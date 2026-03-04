지난달 F-16C 추락 원인은…“야간투시경 탓에 공중 추돌”

공군 “조종사 원근감 저하돼 거리 판단 오류”
공군은 경북 영주에서 발생한 F-16C 전투기 추락사고의 원인이 훈련 중 공중 추돌이었다고 4일 밝혔다. 조종사가 야간투시경(NVG)을 착용하고 비행하는 과정에서 원근감이 약해져 충돌이 발생했다는 것이다.
공군이 이날 발표한 ‘F-16C 사고 경위 발표문’에 따르면 F-16C 전투기 2대는 지난달 25일 오후 6시 58분경 야간 비행 훈련을 위해 충주공군기지를 이륙했다.
이들은 ‘야간투시경 착용 고난도 전술 훈련’을 마친 뒤 마지막 절차인 ‘전투 피해 점검’을 실시했다. 이후 임무 공역 경계와 가까워지자 공역 이탈을 예방하기 위해 선회했고, 이 과정에서 1번기 좌측 연료탱크가 2번기 우측 날개에 부딪혔다. 이후 2번기 조종사는 항공기가 정상 작동하지 않고, 고도도 계속 낮아져 지면 충돌 위험이 있다고 판단해 비상탈출했다.
공군은 박기완 공군참모차장을 본부장으로 사고대책본부를 구성해 임무 조종사 조사, 비행기록장치 확인, 관계관 진술 청취 등을 통해 사고 상황과 원인을 1차로 확인했다.
사고 조사단은 “1번기 조종사가 야간투시경을 착용한 상태에서 2번기에 대한 거리와 접근율을 정확하게 판단하지 못했다”며 “야간투시경은 불빛이 없는 야간에도 외부 환경을 식별할 수 있어 필수적이지만 이를 착용하면 시야각이 좁아지고 원근감이 저하된다”며 사고 원인을 설명했다.
공군은 이번 사고 원인이 항공기 결함이 아닌 것으로 확인됨에 따라 전 조종사를 대상으로 사고 사례를 교육하고 야간투시경 임무 유의사항 재강조 교육을 시행할 방침이다.
사고가 발생했던 충주기지 비행훈련은 후속 조치 후 재개할 계획으로 전해졌다.
