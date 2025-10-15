[오늘의 운세/10월 15일]

● 쥐
36년 힘들지만 내일 준비하는 때로 활용하라.
48년 사업 장사는 운 트이며 발복하니 부지런히.
60년 현인 가르침 받고 주위와 정 돈독히 하라.
72년 고집 버리고 성실하게 교섭하면 성사.
84년 괴로워 절망 말고 새 기획하며 기다려야.
96년 외형으로 판단 말고 심충 분석해야.
● 소
37년 구설수니 외부일보다 가정사 우선.
49년 현실에 만족하고 덕 베풀면 복 온다.
61년 올바른 행동으로 밀고가면 성사.
73년 화나는 일 벌어져도 인화 화합을.
85년 학계 교육계 종사자는 좋으니 노력을.
97년 때를 잘 활용해 능력 발휘하면 성사.
● 범
38년 본분 지키는 것이 유리 욕심은 손재를.
50년 어려운 때니 차차 해결되는 시운.
62년 가능한 일 추진해야 계획 나쁘면 실패.
74년 화합하면 그들 도움으로 속히 해결.
86년 대인접할 기회 오면 친목 도모가 유리.
98년 전문분야 학문은 노력하면 목적 달성.
● 토끼
39년 운이 호전되니 서두르지 말고 서서히.
51년 헛된 욕심으로 부정하면 손재가.
63년 주변이 복잡하니 화합에 우선해야 길.
75년 재물 욕심내지 말고 분수 맞게 행동을.
87년 욕심내지 말고 내부 안정이 더 중요.
99년 서서히 추진해야 점차로 성취하는 운
● 용
40년 기다리면 좋은 일 있으니 인내하라.
52년 적은 것도 쌓여 크게 이루니 노력을.
64년 뜻밖의 손재에 대비함이 중요.
76년 현재 안주 말고 미래 대비하는 처신을.
88년 남을 도와야 길하고 투기성은 피해야.
00년 재물 취득은 힘 만드니 때를 기다려야.
● 뱀
41년 구두 약속은 가식이 있으니 문서로.
53년 유리한 시기니 노력하면 결실 있다.
65년 지출 많으니 지인과 상의하며 소비를.
77년 속을 위험 느끼면 거절하고 판단을.
89년 현자와 상의하고 불안하면 하지 말라.
01년 고생이 낙으로 변하니 노력하라.
● 말
42년 낭비 말고 절약해야 풍족한 재물 유지.
54년 어려운 때니 과신은 금물 참고 차기를.
66년 현실의 변화에 유리하게 적응해야.
78년 시비 논쟁은 옳은 판단으로 설득해야.
90년 새 일은 협조자와 상의해 시도해야 유리.
02년 계약관계는 참아가면서 시간 끌면 유리.
● 양
31년 덕 베풀면 구설 좋아지고 재물도 길.
43년 재물취득은 힘드니 헛된 욕심 버려라.
55년 말 많고 성사 안 되는 때니 자중 할 때.
67년 무리한 처신은 실패니 욕심 버리라.
79년 새로 시작은 길운이 오니 만사형통.
91년 문화사업 공공성 일은 움직이면 길.
● 원숭이
32년 지인과 반목될 수니 절대 다툼 피하라.
44년 시작은 적어도 착실히 노력하면 성사.
56년 건강 조심 구설수 있으니 신중해라.
68년 남을 쉽게 믿으면 이용당할 수니 주의.
80년 고자세로 처신 말고 덕으로 행해야 길.
92년 남 의지나 믿지 말고 내 스스로 풀어라.
● 닭
33년 급하지 말고 노력하면 고생 끝에 성사.
45년 힘들면 냉정하게 포기할 것은 단호히.
57년 계획은 공들인 만큼 성과 이룬다.
69년 주위 옹호 받아야 모략 시비 피한다.
81년 풀리지 않고 거래는 별로니 자중하라.
93년 구재는 성과 적고 경거망동은 구설수가.
● 개
34년 정확하면 상대와 약속은 이루어 질 수.
46년 뜻대로 진행 않되도 밀어가면 성취.
58년 사업 위한 출행은 운의 전환점이 될 수.
70년 난제도 현실적으로 타개책 있다 찾아라.
82년 직장 가정불화 생기니 화합으로 극복을.
94년 노력하면 승진 취업 영전에 좋은 운세.
● 돼지
35년 안정적으로 시작하면 목표달성.
47년 재물 운이 적으니 투기사업 기대는 금물.
59년 재물은 지체되나 노력하면 이루어진다.
71년 기도하는 심정으로 성실해야 성사된다.
83년 소인이 설치니 인내력으로 참고 차기를.
95년 친지가 협조하면 풀어지는 운세.
일월철학원장 일월선사
