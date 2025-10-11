[오늘의 운세/10월 12일]

● 쥐 36년 돈 문제로 신경 쓸 일 생기나 차차 풀리는 운세. 48년 서로 협조하며 불협화음 피하면 도모하는 일은 성취 된다. 60년 대화 시 위험 반감을 느끼면 그 자리를 피하는 것도 상책. 72년 심신이 지처 있어 되는 일 없으니 연구하며 휴식을. 84년 주변이 서로 대립으로 어지러울 때니 인내와 자중만이. 96년 쉬지 말고 추진하라 마음먹은 대로 성사되는 길한 날.
● 소 37년 조급한 마음 비우고 여유 있게 추진하면 마침내 성사. 49년 도와주었다고 너무 믿지 말라 오히려 배신당할 수 있다 61년 때가 되어야 이익은 그나마 작게 돌아오니 기다려라. 73년 순수하게 정성 다하면 협조자도 도와 재수 길한 운. 85년 확실히 계획하고 착수하면 공들인 만큼 성과는 이룬다. 97년 모략조심 다투지 말고 투지로 참고 밀면 순조롭게 성사.
● 범 38년 가정에 신경 써 편안한 가족관계 유지가 성공의 지름길. 50년 현재 힘들고 미완이지만 서서히 추진하면 성취 수. 62년 매매나 계약은 확실히 처리해야 후에 구설과 시비 수가. 74년 욕심으로 무리하면 손해 보니 착실히 추진하면 목표 달성. . 86년 여행 매매 재물도 좋으니 급하지 말고 침착히 추진하라. 98년 여유로운 마음가짐으로 기다리면 편안해질 운세.
● 토끼 39년 마음대로 되지 않고 복잡하게 꼬이니 새 방법을 모색하라. 51년 책임 피하지 말고 착실히 처리하면 신망과 득도 크다. 63년 신변 변화 기운이 있으니 조건 잘 살펴 움직여야 길. 75년 화목하지 못하고 서로 갈등하니 참고 기다림이 상책. 87년 갑론을박 다투다가 기회는 멀리 가니 우선 잡아야 성취. 99년 현재를 위해서 과도한 투자하지 마라 내일 대비해야 길 .
● 용 40년 성급하면 손해 볼 수니 차분한 판단 후 처신이 필요. 52년 서남쪽 방향은 이로울 것이고 대인의 협조 받으면 유리. 64년 쌓은 능력으로 인재를 가까이 하면서 큰 계획에 도전하라. 76년 일처리 할 때는 조용히 수양하는 자세로 처신해야. 88년 약속이 흐지부지 될 수니 확실한 조건을 기약할 것. 00년 방해로 풀리지 않으니 겸허하게 착실히 추진만이 최선.
● 뱀 41년 반대하는 자가 있어 풀어지지 않으니 잠간 쉬며 생각을. 53년 과오를 질책 말고 이해 화합이 더 큰 이득을 본다. 65년 연구 발명 창작은 좋은 때이나 사업 장사는 불리. 77년 주위사람의 말에 현혹되어 속으면 손재를 당할 수. 89년 불평불만하지 말고 어려우면 털어놓고 말해야 해결이. 01년 많은 사람 상대할 때는 기회 잘 포착하여 활용해야.
● 말 42년 서둘러 벌이지 말고 명확히 판단해 일단 고비 넘겨라. 54년 마음대로 안 되면 다투지 말고 피하는 것이 상책 유리. 66년 여성의 도움이 있을 수니 도와주면 기쁘게 처리해야. 78년 혼자 해결하려 노력해야 결과 적으니 남과 협조해야 길. 90년 남의 일에 간섭하지마라 공연히 손해 구설수에 빠진다. 02년 내일 위해 배우는 때니 욕심 버리고 차후를 설계하라.
● 양 31년 화가 나도 성질내지 말고 주위와 상의하면 해결책이. 43년 시대의 흐름에 편승하면 약속은 곱절로 이득 올 수. 55년 화창한 날처럼 가정이 화목할 수니 가족 간 화평 하라. 67년 공연히 불안초조 하니 마음의 평온 찾는 것이 급선무. 79년 걱정거리 생겨도 급하지 말고 정성껏 서서히 해결해야. 91년 내 재주만 믿고 남보다 앞서려다 오히려 낭패 당할 수.
● 원숭이 32년 내 역할 충분히 할 수 없는 때니 새로운 기획으로 출발을. 44년 봉사하는 자세로 나를 나추고 언쟁 피하면 길한 운. 56년 힘들고 바쁘게 일해도 인정해주는 사람 없으니 물러서라. 68년 어려우면 체면 볼 것 없이 중단하고 대책 연구해야. 80년 가능한 일이 부진하면 노력 부족이니 밀어붙이면 성사. 92년 현재 상황 알고 분수에 맞게 행동해야 화를 피한다.
● 닭 33년 착실히 돈을 아끼면 운이 있어 재물은 이익이 생길 수. 45년 애써도 큰 득은 없고 답답하니 새로운 길 찾아라. 57년 변동이 예상되어 길흉이 반복 될 수니 조심해야. 69년 도와준다고 무조건 받지 말고 상황 파악해 판단을. 81년 자기 재능이나 지혜만 믿고 경고망동하면 큰 실수가. 93년 여성은 하고 싶은 말은 확실히 주장하여 내 뜻 관철하라.
● 개 34년 나 혼자 이익 챙기려 말고 협조자와 협력해야 성사. 46년 긴 여행은 가능하면 피하고 금전의 손실을 조심해야. 58년 욕심 버리고 양보의 미덕을 베풀면 오히려 복이올 수. 70년 시운이 형통 할 운세니 시기를 기다려 추진하라. 82년 옳게 행동하고 덕을 베푸는 사람은 만사 크게 형통. 94년 이성의 유혹 수에 주의해야 실패수를 피한다.
● 돼지 35년 번민 말고 자신 있으면 밀고 나가야 성사되는 운. 47년 인기 좋고 계획은 성공하니 주위와 협조 요. 59년 승부에 집착해야 실익이 없으니 침착히 노력해야 유리. 71년 현재 고통은 내일의 새 희망을 기약하니 참고 도약하라. 83년 형식적보다 성의 다해 검소하면 인정받아 길해진다. 95년 분수 지키는 행동은 길하고 경거망동하면 실패가.
