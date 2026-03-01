“미국의 힘이 곧 평화” 트럼프 5년, 해외 美 군사개입 10번

1기 때 시리아 등 5번 군사 개입
2기 마두로 체포-이란 선제 공격
‘美에 이익’ 판단 땐 주저 없이 사용
평가 엇갈려…‘위기 타개용’ 지적도
미국과 이스라엘의 공습으로 이란 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망했다. 최대 압박과 군사력을 내세우는 도널드 트럼프 미국 대통령의 기조에 전 세계의 시선이 쏠린다. 그간 트럼프 대통령은 ‘힘에 의한 평화’(Peace through strength) 기조 아래 집권 1, 2기 동안 해외 군사 작전을 강행해 왔다. 기본적으로는 미국에 이익이 안 되면 개입하지 않는다는 입장이지만, 반대로 이익이 된다고 판단하면 가차 없이 군사력을 동원하는 식이다.
트럼프 집권 1기에는 5번가량의 주요 군사 작전이 있었다.
2017년 4월 6일(현지 시간) 당시 미국은 시리아 샤이라트 공군 비행장에 59발의 토마호크 크루즈 미사일을 날렸다. 민간인 등을 겨냥한 시리아 정부군의 화학무기 사용에 대한 보복 조치였다. 미국이 정한 ‘레드라인’을 넘으면 동맹이나 지원 없이도 미국 홀로 군사 공격에 나선다는 ‘트럼프식 군사 일방주의’를 보여줬다는 평가가 나왔다. 이 사례에서는 미국이 ‘화학무기 사용’을 레드라인을 넘어선 행위로 간주했다.
같은 달 13일에는 아프가니스탄 동부 낭가르하르주에 있는 수니파 극단주의 테러단체 이슬람국가(IS)의 지하 요새에 미국이 ‘모든 폭탄의 어머니(MOAB)’로 불리는 ‘GBU-43’ 공중폭발 대형 폭탄을 투하했다. 비(非)핵무기 가운데 최대 폭발력을 가진 GBU-43이 실전에 사용된 것은 역사상 처음이었다. 당시 북한의 6차 핵실험을 겨냥한 ‘대북 경고용’이라는 분석도 나왔다.
2018년 4월 14일에는 영국 프랑스와 연합해 시리아 화학무기 관련 시설 3곳에 미사일 105발을 발사했다. 시리아 정부군이 반군 거점 지역인 두마 지역에 화학무기로 의심되는 공격을 가한 지 일주일 만이었다.
트럼프 행정부는 2019년 10월 26일 IS 수괴 아부 바크르 알 바그다디를 체포하는 ‘케일라 뮬러’ 작전을 실시했다. 이 작전은 IS 납치·살해 피해자인 미국인 인권운동가 케일라 뮬러(1988~2015)의 이름을 땄다. 당시 바그다디는 폭탄 조끼를 터뜨려 자폭해 생을 마감했다. 트럼프 대통령은 “마치 영화를 보고 있는 것처럼 (작전이) 완벽했다”고 만족스러운 반응을 보였다.
2020년 1월 3일에는 미국이 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 정예 쿠드스군 사령관이었던 가셈 솔레이마니를 드론으로 살해했다. 그러자 이란은 이라크 내 미군 기지에 미사일 발사로 보복했다.
트럼프 집권 2기에는 취임 두 달 만인 지난해 3월 예멘의 친이란 반군 ‘후티’를 공습했다. 같은 해 5월 후티 반군과 트럼프 행정부 간 ‘홍해 선박 공격 중단’에 합의했다.
그러나 올해 2월 28일 미국과 이스라엘의 이란 공격으로, 후티 반군은 홍해 항로에 대한 공격을 재개하겠다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 ‘장대한 분노 작전(Operation Epic Fury)’으로 이란 최고 지도자인 하메네이가 사망했다고 이날 밝혔다.
지난해 6월엔 포르도·나탄즈·이스파한 등 이란의 핵시설 3곳을 파괴하는 ‘미드나잇 해머(Midnight Hammer)’작전을 벌였다.
같은 해 9월부터 올해 1월 초까지 반미(反美) 정치인인 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 겨냥한 공격이 이어졌다. 트럼프 대통령은 지난해 9월 2일 베네수엘라의 마약 밀매 조직이며 테러 단체로 지정한 ‘트렌데아라과’와 연계된 것으로 추정되는 카리브해의 선박을 공격해 최소 11명이 숨졌다고 밝혔다. 12월엔 베네수엘라 해안의 한 부두 시설을 무인기(드론)로 공격하는 첫 지상 작전을 펼쳤다.
올해 1월 3일 새벽 1시경 미군은 작전명 ‘확고한 결의(Absolute Resolve)’를 진행해 베네수엘라 수도 카라카스로 침투한 뒤 마두로 대통령 부부를 체포해 미국으로 압송했다.
트럼프 행정부에서 이어진 미국의 해외 군사 개입은 그때마다 평가 엇갈렸다. 독재자 제거 등의 명분에 찬성한다는 의견도 있었고, 다른 나라에 대한 무력 침범은 국제법 위반이라는 비판도 있었다. 군사 작전의 진짜 동기가 트럼프 행정부의 미국 내 지지율 하락이나 정치 위기를 타개하기 위한 것 아니냐는 의문도 제기됐다. 당분간 트럼프 행정부의 이 같은 기조는 계속 이어질 것이란 전망도 나온다.
