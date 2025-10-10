[오늘의 운세/10월 10일]

● 쥐 36년 유비무환 성취 후에 미래 대비를. 48년 막혀 풀어지지 않으니 새 계획 세워야. 60년 힘든 때니 지혜를 총 동원해 연구해야. 72년 급히 처리하면 실수니 천천히 하라. 84년 난관으로 막힘 있으니 절대 투기 금물. 96년 인정 못 받고 무시당해도 참고 넘겨야.
● 소 37년 신규 일 미루고 절약하며 직분에 충실을. 49년 뛰어봐야 성과 안 나고 고생하니 휴식을. 61년 미덕을 베풀면 일이 잘 풀려나갈 운. 73년 주관 확고히 하고 처신해야 목적 달성. 85년 믿은 이 변절로 엉망 되고 손실 발생 수. 97년 이성간 화합 이루어지는 때니 도전을.
● 범 38년 강하게 가지 말고 분위기 판단해 가야 길. 50년 거래 될듯하면서 힘드니 기다려야. 62년 요행 바라지 말고 착실하면 성사. 74년 인화로 추진하면 풀리니 상호 협조를. . 86년 안전하게 행동해 건강관리 신경 써야. 98년 협조자 나타날 수니 이를 대비해야.
● 토끼 39년 황급한 일 당해도 침착해야 길. 51년 장사 사업은 노력하면 이득 크다. 63년 인내와 끈기로 난제 해결 묘책 찾아라. 75년 불리하게 진행되는 때니 뒤로 물러서라. 87년 기쁜 일이 생기며 명예도 얻는다 99년 이성문제로 주위가 소란해질 수니 조심.
● 용 40년 소인 멀리하고 대인 말을 참고하라. 52년 겸양한 인덕으로 뭇사람 신망 얻어야 64년 쉽게 풀리지 않으나 노력하면 늦게 해결. 76년 방황하지 말고 현실 파악해 처신해야 길. 88년 공직자는 공정히 처신하면 승진 영전이. 00년 나쁜 상황이니 계획 포기하고 연구를.
● 뱀 41년 이권 판매는 유리하게 성사되니 추진을. 53년 부탁이나 책임질 문제는 거절하라. 65년 성공 기운이니 밀고가면 결과 좋다. 77년 바르게 노력하면 막힘없이 이룰 수. 89년 힘들어도 견디면 때가와 기쁨이 올 수. 01년 과오 질책 말고 이해 화합이 더 이득이.
● 말 42년 믿고 도우면 유익한 일이 생겨 성취. 54년 정의보다 불의가 판치니 적절히 타협을. 66년 일 추진해도 잘 해결될 수 있는 운. 78년 일거양득 할 운 재물 명예 얻고 기쁨이. 90년 능력 발휘 힘든 때니 지인과 상의해야. 02년 끈기로 밀고가면 기대 이상 목표 달성.
● 양 31년 근심 가고 계획하는 일은 만사형통 하다. 43년 불가능한 일하지 말고 방법을 연구. 55년 나를 나추고 언쟁 피하면 길한 운. 67년 어려워도 견디면 뜻밖의 도움 받을 운. 79년 힘으로 강요 말고 친화로 해야 배신 모면. 91년 즐겁게 하면 인정받고 꿈 이루어진다.
● 원숭이 32년 정신 차려 정확하고 신중히 일을 꾸며야. 44년 무모한 처신은 금하고 중도의 도 지켜야. 56년 투자는 성사 매매는 이득 있다. 68년 주위와 협력하고 추진하면 만사형통. 80년 좋은 기회니 항상 긴장하여 잡아야 길. 92년 근심 많으니 참고 현인 지도 받아라..
● 닭 33년 남의 말 믿지 마라 잘못되면 손해 수. 45년 오해 풀고 결합하는 때니 주위 화합을. 57년 풀리니 기회 잃지 말고 행운 잡아야. 69년 공정하게 행하면 인정받아 성공. 81년 공공기관 일 잘 처리되니 정당히 처리를. 93년 구재 취업 등 되는 일 적으니 휴식을. ● 개 34년 잘 되었다고 흥분 말라 내면에 고충이. 46년 내 할 일만 성실히 하면 성취 수. 58년 신규로 하는 일은 밀고가면 소원은 해결. 70년 의견차로 논쟁 있으니 원만히 해결을. 82년 화합이 우선 순리적으로 추진하면 성사. 94년 중도 좌절 말고 끝내 밀어야 성취.
● 돼지 35년 역부족인 운이니 결실 적으니 신중히. 47년 장사 사업가는 재물 들어오니 노력해야. 59년 좋은 기회 오면 놓치지 말고 활용해야 71년 나쁜 길로 유도하는 선후배 경계해야 길 83년 협조자 나타날 수니 이를 대비한 준비를. 95년 여성 도움 받으면 소원 달성되나 내실을.
댓글 0