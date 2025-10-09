[오늘의 운세/10월 9일]

● 쥐

36년 여행은 피하고 금전 손실 조심해야.

48년 협조자 만나면 잘 풀리며 일거양득할 수.

60년 난처하면 애쓰지 말고 잠시 피해 숙고를.

72년 적은 것도 모이면 크게 되니 성실히.

84년 상황 분석해 주위와 합심하면 성사.

96년 욕심 버리고 노력하면 계획은 성사.



● 소

37년 조급하지 말고 노력해 나가면 성취.

49년 원행은 피하고 정리 할 것은 하여야.

61년 점진적으로 노력하면 난제 해결된다.

73년 여성은 친지 윗사람에 부탁하면 성사.

85년 과음 조심하고 초지일관 밀면 성사.

97년 덕을 베풀면 주위사람도 도와 성사.



● 범

38년 내실 기하며 실력 발휘하면 풀린다.

50년 손재수니 침착하고 건강에 최선 다해야.

62년 급하면 실수 배운다는 자세로 성실히.

74년 힘든 때니 마음 가다듬고 기다려야. .

86년 잘되든 일도 꼬여가니 깊이 연구를.





● 토끼 98년 현 상황 잘 파악해 노력하면 길이 열림.

39년 예상외 수입 생길 수니 낭비 하지 말라.

51년 허풍떨지 말고 실천하여 실속 차려야.

63년 고난이 오니 계획을 재분석하고 주위요.

75년 서둘지 말고 대비하며 기다려야.

87년 쌓은 힘이 발휘되니 노력하면 성사.

99년 성사 어렵고 막히니 새 방법 연구하라.





● 용

40년 독선 금물 주위와 협조해야 명예 지킨다.

52년 적은 일보다 큰일에 매달려야 발전이.

64년 적은 것 탐내면 큰 것 잃을 수니 침착해야.

76년 이기려고만 하면 안 풀리니 양보 화합을.

88년 잘 끝난다고 방심하면 실수하니 확인을.

00년 불리하게 진행되니 지혜 발휘해야 길.



● 뱀

41년 다투지 말고 실속 차려 추진해야 성공.

53년 말로 불화 발생되니 겸손 하라.

65년 윗사람 잘 받들면 순조롭게 성사.

77년 나를 인정안하니 화나도 참아라.

89년 장점 살려 강하게 추진하면 목표 달성.

01년 순리대로 한 단계씩 착실하면 성사.





● 말

42년 과오 탓하여 화합 깨지 말고 화목해야.

54년 노력하면 차차로 성사되는 운세.

66년 믿고 긴밀히 협조 하에 처리해야 성사.

78년 현인 협조 받고 추진하면 성공 수.

90년 여성 말 듣고 망동하면 실패 수 있다.

02년 사람 접촉이 빈번하면 이를 잘 이용해야.





● 양

31년 기본은 수정 말고 노력하면 성사될 수.

43년 무리하지 말고 수양에 힘써 위기 피하라.

55년 부지런히 준비하고 노력하면 성사된다.

67년 어려워도 협조하며 밀고 가면 성사.

79년 사기 송사에 말려들 수니 양보 조심을.

91년 꾸며하는 말에 신경 쓰지 말고 조심.



● 원숭이

32년 힘들다고 고민 말고 추진해야 복이.

44년 급한 일도 동요 말고 강한 처신을.

56년 변화에 적응 잘하고 적절한 대책을.

68년 답답한 운 망동 말고 안정이 필요.

80년 협조 안되 되는 일 없고 힘만 든다.





● 닭 92년 복이 오니 노력하면 귀인 도와 성취.

33년 친지 가족과 다툴 수니 사랑으로.

45년 산전수전 넘는 때니 참고 노력해야.

57년 충동 자제하고 신중해야 위기 피한다.

69년 애인 친구 간에는 정도 지켜야 기쁨이

81년 과소비는 손해 절약해야 손재 면한다.





● 개 93년 내실 튼튼히 하고 추진하면 소원성취.

34년 계획 추진 어려우니 서두르지 말라.

46년 비밀 지키고 자중하며 협조자 도와야.

58년 가정안정에 우선하고 순종의 미덕을.

70년 큰 문제도 때를 잘 이용하면 해결될 운.

82년 손재 사고 수니 외출 때는 조심해야.

94년 도움 받아 처리하면 이루어지는 운.



● 돼지

35년 능력에 맞는 가능한 일을 추진하라.

47년 욕심 버리고 봉사 정신으로 검소하게.

59년 집안 화목 친지와 우애 깊게 해야.

71년 귀인 도움 받고 움직이면 새로운 운이.

83년 사소한 일로 다투면 손해 보니 참아야.

95년 불의의 이성 관계는 난제 예상되니 조심.



