꿰뚫어 보는 안목 가지고 신중한 처신이 유익.
● 소 37년 변화하지 말고 말 행동이 일치되게 처신해야 길운이. 49년 주위 질시를 항상 경계하고 덕으로 행하면 기쁜 일이. 61년 크게 벌리지 말고 능력에 맞게 시기를 잘 택하라. 73년 옛 친지도 다시 찾아와 협조하는 시기니 침착해야. 85년 거래에 타인이 끼면 손해 보니 만사를 직접 해결하라. 97년 난제해결하려 도움 요청해야 소용없다 스스로 해결해야.
● 범 38년 아무리 어려운 일도 협동하여 처리하면 쉽게 해결된다. 50년 문서나 계약관계 일은 참아가면서 시간 끌면 유리하다. 62년 좋은 기회 주어졌으니 이를 활용하는 지혜 발휘하라. 74년 뜻대로 안되고 불리하게 진행되니 지혜 발휘해야 길.. 86년 서로 도와주고 받으면 조화 이루어져 만사형통. 98년 약속이 지연되어도 묵묵히 기다리는 자세 필요.
● 토끼 39년 혼자 고생하는 것보다 뜻 맞는 이와 협력하면 성사. 51년 계산만 하지 말고 무조건 책임을 다해야 신임 얻는다. 63년 현재 만족을 유지할 수 있도록 노력해야 더욱 길해진다. 75년 과음 흥분해 말조심해라 망동하면 그동안 노력이 물거품. 87년 과한 투자는 금물 시운이 차차 오니 인내로 처신해야. 99년 봉사정신으로 정성스럽게 처신하면 서비스업은 발전.
● 용 40년 노력하며 때를 기다리면 귀인 도움으로 마침내 성사된다. 52년 망설이지 말고 정신 차려야 남에게 이용당하지 않을 수. 64년 내부에 있는 난제부터 해결해야 추진이 잘될 수. 76년 경사 수요 확실한 계획 하에 착실히 움직이면 성사. 88년 재물 운이 좋으니 노력하여 기회 잡으면 이루어짐. 00년 주위사람 협조와 협력 받으면 소원성취 빠르다.
● 뱀 41년 때를 기다리면 귀인 도움으로 뜻밖에 소망을 이룰 수. 53년 조급히 서두르면 실패하니 준비된 대로 침착하게. 65년 현재에 만족하지 말고 앞을 보고 미래를 설계해야. 77년 새로 시작하는 시기니 배운다는 각오로 노력해야 성사. 89년 상하가 서로 뜻이 안 맞아 갈등 있으니 입조심 해야. 01년 이성의 감언이설에 현혹되지 말고 차분히 대처 요.
● 말 42년 귀인 도움 얻어 순조롭게 이룰 수 있으니 성실해야. 54년 착실히 노력하면 좋은 기회와 성공하고 경사수도 있다. 66년 변화하지 말고 말 행동이 일치되게 처신해야 길운이. 78년 상사는 직원과 협조 헌신한다는 자세로 해야 길할 수. 90년 하나하나 점진적으로 노력하면 난제 해결되어 기쁨이. 02년 때와 장소 따라 임기응변으로 잘 대처해 나가야 길.
● 양 31년 아랫사람 반목에 어려워질 수 있으니 미덕을 베풀라. 43년 귀인이 도와주고 협력하여 사업 번창하고 발전한다. 55년 확실한 결단으로 강력히 밀고가야 실패와 고난 피한다. 67년 정성이 지극하면 신도 감응해 도우니 순조로울 수. 79년 남을 믿지 말고 오직 내 의지로 난제 해결이 최선. 91년 오만 불손하면 잘되든 일도 깨지니 겸손한 자세로 해야.
● 원숭이 32년 주위 변동을 민감히 관찰하여 필요하다면 따라야 유리. 44년 과욕 탐욕 경거망동은 금물 인내하여 차기 노려라. 56년 나쁜 운이니 거래 음주 운전 조심해야 관재구설 피함. 68년 옳지 않은 행동은 우환이 따르니 주의해야 길하다. 80년 막힘이 있어 뜻을 이루기 힘드니 내일을 기약하라. 92년 적당주의는 실패하며 끈질기게 노력하면 결국 성사.
● 닭 33년 현인 친지의 현명한 가르침을 따라 하는 편이 유리. 45년 손실 피하려면 확실한 계획으로 대책 세워야 피한다. 57년 가족 친지 문제는 화합 사랑으로 감싸주면 행복하다. 69년 변동이나 새 일에 손대지 말고 참고 시간을 벌어라. 81년 귀인 만나 좋아지는 운이니 대인관계에 각별히 신경을. 93년 선배나 윗사람의 조언을 받고 처리하면 성취될 수.
● 개 34년 앞뒤 안 가리고 성급히 처신하면 비난과 재난에 처할 수. 46년 덕으로 처신하면 질병 구설 좋아지고 재물도 이득이. 58년 위아래 서로 즐겁게 감싸주며 추진하면 목표 성취. 70년 사소한 일에 매달리지 말고 진취적인 큰일에 더 신경 써야. 82년 예상치 않은 대인문제에 대비하는 만반의 준비가 필요. 94년 이성을 만나는 때니 용기 내어 행동하면 기쁨이.
● 돼지 35년 남을 의식하지 말고 내 임무만 충실하면 성공은 보장. 47년 확실한 판단으로 내실 기하며 어려움 극복해야 성사. 59년 쓸모없는 용기로 무모하면 뜻밖의 재난과 실패를 자초. 71년 남의 도움 받기는 어려우니 스스로 신중히 해결이 길. 83년 힘들고 편안하지 못하나 멀리보고 인내로 추진하라. 95년 과한 욕심 쫒다 실망하니 기도하는 마음으로 안정하라.
