[오늘의 운세/10월 2일]

● 쥐

36년 위아래 뜻 일치하니 변동 말고 밀어야.

48년 심신이 지처 되는 일 없으니 휴식을.

60년 즐겁게 대하면 인정받아 풀리고 풍요.

72년 구재는 별 소득 없으니 차기를 노려라.

84년 순리대로 시행하면 점진적으로 발전.

96년 판매 영업 유리 욕심 버리고 성실해야.



● 소

37년 다투지 말고 실속 차리며 노력하면 길.

49년 흥분 말고 변화에 대응하는 지혜를.

61년 인덕 적어 남 도움 받기 어려우니 화합을.

73년 가정은 화목해지는 때니 사랑 베풀어라.

85년 목표달성 집착하면 결과는 손해니 조심.

97년 화목에 신경써야 난처한 이성문제 피한다.



● 범

38년 금전유통은 어려우니 심신 안정이 우선.

50년 급히 서둘지 말고 처리함이 유리.

62년 엉뚱하게 흘러 공이 무너질 수니 조심.

74년 소망은 윗사람 협조 받으면 성사.

86년 여성은 재물도 생기고 즐거운 운.





● 토끼 98년 공평하면 난제 풀고 명성 날릴 운.

39년 현재를 분석해 처신해야 좋은 운 온다.

51년 명확한 계획 하에 시작하면 성사.

63년 힘들어도 노력하면 보람 찾고 이득이.

75년 사업 취업 될듯하며 연기되니 기다려야.

87년 고난이 오니 확실히 계획 재분석하라.

99년 여성은 남자 정확히 판단해 처세해야.





● 용

40년 현재를 판단하고 속임수에 신경써라.

52년 상사는 직원과 헌신한다는 자세로 해야.

64년 난제도 반복 해결책 찾으면 해결될 수.

76년 달콤한 말에 속으면 실패 수니 경계.

88년 친지 동료와 관계 돈독히 하며 성실히.

00년 적당히 하지 말고 매듭지어야 성취 운.



● 뱀

41년 마음안정 안되니 차기를 기획하라.

53년 속지 말고 냉철하게 신경 쓰지 말라.

65년 여인이 도우면 좋아질 수니 도움 요청을.

77년 직장 직업 등 변동 수니 깊이 판단해야.

89년 매매 재물은 얻기 힘드니 자중해야.

01년 피로를 느끼어 고민 말고 재무장을.



● 말

42년 흑백 정확해야 순조롭게 성사될 운세.

54년 안정하면 일이 쉽고 경거망동하면 손재.

66년 실속 없는 때니 확실한 계획 세워 추진을.

78년 좋은 때니 열심히 뛰면 성공 할 수.

90년 재정비 필요하면 용단 내려 시행 유리.





● 양 02년 변화 잘 관찰하고 올바른 처세해야 길.

31년 힘든 이 도와주면 대가가 크게 돌아온다.

43년 불필요한 것은 정리하고 새 활로 찾아야.

55년 남 말 무조건 믿으면 득보다 실이 크다.

67년 때가 나빠 장사 뜻대로 안되니 인내를.

79년 말조심하며 처신하면 길운으로 즐겁다.





● 원숭이 91년 어려워도 인내하며 노력하면 가능성 있다.

32년 확실한 정보와 계획으로 추진하면 성사.

44년 안정 안 되어 불안한 처지니 주의해야.

56년 고상한 처신이 불화나 마찰 피한다.

68년 친지 주위에 정 돈독히 하면 즐거운 일이.

80년 처음부터 말썽 소지는 정리하고 밀어야.

92년 소망 해결되며 공직자 회사원 영전 운. .



● 닭

33년 도울 때는 기쁨으로 베풀어야 길함.

45년 가뭄에 단비 오듯 일마다 풀린다.

57년 대인관계 친밀히 하면 순조롭게 성사.

69년 장사도 일도 마음대로 안 되니 참아야.

81년 폭음하면 난관에 빠지니 냉정한 처신을.

93년 무모하면 손실 있으니 침착한 처신을.



● 개

34년 외부보다 가정 신경 쓰고 구설 피하라.

46년 여성이 하는 일에 남성이 도와주면 발전.

58년 자존심 상해도 예의 지키면 좋은 일이.

70년 사고위험 있으니 해상 등산 보류를.

82년 필요하면 내부의 개선도 단행해야.

94년 상하 뜻 안 맞아 갈등 하니 입조심을.



● 돼지

35년 무리하면 잘되든 일도 깨질 수가.

47년 구설수 주의 현 상황에 대처해야.

59년 적은 일 해결해야 큰 일할 때 유리.

71년 내 이익 챙기려 말고 협조자와 협력을.

83년 재물 소득 없고 힘만 드니 심신 안정을.

95년 겸허히 밑의 사람 위해주면 더 복이.



