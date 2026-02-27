與, 오세훈 선거법 위반 고발…吳 “대통령 선거개입은?”

더불어민주당 서울시당이 오세훈 서울시장의 북 콘서트와 라디오방송 발언이 정치적 중립 의무를 위반했다며 공직선거법 위반 혐의로 고발했다.
민주당 서울시당 이인애 대변인은 27일 서면 브리핑을 통해 “오 시장이 이제는 공무원으로서 지켜야 할 정치적 중립마저 스스로 걷어차고 있다”며 이같이 밝혔다.
민주당 서울시당이 문제 삼은 것은 오 시장이 22일 저서 ‘서울시민의 자부심을 디자인하다’ 북 콘서트에서 “이재명 정부의 3권 장악 시도는 정말 집요하다”며 밝힌 발언이다.
그는 6·3 지방선거를 두고는 “반드시 중앙권력을 장악한 것에 경종을 울리고 스스로 자제할 수밖에 없게 만드는, 견제의 선거가 되어야 하겠다는 사명감과 책임감을 느낀다”고 했다.
이 대변인은 이에 대해 “단순한 의견 표명을 넘어 다가올 지선을 ‘이재명 정부 심판론’으로 규정하며 유권자의 선택 방향을 노골적으로 종용한 것”이라고 주장했다.
민주당 서울시당은 또 오 시장이 23일 CBS ‘박성태의 뉴스쇼’에서 “저는 전쟁에 임해야 되는 장수”, “서울시장 후보가 어떤 입장을 가지고 전쟁에 임하느냐에 따라, 선거에 임하느냐에 따라 전체 선거 판도가 좌우된다”고 말한 점도 선거법 위반이라고 보고 있다.
이에 오 시장 측은 “행사 사회자와 언론사 인터뷰 진행자들의 질문에 답한 내용을 선거운동이라고 한다면, 대통령이 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 정원오 구청장을 칭찬하며 후보로 부각시키고 전재수 전 해양수산부 장관을 역시 SNS에 소개하면서 ‘HMM 이전도 곧 한다’고 언급하는 등 노골적으로 선거에 개입하는 행위는 무엇이냐”고 반박했다.
아울러 민주당 시의원들을 향해 “자당 출신 대통령의 분명한 선거법 위반 여부부터 먼저 돌아보고 반성하라”고 덧붙였다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0