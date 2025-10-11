[오늘의 운세/10월 11일]

● 쥐 36년 정성들여 성심성의로 처리하면 소원성취 할 운세. 48년 여성은 주장이 강하면 불화되니 부드러운 자세로. 60년 쌓은 경험 활용하고 아랫사람 포용해야 난제는 해결된다. 72년 동업을 시도해도 좋고 도박이나 투기는 실패수니 조심. 84년 해결하기 힘든 난제도 현실적으로 타개책 있으니 찾아라. 96년 신규로 하는 일은 하나하나 밀고가면 소원은 해결.
● 소 37년 여성의 도움을 받으면 번창할 수 있는 운세. 49년 건강은 호전되니 현재에 만족하고 다른 욕심 내지 말라. 61년 고난이 겹쳐 오는 어려운 때니 소원성취는 어렵다. 73년 너무 믿고 섣부른 약속은 피해야 손해 막을 수 있다. 85년 급한 추진은 피하고 차근차근 노력하면 고생 끝에 영광이. 97년 근검절약하면서 미래 올수 있는 난관에 대배해야 길.
● 범 38년 급히 서두르지 말고 착실히 기반 닦으며 가야 유리. 50년 새로운 일에 헛된 노력은 금물 현재 일에 매진하야 길. 62년 힘들어도 더욱 근신하며 인내하면 걱정이 해소될 수. 74년 덕을 베풀고 화합하며 대인관계를 원만히 해야 길하다. 86년 재물 운이 있으니 착실히 노력하면 성취할 운세. 98년 자기 본분 지키며 인내하며 장래 일에 연구할 때.
● 토끼 39년 아깝다고 주저 말고 즐거운 마음으로 남을 도우면 복이. 51년 가정불화 있으면 서로 떨어져 인내하며 화목 유지함이 길. 63년 직장이나 하는 일에 변동이 있을 수니 확실한 판단을. 75년 확실한 결단으로 전심전력하면 소원은 마침내 달성. 87년 남과 신의를 쌓아가면서 일을 추진해가야 득이 있다. 99년 상하 조화를 이루어 협조 잘되면 어려움도 서서히 해결.
● 용 40년 미래를 보는 안목으로 고상한 처신이 불화나 마찰 피한다. 52년 어려워도 변경치 말고 끝까지 인내로 밀면 목적 달성. 64년 미래를 판단하고 정확히 예측하며 처세할 때. 76년 시작은 왕성하나 끝은 쇠약하니 새 계획은 보류하라. 88년 가까이에 실속이 있다 먼데서 찾으면 헛수고. 00년 여성의 도움을 받으면 소망은 성취될 수 있다.
● 뱀 41년 낚시 여행 어업 산행은 조심함이 요구되니 우선 안전에. 53년 보람은 적으나 봉사한다는 정신으로 해야 길하다. 65년 현 상태를 냉정히 파악하고 포기 할 것은 버려 재정비요. 77년 돈 벌려고 애써보았자 피곤만하니 인내하며 수양이 상책. 89년 소망은 서두르지 말고 인내하며 추진해야 성사 수. 01년 좋은 기회니 주위사람 협조 하에 뛰면 성사 운. ● 말 42년 아래 직원을 포용하며 의견을 경청하며 추진해야 길하다. 54년 뜻은 크나 장애물이 있어 이루기 힘드니 조급하지 말라. 66년 한 가지 계획만 추진해야 길하며 두 가지 일은 금물. 78년 서두르지 말고 여유롭게 하면 적게는 이루어 질 수. 90년 힘을 합해 도우며 노력하면 번영하며 동업은 성사. 02년 여행 출행 때는 귀인 만나 도움 받아 즐거울 운세.
● 양 31년 매사 조심하고 서두르지 말고 성의를 다해야 순조롭다. 43년 재물보다 명예 중시하고 가정근심 불의의 재난조심. 55년 대기만성이라 급히 서둘지 말고 대비하며 기다려야 성사. 67년 시기 질투 받아 명예가 실추 될 수니 겸손 양보하라. 79년 소인이 위에서 설치니 남의 말에 속지 말고 조심. 91년 나쁜 상황이니 계획 포기하고 현명하게 다른 계획 세워라.
● 원숭이 32년 주위사람 유혹에 빠지면 실패할 수 있으니 조심해야. 44년 남녀불문하고 친분을 돈독히 하면 상부상조로 좋은 일이. 56년 여성과 거래는 문제 발생할 수니 깊이 판단하며 처신. 68년 정확한 정보로 계획을 세워 추진해 밀면 이루어지는 호운. 80년 아래 사람 의견 수렴하여 정확한 판단 하에 움직여라. 92년 여성 도움 받으면 번창할 수 있으니 기회 잡아라. ● 닭 33년 허황된 꿈 버리고 순리로 한 단계씩 착실하면 성사될 운. 45년 사적인 정으로 일처리 해주면 후회와 손재도 따를 수. 57년 적극적으로 자신 있게 도전해야 차차 길 열린다. 69년 기쁨이 거듭되니 재물도 생기고 구설도 사라진다. 81년 급한 승부는 실수하니 냉철히 인내하며 차기 노려라. 93년 잘못되면 수난을 당할 수니 해상 산행 여행 조심해야.
● 개 34년 일이 성숙되는 시기는 서서히 도래하니 답답해도 기다려라. 46년 급성 질환 독감을 조심하여 건강 유지함이 최선임. 58년 침착하게 끈기로 노력하면 소망은 늦게 이루어 질 운세. 70년 혼자 욕심내어 다투지 말고 겸손히 공정하게 처신 요. 82년 불안하고 편치 않으니 조금 기다리는 마음으로 처신. 94년 여성은 사업상 발전 있고 남성은 여성의 도움이 필요.
● 돼지 35년 계획은 성사 어렵고 힘만 드니 새로운 계획 세워라. 47년 귀인이 도와주는 운세니 좋은 이때를 잘 활용해야. 59년 절약하며 분수에 맞게 진행해야 손재를 피하고 길하다. 71년 힘들어도 포기 말고 새 방향으로 방법을 강구하라. 83년 해결 안 되고 질질 끌든 일이 적극 밀면 성사될 운. 95년 이성간 큰 기대는 실망하니 적당한 선에서 만족해야.
