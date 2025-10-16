[오늘의 운세/10월 16일]

● 쥐 36년 참고 노력하면 계획대로 성사되며 길. 48년 돈 보증 등 무리한 요구는 거절하라. 60년 연상 여인 도움 있으면 해결책 나올 수. 72년 예능 서비스 봉사는 잘 처리하면 유리. 84년 고생하고 실속 없으니 무리 말고 연구를. 96년 귀인 도와주는 때니 잘 활용해야. ● 소 37년 일 그르쳐 주위에 폐 끼칠 수니 조심. 49년 재물은 별로이며 성사되는 일이 적다. 61년 적당히 넘어가지 말고 철저하게 처리를. 73년 쓸데없는 일 하지 말고 가능한 일을. 85년 난처한 일 구설수도 사라지고 성사. 97년 어려워 당황하지 말고 인내해야.
● 범 38년 남과 협동하며 처신해야 도움 받아 길. 50년 친지도 도와주는 때니 이 기회 활용을. 62년 운세 피어나니 순리로 하면 재물도 길. 74년 공정한 처신이 유리 확실한 행동을. 86년 공들여 노력한 일이 성사되니 기쁨이. 98년 행복해 보이나 고민 많으니 마음 편히.
● 토끼 39년 양보하고 용서로 처신만이 최길. 51년 잘못된 인연이라 판단되면 정리해야. 63년 사기 실물 운 급하지 말고 침착히. 75년 믿는 이를 조심 비밀 지조를 지켜야. 87년 상하가 대립하고 다투니 이해로 풀라. 99년 이성 교제 좋고 친지 가족에 신경을.
● 용 40년 바르게 해도 인정 못 받아도 노력해야. 52년 정확히 하면 만사형통하고 성취 운. 64년 거래는 성사 재물도 얻으며 일은 해결. 76년 방황하니 확고한 주관으로 처신해야. 88년 명예 얻는 호기 좋은 선배 귀인 만나라. 00년 이성 상대는 순간 감정 억제하고 처신을.
● 뱀 41년 기도하는 심정으로 참으면 우환 호전. 53년 독점하려 다투지 말고 공정히 분배해야. 65년 허송세월 말고 서둘러 선수 치면 대길. 77년 직장 바꾸고 후회 만족이 바뀌니 판단을. 89년 구재 매매 힘드니 선배 주위와 상의를. 01년 자신 판단이 행복 불행 초래한다.
● 말 42년 성급하면 실물수 천천히 처리해야 길. 54년 밤낮 연구해도 해결책 안보이니 자숙을. 66년 조급히 생각 말고 꾸준히 밀고면 성공, 78년 비방하는 놈 조심 방심하면 피해 볼 수. 90년 정신 차려 매진해야 신망 얻어 성취. 02년 일은 마음대로 되지 않고 어려움이 많다.
● 양 31년 북쪽에서 이해관계는 불리하니 조심. 43년 혼자 서둘러도 소용없다 협동하면 성취. 55년 새 일은 나쁘면 포기해야 송사 피한다. 67년 나태하면 실패 부지런하면 풍족한 운. 79년 재치 있게 처신해 인정받아야 길. 91년 운이 풀이며 형통하고 길하며 기쁠 수.
● 원숭이 32년 정확한 계획으로 시작해야 고난 피한다. 44년 직장 사업 변화수니 확실히 판단해 처신을. 56년 성실히 추진하면 소망은 쉽게 달성. 68년 여의치 않으니 하늘 뜻이라 믿고 자중을. 80년 서비스 요식업 영업은 봉사정신으로 처신. 92년 여성은 발전 있고 남성은 여성 도움 필요.
● 닭 33년 신중히 나가야 발전하여 소망 성사. 45년 재물구하는 일은 시간 낭비니 안정하라. 57년 조급 하면 득보다 실이 크니 침착해야. 69년 근심 많으나 인내하며 현인 지도 받아라. 81년 불운도 노력으로 극복할 수니 노력을. 93년 봉사 선행 많이 하면 신망 받아 기쁨이.
● 개 34년 기다리면 귀인도 나타나 도와주어 성사. 46년 포기 말고 노력하면 밝은 미래가. 58년 정성이 지극하면 신도 감응해 도울 수. 70년 운이 왕성하니 기회 잡아 추진하면 이익이. 82년 성급하지 말고 기다리면 소원성취. 94년 교제할 때 속임 여부 판단해 처신해야.
● 돼지 35년 무리한 추진 말고 유경험자 조언 참고. 47년 끈임 없이 노력하면 결국 기쁨 누린다. 59년 판매 영업은 유리하니 성실해야 성사. 71년 포기 말고 노력하면 차차 회복 된다. 83년 힘든 계획은 차질 나니 능력 맞게 . 95년 감동하게 방향으로 유도하면 길.
