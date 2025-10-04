[오늘의 운세/10월 4일]

● 쥐 36년 남을 돕는 일을 해야 길하고 투기성 일은 피해야. 48년 선후배나 친지의 의견 따라 처리하면 편안히 풀려간다. 60년 가정 안정과 화합 이루어지고 자손에게 큰 기쁨이. 72년 너무 앞서지 말고 나를 낮추며 내 관리 잘해야 복이 올수. 84년 침체되든 운은 가고 사업은 서서히 호전되니 분발하라. 96년 예상치 않은 도움으로 취업이나 새 진로 열일 수도.
● 소 37년 주위사람을 즐겁게 도우면 만사가 편안하게 이루어질 운. 49년 소망은 완전히 성공하는 운이니 순리적으로 풀어라. 61년 이성간 교제는 좋고 친지화합 가정평화에 신경 쓰면 길. 73년 인내와 끈기로 성실히 밀면 귀인이 나타 날 수도 있다. 85년 힘든 일이 벌어져도 침착하고 신중한 처신으로 넘겨라. 97년 기도하는 정성으로 소원 빌며 노력해야 성취할 운.
● 범 38년 구설수로 예상외 고통 있으니 깊이 생각하고 화합하라. 50년 재물 탐하지 말고 헌신적인 행동으로 명예 지켜야 길. 62년 기다리는 소식오고 거래는 성사되니 꾸준히 노력을. 74년 잘 되었다고 흥분하지 말라 내면에 고충 있으니 조심을.. 86년 낭비 말고 근검절약해야 풍족한 재물 유지한다. 98년 여성은 좋은 때며 남자는 여성 도움 받으면 발전. ● 토끼 39년 결심한 대로 열심히 추진하라 성취의 즐거움도 있다. 51년 때를 잘 활용해서 능력을 발휘하면 차차 성사 된다. 63년 힘든 일이 벌어져도 침착하고 신중한 처신으로 넘겨라. 75년 낭비 막아야 복록과 재물도 도래해 형통하게 될 수. 87년 운전 산행 위험 지역 활동은 주의해 사고 예방하라. 99년 급하면 마찰이 생겨 실수 할 수니 침착하면 차차 성사 수.
● 용 40년 근면하면 추진하는 일이 곱절로 이루어지니 기쁨이. 52년 금전유통 어렵고 재난 구설수 따르니 각별히 신경 써라. 64년 처음 마음먹은 대로 끝까지 추진해야 소망 달성 운. 76년 옳은 의견 수렴하고 좋은 변화는 따라야 행운이 온다. 88년 시운이 좋아 좋은 일이 거듭 일어나는 때니 즐거운 일이. 00년 성급하면 실수하니 배운다는 자세로 성실해야 성취.
● 뱀 41년 상대 의견을 존중하고 겸손히 견디면 성공의 열쇠가. 53년 깊이 판단 분석하여 처리하라 과음 풍류 과소비 금물. 65년 서둘지 말고 끈기로 때를 기다리면 윗사람 도움 있다. 77년 시작이 절반이니 장기적인 안목과 인내로 추진해야. 89년 재물 운이 있으니 착실히 노력하면 성취할 운세. 01년 서남은 길 방향이고 동북방 험지는 불리하니 참고해야.
● 말 42년 결단이 부족해 어려우나 뜻밖의 도움 얻으면 해결. 54년 자기주장만 내세우면 결국은 관재구설 피하기 어렵다. 66년 어려운 상태에 있어도 현인의 지혜 얻어 해결 될 수. 78년 서비스나 접객업 대인관계 종사 여성은 유리한 호기. 90년 싫으면 하지마라 힘들고 이득 없고 난처함에 빠질 수. 02년 재수 좋은 때니 밀고 나가면 장사 사업은 발전한다.
● 양 31년 가족이 화합하고 단합하여 추진하면 만사 크게 성취. 43년 자존심 버리고 노력하면 융화되어 안정 되찾는다. 55년 적은일이 크게 변해 난처한 일을 만들 수니 매우 조심해야. 67년 어려운 상대도 최선의 노력으로 설득하면 결국 성사된다. 79년 이성 운이 길하니 호기를 잘 이용해 소원 성취하라. 91년 큰소리내지 말고 지혜롭게 처리하면 풀린다.
● 원숭이 32년 끝 못 내고 적당히 하지 말고 매듭지어야 성취 운. 44년 고진감래라 고생 끝에 낙이오니 참고 기다리면 좋은 일이. 56년 의욕만으로 무모하게 덤비지 말고 참고 인내로 연구를. 68년 조급히 생각 말고 꾸준히 밀고 나가면 차차 성공한다, 80년 현재 일을 유지함이 우선이고 새로운 변동은 금물. 92년 이성 운은 좋은 때이나 감언이설에 특히 주의 요망. .
● 닭 33년 귀인의 도움 받아 성취되는 운이니 겸허히 노력해야. 45년 말보다 실천이 우선이니 임무완수하면 성공은 필연적. 57년 마음잡고 꾸준히 노력하면 신망 얻어 마침내 성사. 69년 일은 성취되고 재물도 들어오니 기쁨이 클 운세. 81년 작은 노력으로 이익이 크니 인내하며 더욱 분발하라. 93년 추진이 잘 안되면 한발 물러서 성취 방법을 강구하라.
● 개 34년 교만한 처신은 손해 보며 겸손한 처신은 만사형통. 46년 확실한 뜻을 가지고 성실히 추진하면 소망은 쉽게 달성. 58년 지혜로 실력발휘하면 성과 크며 명성도 함께 난다. 70년 소원은 바로 안 되고 노력해야 서서히 이루어진다. 82년 겸손하게 인정을 베풀며 처신하면 큰 도움 받는다. 94년 이성 상대 시에는 서두르지 말고 언행을 조심해야 길.
● 돼지 35년 투기 도박은 금물 겸손하게 노력하면 크게 이루어진다. 47년 수양과 선행 하며 노력하면 소망 성취될 수 있다. 59년 악이 득세하는 때라 정당한 일도 막히니 자중 할 때. 71년 무리한 계획보다는 분수에 맞는 계획은 이루어진다. 83년 성실하게 부지런하면 재물도 들어오니 급하지 말라. 95년 여성의 말을 듣고 경거망동하면 사기와 실패 수 있다.
