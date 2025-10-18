[오늘의 운세/10월 19일]

● 쥐 36년 남을 의식하지 말고 성실히 실속 찾아야 길하다. 48년 소탐대실이라 적은 것을 탐내면 큰 것을 잃을 수니 침착해야. 60년 욕심 내지 말고 내실 있게 활동하면 이루어진다. 72년 목표 달성하려면 논쟁도 감수하고 매진하면 성취. 84년 재앙을 만나도 별것 아니니 용기 내어 돌파하라. 96년 재물 구하는 일은 걸림이 많으니 헛된 욕심 버려라.
● 소 37년 난제가 서서히 풀리며 목표 했든 일이 성취된다. 49년 내 힘만 믿고 처신하면 주위에 질시 받을 수니 조심이 길. 61년 상황변화로 약속이 지연이나 변동 되도 원망하지마라. 73년 소망은 성사되고 재물을 구하려하면 성취되리라. 85년 필요 없는 사람 들끓어 소란하니 신중히 정신 차려야. 97년 시작이 어렵다고 술로 풀지 말고 노력하면 성사됨.
● 범 38년 가정안정에 우선하고 이해와 순종의 미덕도 가져라. 50년 내환 조심하고 자만하지 말고 근면 성실하면 만사형통. 62년 아랫사람 더욱 사랑 친밀하게 하고 가정 화목에 노력을. 74년 재물 운은 즐거움이 많고 명예도 실현되는 운세. . 86년 믿는 지인과 함께 공적인 일을 처리하면 큰 성과 있다. 98년 아랫사람과 다투지 말고 직무에 충실함이 최선책.
● 토끼 39년 지나치게 꼬여 풀리지 않으니 새 계획이 필요한 때. 51년 변화의 기운이 오니 현실을 잘 판단하여 적응하라. 63년 막히는 운세니 움직이지 말고 미래 설계에 노력을. 75년 서두르면 낭패 수니 주위와 친교하며 서서히 진행하라. 87년 상거래 주의하고 혼담이나 계약은 잘 판단하면 성사가능. 99년 이성문제로 주위가 소란해질 수 있으니 몸가짐 조심.
● 용 40년 내 뜻대로 안되고 불리하게 진행되니 지혜를 발휘하라. 52년 나 홀로 무리한 진행은 상해 수가 오니 조심하라. 64년 지극한 정성으로 하면 신도 감동해 좋은 일이 올 수. 76년 허전한 마음가다듬고 근면 성실하면 귀인도 상봉 운. 88년 가뭄에 단비 오니 추진하는 일은 성취되는 호운. 00년 여성 의견이 옳다고 생각되면 주저 말고 시행함이 길.
● 뱀 41년 과거 회상하며 방심하지 말고 올바르게 처신해야 길. 53년 과욕 부려 무모하면 실수하니 침착히 도리 지켜야. 65년 악행은 피하고 선행은 더욱 활발히 추진해야 목표 달성. 77년 쓸데없는 자존심 고집하면 송사 관재구설 수니 양보로. 89년 주거 금전 문제로 많은 고민을 할 수니 인내해야. 01년 신변에 변동 수가 있을 수니 깊이 생각해 처신해야 길.
● 말 42년 어려움 사라지고 새 기운 오니 인내하며 처신해야. 54년 어려운 일이 발생 할 수니 정리할 것은 빨리하라. 66년 어려워도 무리 말고 절약하며 때가 오기 기다려야 유리. 78년 급하면 더욱 어려워지니 봉사자세로 서서히 추진하라. 90년 협조해주는 사람이 많아 성사되나 이성을 조심해야. 02년 배신당할 수 있는 운세니 정신 차리고 차기를 계획하라.
● 양 31년 평온이 깨지는 운이니 자금유통 면밀히 검토하여 수정을. 43년 강하든 운도 기우는 때니 체면 유지에 최선 다 하라. 55년 즐겁게 만인을 상대하면 인정받아 일도 풀리고 풍요롭다. 67년 출행 시 손재 수난을 당할 수니 꼼꼼히 확인 필요. 79년 고집 버리고 남의 말도 믿고 따르면 협력자도 나타난다. 91년 이성간의 사교는 유익하고 건전한 취미 활동은 길.
● 원숭이 32년 매사 무리하지 말고 안정되게 처신해야 계속 발전. 44년 서로 속마음이 다르니 속단하지 말고 더 깊이 생각하라. 56년 소홀히 처리한 일이 더욱 어렵게 되니 정확히 처리해야. 68년 매매나 이사운도 좋고 구하는 재물도 얻으니 즐거운 하루. 80년 약간의 변동이 있어도 잘 대처해가면 무난히 넘어간다. 92년 급히 추진하면 방향 잃고 실패하니 점진적으로 해야 성사.
● 닭 33년 즐겁게 일하면 서로 인정도 받고 꿈도 이루어 질 수. 45년 조금 주고 큰 것을 얻으니 열심히 추진하면 성과 크다. 57년 약간 막혀도 인내하며 참으면 마침내 해결 실마리가. 69년 모략하고 질투하는 사람이 많으니 대인관계에 최선을. 81년 가정불화로 이별수도 있으니 이해로 화합이 길하다. 93년 난관에 봉착해도 반복해 노력하면 귀인 도움도 있다.
● 개 34년 덕으로 아래 사람과 소통하며 어려운 시기 피해야. 46년 뜻밖의 일로 난처하게 될 수니 본분 알고 처신 요. 58년 현인 만나면 성취할 때니 잘 판단하여 기회 잡아야. 70년 바쁘게 움직임에 비하면 수입은 기대한 것보다 적다. 82년 버릴 것은 버리고 새것을 택하여 새 방안을 모색하라. 94년 노력해도 잘 안 풀리니 마음 편하게 하고 추진하라.
● 돼지 35년 계약 매매 구재는 금방 이루어지지 않으니 기다려야. 47년 길흉의 변화가 오니 신중히 오는 재난에 대비하라. 59년 여성의 의견에 반대하지 말고 협조하면 길해진다. 71년 사업 비밀은 지키고 주의하는 자세가 성공 지름길. 83년 수익이 적다고 포기하지 말고 멀리보고 힘차게 밀어라. 95년 명예를 구하면 이루어지고 근심 걱정 사라져 기쁠 수.
