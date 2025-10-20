[오늘의 운세/10월 20일]

● 쥐
36년 여유롭게 기다리면 편안해질 운세.
48년 변동은 손재수니 주위 협조로 해결을.
60년 무모하게 덤비지 말고 인내로 연구를.
72년 미래 예측해 미리 대비하여 준비하라.
84년 시험 승진 취업은 적극적하면 성취 운.
96년 직장 사업에 문제 생기지 않도록 처신을.
● 소
37년 변동이나 새 일에 손대지 말고 참아야.
49년 실력으로 기반 튼튼히 해 추진해야 성공.
61년 환경에 따른 계획을 실행하면 성취.
73년 기회 엿보다 놓칠 수 있으니 서둘러라.
85년 무리한 투자 금하고 현 위치에 만족을.
97년 심신안정하며 급한 변동 말고 내실을.
● 범
38년 가정에 충실해야 집안 평안하고 즐겁다.
50년 현 위치가 불안해도 정상되니 노력을.
62년 이루어질듯 한 일이 좌절될 수.
74년 기본은 절대 수정 말고 노력하면 성사.
86년 남 의식 말고 내 임무만 충실하면 성공.
98년 큰소리치지 말고 소원성취 빌며 기다려야.
● 토끼
39년 노력해도 잘 안 풀리니 편하게 추진을.
51년 기분 안정하고 강인하게 밀어야 성취.
63년 곤란한 일도 노력하면 해결된다.
75년 내 재능 내세우면 불리하니 기다려라.
87년 포기 말고 노력하면 귀인도 도와성사.
99년 욕심내 무리 말고 서서히 밀면 성사.
● 용
40년 잘못이라 판단되면 시정해야 손해 없다.
52년 서두르면 실패 침착히 처리해가면 성취.
64년 상대를 감싸주는 의리 베풀어야 길.
76년 크게 벌리지 말고 능력에 맞게 해야.
88년 이성 친구가 나타날 수니 품격유지를.
00년 여성 친구 관계 일은 추진하면 좋다.
● 뱀
41년 상황 변화 따라가면 재물 생길 수.
53년 서남은 길 동북방 불리하니 참고해야.
65년 가스 유류 위험물 취급 시는 화재 조심.
77년 계획 변경 말고 과감히 밀어가면 성취.
89년 포기 말고 멀리보고 힘차게 밀어라.
01년 위아래 협력하는 사업은 협조하면 대길.
● 말
42년 분위기 따라 미래 발전적 자세로 처신을.
54년 외부 일 너무 신경 쓰면 가족문제 발생 수.
66년 상대 속셈이 다르니 성급히 결정 말라.
78년 계획대로 밀면 좋은 일이 일어날 수.
90년 계약 성사될 수 있으니 세심히 실행을.
02년 가정에 걱정이 있으니 구설수 주의.
● 양
31년 변화가 급진전되니 점진적 처세를.
43년 덕행으로 보람된 일하면 순조롭게 달성.
55년 사고 조심 해상 위험지역 등산 보류를.
67년 인내하며 추진해가면 성사되리라.
79년 난처하게 될 수니 본분 알고 처신을.
91년 적극적으로 나아가면 유익 성취 운.
● 원숭이
32년 감기 조심하고 실물수에 신경 써라.
44년 협조하는 이 많아 성사되나 이성 조심.
56년 예의로 성실히 하면 위기 피하고 성사.
68년 동정심으로 해주면 손재도 따를 수.
80년 아랫사람 사랑하고 가정 화목에 노력을.
92년 방해자 있어 고통 있으나 노력하면 성사.
● 닭
33년 수양과 선행 하며 노력하면 성취될 수.
45년 절약 저축에 힘써야 재운 좋아진다.
57년 나쁜 때니 현명한 계획 세워 난제 풀라.
69년 기다리는 소식오고 거래도 성사.
81년 끈기로 성실히 밀면 귀인이 도울 수도.
93년 이성과 미팅은 바르게 해야 후환 없다.
● 개
34년 사적 일보다 공적 일이 이익이 있다.
46년 큰 욕심은 적은 것도 잃으니 차기를.
58년 송사 구설수는 양보하고 타협해 풀어라.
70년 경험 활용하고 아랫사람 포용해야 해결.
82년 충격이 있어도 강하게 밀어야 길.
94년 앞을 보고 미래 설계하고 노력해야.
● 돼지
35년 옛것 버리고 새 출발이 유리 재정비를.
47년 과음 말고 현명한 처신을 해야 길.
59년 주위에 혜택 주어야 끝내 편하리라.
71년 남 말 믿어 손해 불수니 잘 판단해라.
83년 더욱 노력하야 나중에 목표 달성 운.
95년 안일에 빠지지 말고 멀리 미래를 봐야.
일월철학원장 일월선사
