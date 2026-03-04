‘전망의 오류’가 빚는 비극적인 전쟁을 막으려면[고영건의 행복 견문록]

사실, 전쟁을 눈앞에 둔 상황에서 행복을 말하기는 어렵다. 그렇기에 ‘전쟁 없는 세상’은 인류가 오랫동안 꿈꿔 온 이상향 중 하나다. 하지만 전쟁 문제를 해결하는 것은 정말 어려운 일이다. 이러한 점을 보여주는 유명한 이야기가 있다.
유대교 지도자와 이슬람교 지도자가 시나이산에 올랐다. 이 산은 모세가 십계명을 받은 곳이다. 그때 신은 두 사람 간 합의에 관해 한 가지만 질문한다면 그 답을 알려주겠다고 제안했다. 그러자 두 사람은 신에게 이렇게 질문했다. “유대인과 아랍인이 함께 평화롭게 살 수 있을까요?” 이 질문에 신은 오랫동안 고민한 후 이렇게 답했다. “그럴 수 있다. 단, 내가 죽은 후에라야 가능할 것이다.”
카를 마르크스는 역사에 관해 이런 명언을 남겼다. “역사는 반복된다. 한 번은 비극으로, 또 한 번은 희극으로.” 대조적으로 정신분석가 시어도어 라이크는 역사가 반복되는 것이 아니라 단지 ‘운율(rhymes)을 맞출 뿐’이라고 주장했다. 여기서 말하는 역사적 운율은 필연성이 아니라 개연성에 기초한 세계다. 필연에서는 예정된 사건이 반드시 일어나는 반면, 개연에서는 해당 사건이 꼭 일어나는 것은 아니며 단지 일어날 가능성이 농후할 뿐이다.
역사의 운율을 보여주는 대표적인 사례가 바로 전쟁이다. 전쟁은 미래에 대한 잘못된 전망이 얼마나 나쁜 결말을 초래하는지를 잘 보여준다. 심리학적으로 전망의 오류는 정서와 밀접한 관계가 있다. 정서는 인지에 선행한다. 또 정서는 인지적 평가 없이도 나타날 수 있으며, 고차적인 의사결정 과정에서도 중요한 역할을 한다.
전쟁은 손자병법이 일러주듯 ‘하수의 전략’에 속한다. 그 중요한 이유 중 하나는 전쟁의 핵심 특징이 바로 소모전이라는 점 때문이다. 전쟁은 힘과 폭력을 무제한으로 쏟아부을 것을 요구하지만, 사실 이것은 불가능하다. 그렇기에 선전포고를 하는 지도자들은 속전속결로 끝낼 수 있다고 믿는다. 1차 세계대전이 그랬고, 러시아-우크라이나 전쟁도 그러했다. 하지만 속전속결의 기대 속에서 시작된 전쟁의 대부분은 결국 장기적인 소모전으로 이어질 뿐만 아니라 전쟁 전에는 미처 예상하지 못했던 수많은 상처와 후유증을 남긴다.
주로 전쟁은 권력 구조의 긴장 속에서 왜곡된 전망이 증폭된 결과로 발생한다. 그리고 선전포고에는 최선일 수 없는 전쟁이 최선의 선택이었다는 식의 정당화될 수 없는 주장이 담기게 된다. 바로 그렇기 때문에 흔히 전쟁에서는 진실이 가장 먼저 희생된다.
‘전망의 오류’가 불러올 수 있는 비극적인 전쟁을 예방하는 최선의 방법은 ‘제국적 통치자’가 등장하지 못하도록 막는 것이다. 제국적 통치자에 대한 견제는 그 어떤 사회도, 그리고 그 어떤 순간에도 경계를 게을리해서는 안 된다. 시민의 행복은 제국적 통치자와는 결코 양립할 수 없기 때문이다. 이런 점에서 행복한 삶을 위한 필수적인 요건은 권력이 과도하게 집중되는 것을 견제하고 민주적인 절차를 강제하며 사회에서 진실이 희생되는 상황을 막는 것이다. 개인의 행복은 사회적 조건과 불가분의 관계다. 그러므로 우리는 현실과 유리된 자기만족적인 삶이 아니라 사회적 참살이(웰빙)를 지향해야 한다.
