[오늘의 운세/10월 18일]

● 쥐 36년 서로 화합 협동하며 추진하면 힘든 난관도 해결될 운. 48년 영화 출판 문화사업은 길하며 다른 사업은 기대이하. 60년 고생한 보람으로 결과가 좋으니 순조롭게 처리하라. 72년 적극적인 자세로 내 실력 보여야 인정받고 성사. 84년 성실하여 인정받으면 승진하고 영전 취업 기회도 있다. 96년 이성상대는 논쟁을 피하고 이해로 원만히 해야 유리. ● 소 37년 뒤에서 불평하지 말고 어려우면 털어놓고 말해야 해결이. 49년 잘 풀린다고 들떠있지 말고 매사 경계해야 실수 없다. 61년 지출이 급히 생길 수니 마음준비 하고 철저히 대비. 73년 요행 바라지 말고 좋은 때니 열심히 뛰면 성공 할 수. 85년 공공기관 상대 일은 잘될 것이며 공명도 성취 된다. 97년 시작은 어려워도 나중에 보람 찾고 이익 얻을 수.
● 범 38년 답답하게 어려운 때니 과신은 금물 오직 인내하며 차기를. 50년 무리한 강행은 할수록 손재와 구설이 오니 냉정 하라. 62년 사업 번창하고 직장인은 승진 영전 구직은 성사 될 수. 74년 내 능력 과대평가해 무리하지 말고 조용한 처세 필요.. 86년 근심도 차차 소멸되니 강력히 추진해야 성사. 98년 허세 부리지 말고 사리를 정확히 판단해서 처신하라.
● 토끼 39년 재물구하기는 힘만 허비하니 조용히 때를 기다려야. 51년 헛수고 하지 말고 실천 가능한 계획 세워 추진해야. 63년 가까운 사람의 속임수를 조심해야 손재를 면할 수. 75년 신규 사업 관록 운 좋으며 소원은 여인이 도우면 성취. 87년 협력자 동료가 배반할 수도 있으니 항상 주의를. 99년 좋은 때니 사업이든 직장이든 성실하면 좋은 결과 있다.
● 용 40년 급하지 말고 천천히 조심스럽게 만사 처리함이 상책. 52년 속이 빈 마음으로 고민과 스트레스를 많이 받을 수. 64년 공정한 처신이 유리하니 확실한 의지로 행동해야 길. 76년 여성은 강한 성격 죽이고 과욕 버려야 길운 온다. 88년 비정상적인 이성의 만남은 말썽 나니 정상적인 미팅으로. 00년 고생 끝에 낙이오니 고통 참고 이기면 즐거운 일이.
● 뱀 41년 뜻밖의 질병 감기 조심하고 실물수에 각별히 신경 써라. 53년 운전 낙상사고 등 건강주의하고 계획 수정하고 기다려라. 65년 난제는 귀인이나 대인의 지혜를 얻으면 유리하다. 77년 귀인 협조를 받으며 처신하면 매매 계약 등 성사. 89년 사고위험이 크니 음주 위험한 지역의 출행 때는 조심을 하라. 01년 가정불화 있으니 가족 친지간에 양보와 사랑을 베풀어야. ● 말 42년 최소 비용으로 절약하며 재물을 구하면 오히려 이득이. 54년 책임자가 되도 독선적이지 말고 믿고 협조하면 성취. 66년 소원은 서쪽이 유리하며 상거래는 경쟁자보다 이익이. 78년 상사 협조로 소망과 약속이 순조롭게 성사 될 수. 90년 적당히 처신하면 손재 오니 확실히 밀고 가라. 02년 여성은 이성 상대할 때 부정한지 건전한지 판단해라.
● 양 31년 좋은 운 같으나 나쁜 운이니 덕을 쌓으며 기다려야. 43년 고달프고 힘들어도 중단 말고 끝까지 밀고가야 성사. 55년 마음먹은 대로 되어갈 운세이니 입조심하며 추진해야. 67년 의견차로 다투지 말고 타협해야 손재 구설을 면한다. 79년 취업은 성사 될 운이고 희망은 이루어지는 길한 때. 91년 이성 관계는 말조심하여 다툼 피하여야 편안해질 운세.
● 원숭이 32년 뜻밖의 상해 수니 사소한 언쟁 과음을 피해 말썽 막아야. 44년 노력 이상 큰 성과를 기대하며 서두르면 실망이 클 수. 56년 장사 사업 투기 운은 없으니 재물 욕심내 무리하지 말라. 68년 귀인도움으로 승진 영전 취업 등의 기회 있을 수. 80년 필요하다고 생각되면 내부의 정리와 개선도 단행해야. 92년 서비스업 대인관계 종사자는 유리하니 최선을 다하라.. ● 닭 33년 오해 풀고 결합하는 때니 친지 주위 등 원만히 화합해야. 45년 친인척 대인관계는 서로 배타적이니 자존심 버리고 화합으로. 57년 큰 재물에 욕심내 적은 재물을 소홀하면 손재수가. 69년 공동목표 정하고 서로 힘을 합해 노력하면 결과 형통. 81년 처음은 힘들어도 착수하면 후에 보람 찾고 이득 있다. 93년 착수 전에 사후말썽 소지를 점검해 미리 대비하라.
● 개 34년 아량과 이해로 서로 화합 처리해야 손재수 피한다. 46년 매사 꼬이기만 하여 돈 벌기는 힘드니 차기로 미루라. 58년 송사 기운이 있으니 상황판단 잘하고 정확히 추진해야 피함. 70년 불의의 재난 주의하고 화재 과음 약물중독에 신경 써라. 82년 망상에 사로잡혀 욕심내지 말고 내부의 안정이 더 중요. 94년 공평하게 처리하면 난제 풀리고 명성을 크게 날릴 운.
● 돼지 35년 문서 도장 사인에 조심 귀인이 돕는 운세니 성실하라. 47년 능력을 마음껏 발휘하라 모든 계획이 잘 풀릴 운세. 59년 상하 직원과 긴밀히 협조하면 도모하는 일 성공 운. 71년 구설수 주의하고 신중히 현 상황을 분석하고 대처해야. 83년 건강 주색 금전의 낭비나 이성의 유혹을 조심해야 한다. 95년 예상외로 책임질 문제가 생기니 확실히 처신해라.
