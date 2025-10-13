[오늘의 운세/10월 13일]

● 쥐
36년 어려운 일도 협동해 처리하면 해결.
48년 공명히 처리하면 구설 사라지고 복이.
60년 어려운 때니 여건 성숙 될 때 기다려야.
72년 조건 판단해 처신하면 소원 순탄하게 성취.
84년 구설수 있고 거래는 불리하니 기다려야.
96년 위압적 행동 말고 포용해 협조하면 태평.
● 소
37년 방해로 안 풀리지 겸허하게 추진이.
49년 무리 말고 절약하며 때 오기 기다려야.
61년 정성 다하면 협조자도 도와 재수 길운.
73년 한 계획만 추진해야 길 두개 일 금물.
85년 철저히 처리하면 서서히 난제 풀려간다.
97년 크게 기른 기운 펼치는 때니 노력을.
● 범
38년 순리에 어긋나지 않게 처리해야 길.
50년 변화 말고 현재를 고수 발전시킴이 중요.
62년 사업 장사는 노력하면 이익 얻고 발전.
74년 가정불화면 인내하며 화목 유지함이 길.
86년 여러 일벌이지 말고 전문성 살려야.
98년 예상 못한 손재 근심이 생기니 조심.
● 토끼
39년 남 무시하는 처신은 큰 낭패수니 주의.
51년 낭비 수니 근검절약에 힘써야 편안.
63년 가정에 신경 쓰고 구설수 피하라.
75년 동쪽으로 움직이면 길 장사 소득 증대.
87년 노력하면 배 소망 달성하니 기쁨이.
99년 시비 송사로 손해 볼 수니 대처를.
● 용
40년 새 계획 추진은 좋은 때니 서둘러라.
52년 말 행동이 화를 불러 파탄이 올 수.
64년 막힘 있어 성사 힘드니 내일을 기약하라.
76년 업종 변화 불리하니 급하지 말고 침착히.
88년 상대 물리치는 때니 노력해 성취하라.
00년 인기 상승 운 경쟁에서 승리 할 수.
● 뱀
41년 좋은 계획은 서둘러 매진하면 성취.
53년 대인관계 편안하게 하면 복이 온다.
65년 급하면 실패 서서히 추진해야 길.
77년 복록 증가하고 계획 해결되어 태평.
89년 재물은 힘만 들고 소득은 별로 없다.
01년 고집피지 말고 실리 찾아야 길.
● 말
42년 속임수에 빠질 수니 잘 판단해 처신을.
54년 서두르지 말고 인내하며 추진해야 성사.
66년 출행 운 길해 즐겁고 거래도 활발.
78년 상호 존경하며 양보하고 충돌 피해야.
90년 풀리지 않아도 급하지 말고 침착히.
02년 불평 말고 성실해야 좋은 기회 올수.
● 양
31년 고생 끝에 영화가 오니 열심히 추진을.
43년 힘들면 새 계획 필요하니 연구해야.
55년 화목하지 못하고 갈등하니 기다려야.
67년 어렵다고 포기 말고 노력하면 해결.
79년 성급하면 손해 차분한 처신을.
91년 중도 좌절하면 실패 끝까지 밀어야.
● 원숭이
32년 불안해도 예의 지키며 처신하면 해결.
44년 속임수에 피해 볼 수니 귀인과 상의해라.
56년 재물운 별로니 유리한 방법 연구를.
68년 소망 늦게 이루어지며 애쓴 보람도 있다.
80년 변화 주시하며 대처하면 힘든 일 풀릴 수.
92년 전화위복 운 겸허히 처세해야 길한 운.
● 닭
33년 소인 조심 대인 말에 따라 처세해야.
45년 영업 판매는 부지런하면 성과 올릴 수.
57년 가능하다고 믿고 노력하면 목적 성사.
69년 예상외로 급진전될 수니 대비에 만전을.
81년 작은 일도 즉시 해결해야 후에 길함.
93년 이성 상대는 서두르지 말고 언행 조심.
● 개
34년 추진 안 되면 집착 말고 해결책 연구를.
46년 서두르면 애만 쓰니 인내하며 참아라.
58년 힘든 상황이 벌어질 수니 침착히 추진해야.
70년 서남 방향 이롭고 대인 협조 받으면 유리.
82년 일이 좌절될 수니 인내와 노력 필요.
94년 이성 친구 관계는 불화 있으니 화합해야.
● 돼지
35년 변동을 관찰해 필요하면 따라야 유리.
47년 아래 사람 의견 수렴해 추진하면 길.
59년 고통 사기 실물수니 경계를 철저히.
71년 급하지 말고 침착히 기다리면 기회 온다.
83년 여성이 해결하면 남자 고민 해결될 수.
95년 유능한 영업능력 발휘하면 성공 수.
일월철학원장 일월선사
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0