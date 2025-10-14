[오늘의 운세/10월 14일]

● 쥐

36년 돈 벌려고 애써도 힘 만드니 참아라.

48년 대인관계는 성사 혼담 장사도 성공 운.

60년 분수 맞게 움직이면 재물 얻고 소망 성사.

72년 난제 발생하니 해결책 연구해야.

84년 공공기관 일 좋은 때 확실한 계획으로.

96년 상대 관찰해 물리치는 방안 강구하라.



● 소

37년 어려운 때니 새 방법을 모색하여야.

49년 마음 행동이 일치되게 처신해야 성사.

61년 승부 집착해야 실익 없으니 노력해야.

73년 현실 직시하고 신의 지키면 주위도 협조.

85년 귀인도움으로 영전 취업 기회 있을 수.

97년 능력 발휘하면 인정받고 목표 달성.



● 범

38년 노력하면 막힌 것은 서서히 풀리는 운.

50년 확실한 판단으로 밀고 가면 풀일 운.

62년 급하지 말고 조심스럽게 처리가 상책.

74년 성사되니 방황 말고 확고한 신념으로

86년 활용할 수 있는 사람 찾아 교제하면 길.





● 토끼 98년 노력해야 풀리는 운 한 일에 매진을.

39년 계획 성사 경사도 오니 참고 노력을.

51년 소망 성사 시비구설도 사라지고 즐겁다.

63년 믿는 사람 앞에 내세워 처리가 유리.

75년 덕 베풀며 행하면 필히 소망 성사.

87년 현인의 현명한 가르침 따라 처신이 유리.

99년 직장 선택 변경 시 잘 판단해야 길.



● 용

40년 주변이 어지러우니 화합에 우선해야.

52년 정확한 계획 세워 노력하면 해결.

64년 편안하다고 방심 말라 도처에 위험이.

76년 양보 없이 서로 고집하면 이득이 별로.

88년 물불 만남은 상극이니 이성 관계 불길.

00년 윗사람 조언 받고 처리하면 성취될 수.



● 뱀

41년 욕심내 다투지 말고 처리해야 큰 이득이

53년 정당하다고 무리 말고 민감히 대처해야.

65년 적극적 나가면 길 물러서면 불리하다.

77년 화합하고 정성 다하면 서서히 풀린다.

89년 대인 이성교제는 때 안 좋으니 조심해야.





● 말 01년 불리하면 한발 뒤로하고 처신이 안전.

42년 중도의 도로 행동해 자기관리 우선해야.

54년 능력 과신해 성급하면 실패 신중한 처신을.

66년 다투다가 기회 멀리 가니 참아야 성취.

78년 헛된 분쟁 끼지 말고 실속 취하면 성사

90년 새일 잘해야 손해 피하니 현업 발전에.





● 양 02년 유혹에 흔들리지 말고 자제하라.

31년 싫으면 하지마라 난처함에 빠질 수.

43년 분수를 지키면서 성실만이 성취의 길.

55년 정성으로 처신하면 성사 재앙도 피함.

67년 우수한 재능 인정받으면 귀인도 돕는다.

79년 재물 욕심내 다투면 명예 실추 비난을.

91년 내주장 고집하면 차질오니 양보를.



● 원숭이

32년 너그럽게 처세하면 뜻한 바는 성사.

44년 예의 지키며 처신하면 행운은 온다.

56년 일이 많아 괴로움도 있으니 인내를.

68년 옳은 의견 수렴하고 따라야 행운 온다.

80년 대인관계 돈독히 해야 모함 모면한다.

92년 이성으로 인해 난관에 빠질 수니 조심.



● 닭

33년 덕 베풀면 질병 좋아지고 재물도 길.

45년 사고 수니 여행 출행 금주하고 자숙을.

57년 혼자 하지 말고 손윗사람과 하면 길.

69년 난처한 문제도 귀인 도와 해결될 수.

81년 말조심하라 급하면 명예 손상 될 수도.

93년 너무 믿어 후회 할 수니 잘 판단해야.



● 개

34년 친지 가족과 협동하면 무난히 성취.

46년 대인관계나 난제는 본인 해결이 길.

58년 편안하지 못하니 화목으로 인내해야.

70년 자신있게 나가야 뒤로 물러서면 손해.

82년 명예 재물 함께 득하니 만족하다.

94년 계속 추진해야 중도포기는 손실이.



● 돼지

35년 돈 신경 쓸 일 생기나 풀리는 운세.

47년 포기할 것은 빨리 하는 것이 유리.

59년 실력 쌓아 인정받는 인격자 되어야.

71년 큰 성과 기대하며 서두르면 실망 클 수.

83년 협력자 받들며 강하게 추진하면 성취.