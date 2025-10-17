[오늘의 운세/10월 17일]

● 쥐
36년 혼자 보다는 협력해야 성사 빠르다.
48년 이성의 감언이설에 현혹되지 말라.
60년 소망은 순조롭게 성사되니 성의 다해야.
72년 직장 사업난제도 지연되니 인내하라.
84년 굳게 신중히 해야 난제 해결될 수.
96년 외형보다는 내실에 최선을 다 해라.
● 소
37년 약해지는 운 현 위치 더욱 공고히 해라.
49년 욕심내지 말고 노력하고 낭비 말라.
61년 흉한 운이 길로 변하니 계획 추진을.
73년 현실파악하고 주변인물과 협조해야 길.
85년 윗사람과 상의하며 풀어 가면 성사.
97년 새 계획 신중히 추진해야 이득이 될 수.
● 범
38년 돈 벌려고 애써보았자 피곤하니 수양을.
50년 하극상으로 주객이 전도 될 수 돌파를.
62년 귀인도움으로 협력자를 만나는 때.
74년 봉사는 성의로 해야 복으로 돌아온다.
86년 내실 있게 차분히 추진하면 만사해결.
98년 말만 하지 말고 실력 보여 인정받아라.
● 토끼
39년 자신만 믿고 무모하면 뜻밖에 재난이.
51년 적은 것도 쌓이면 크게 되니 노력을.
63년 주위 협조 구해서 처리하면 난제 해결.
75년 겸손하면 시기 방해자 피해 명예회복이.
87년 운전사고 등 주의하고 계획 수정하라.
99년 주위 뜻을 이해하고 처리하면 성사.
● 용
40년 서류상 유리하게 되니 검토 후 처리를.
52년 매매 구재는 금방 안되니 기다려야.
64년 착실히 처리하면 작은 것이 성과 있다.
76년 근엄한 자세 유지하고 예의로 처신해야.
88년 의견차로 안 풀리면 연상 여성 개입 유리.
00년 교제는 품위 지키며 실력 발휘해야.
● 뱀
41년 바르게 해도 인정 않으니 참고 주시를.
53년 남자는 유흥 바람기를 조심해야.
65년 화합 못해 막히니 협조하여 돌파해야
77년 미덕과 선행 실천하면 재앙 물러간다.
89년 유혹에 빠지면 재해를 당하기 쉽다.
01년 참고 성실하면 결국 성취 될 수도.
● 말
42년 나를 이용하려는 이 조심하고 근신해야.
54년 계약 매매 유리 여성 조언 있으면 풀린다.
66년 함부로 처신 말고 윗사람 도움 받아라.
78년 좋은 기회 놓치기 쉬우니 정신 차려야.
90년 명예 길 재물 구하는 일은 막힘이 많다.
02년 늦게 성사되니 급하지 말고 차분하게.
● 양
31년 변동이 필요하다면 과감한 용단 필요.
43년 어려움은 돌파해야 이루어지고 성취.
55년 어렵다고 포기 말고 추진하면 성취.
67년 말조심하고 성실히 노력하면 성사.
79년 불만 해소하고 화합 하면 소원 성사.
91년 시비 말고 구설수 경계해야 궁지 모면.
● 원숭이
32년 구설수로 근심걱정 생기니 조심 요.
44년 구두 약속 믿지 말고 문서로 확실히 하라.
56년 수입 지출에 균형 유지하고 손실 조심.
68년 목표를 확실히 밀고 나가면 성취.
80년 말이 많아 시끄러우니 분위기 분석을.
92년 위험 느끼면 그 자리 피하는 것도 상책.
● 닭
33년 손재 건강조심하고 심신수련을.
45년 화합과 타협에 우선해야 실패 면한다.
57년 투기는 금하고 실익에 최선을 다해야.
69년 장애물 있어 이루기 힘드니 조급하지 말라.
81년 속아 사건에 빠지면 문제 발생하니 조심.
93년 직분을 성실히 소화해 신임 얻으면 성사.
● 개
34년 문서 계약은 하자여부 확인해 손재 조심.
46년 무리하게 벌리지 말고 신중히 내실을.
58년 암울한 때니 새 방법 연구하며 기다려라.
70년 철저한 준비 계획 하에 움직여야 길.
82년 노력이 빛을 발하는 때니 기쁨이 크다.
94년 능력 있다고 설치면 질시 받으니 조심.
● 돼지
35년 재물은 계획대로 성사 안되니 자숙해야.
47년 매매 이사 운 좋고 구하는 재물 얻는다.
59년 힘든 때니 정신 차리고 확실히 행동을.
71년 선후배 친지 지도 받고 추진하면 이득이.
83년 막힘이 있어 속 태울 수니 참아야.
95년 마음먹은 추진이 어려우며 구설수 조심.
일월철학원장 일월선사
