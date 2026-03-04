앤스로픽 AI ‘클로드’ 국내서도 상승세…月이용자 27만명 육박

미군의 이란 공습에 활용된 것으로 알려진 앤스로픽의 생성형 AI 서비스 ‘클로드’가 국내에서도 빠르게 이용자를 늘리고 있다.
4일 데이터 테크 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 클로드의 지난달 월간 활성 이용자 수(MAU)는 26만8727명으로 집계됐다. 이는 전월 15만8136명과 비교해 약 70% 증가한 수치다. 국내에서 클로드의 월 이용자가 20만 명을 돌파한 것은 이번이 처음이다.
클로드는 지난해 하반기까지 이용자 수가 10만 명 안팎이었지만 올해 들어 가파른 상승세를 보이고 있다. 올해 1월 15만명대를 처음 밟은 데 이어 한 달 만에 20만명을 넘어섰다. 앱 설치 건수도 지난달 13만2120건으로 전월(4만2701건) 대비 3배 이상 급증했다.
업계에서는 클로드가 상대적으로 보수적이고 정확성을 강조한 응답 구조를 내세우며 개발자와 전문 직군 중심으로 국내 수요를 흡수하고 있는 것으로 보고 있다. 특히 미국 국방부 등 공공 분야 활용 사례가 알려지면서 신뢰도 측면에서 긍정적 영향을 받았다는 분석도 나온다.
반면 신흥강자로 떠오르던 구글의 제미나이는 숨 고르기에 들어갔다. 제미나이의 지난달 MAU는 11만6393명으로 전달(12만3647명) 대비 감소했다. 신규 설치 역시 38만1620건으로 전달보다 소폭 줄었다.
