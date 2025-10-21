[오늘의 운세/10월 21일]

● 쥐
36년 불의의 재난 주의 과음 약물중독 조심.
48년 명성 재물 들어오니 일거양득으로 기쁠 운.
60년 귀인 지도 받으면 어려움 해결되리라.
72년 적은일은 길 큰일은 불리하니 숙고를.
84년 주위 친인척과 협조하고 예의로 하면 길.
96년 파란이 밀려와 수모 당할 수니 경계를.
● 소
37년 협조자와 의견 일치해 추진하면 성사.
49년 도와주고 받으면 조화 되어 만사형통.
61년 필요한 인물 교제는 서둘러야 성사.
73년 겉은 화려하나 속은 비었으니 내실을.
85년 장사 사업가는 소득 있고 횡재 할 수도.
97년 여성은 강한 성격 죽이고 과욕 버려야 길.
● 범
38년 노력해도 안되고 기회 잃을 수도.
50년 인재 가까이 하고 큰 계획 도전하라.
62년 상대 의견 참고 내주장만 고집하면 실패.
74년 좋은 기회니 이를 활용하는 지혜를. .
86년 업종 변경은 신중해야 손해 피할 수.
98년 불안한 상태니 재난에 대비를.
● 토끼
39년 뜻밖의 도움 얻으면 해결될 수.
51년 약간 변동 있어도 잘 대처하면 무난.
63년 겸손한 행동으로 처리하면 성사.
75년 안전한 자금관리 하고 투자는 차기로.
87년 지인과 협의 처리하면 소원 성취 운.
99년 모략으로 재난수니 진퇴시기 분별을.
● 용
40년 예의로 분쟁 피하며 친지와 상의를.
52년 배운다는 자세로 연구하며 노력해야.
64년 확실한 결단으로 노력하면 소원달성.
76년 무리하지 말고 순리대로 해야 유리.
88년 재수있고 경사요 기도하는 심정으로.
00년 이성 운 좋고 시비구설 사라지고 성사.
● 뱀
41년 대인관계를 원활히 하면 행운이 온다.
53년 관재 구설수는 잘 처신하면 무난하다.
65년 여인 감언이설에 속을 수니 조심을.
77년 상호 믿음 유지하면서 활용하면 길.
89년 문서 운 길하니 계약 신청서는 길하다.
01년 미래보는 안목으로 신중한 처신을.
● 말
42년 시작은 고통 있어도 추진하면 성취.
54년 변화 분석해 대비하고 발명 개발 유리.
66년 헌신적으로 추진하면 윗분도 도와준다.
78년 계획이 다르게 풀리니 대처하면 길로.
90년 주위 도움 없으니 내가 개척해야 성사.
02년 힘들어도 포기 말고 새 방법을 강구하라.
● 양
31년 불안하고 편치 않으니 기다려야.
43년 사업 장사는 때가 안이라 손대지 말라.
55년 출행 삼가하고 질병과 구설 조심해야 길.
67년 반복해 추진하면 결국 해결되는 운세.
79년 불편한 관계는 해결 될 수니 화합해야.
91년 연인 이성은 뜻이 달라 깨지기 쉬운 운.
● 원숭이
32년 덕을 베풀면 기쁨과 일이 잘될 운세.
44년 무리하지 말고 기다려서 안전하게.
56년 귀인이 도와주어 번창하고 발전한다.
68년 시작할 때 자세 유지하면서 추진하라.
80년 손재 당해도 피해가는 지혜가 필요.
92년 자금난 봉착할 수니 수지균형 유지. .
● 닭
33년 예의 지키고 처신하면 무난하다.
45년 현인이 도와주니 소망 성취를.
57년 급하게 하지 말고 때가 오기 기다려야.
69년 큰소리치지 말고 묵묵히 진행하라.
81년 절약하며 진행해야 손재 피하고 길하다.
93년 이성간 교제 길 미루지 말고 서둘러라.
● 개
34년 무조건 책임을 다해야 존경 받는다.
46년 너무 재다가 기회 잃을 수니 용기를.
58년 약속 계획이 어렵게 되니 계약 확인을.
70년 겉과 속이 다르니 거래는 조건 분석하라.
82년 배 이익 얻는 운이니 상호 협조가 필수.
94년 기회 잡아야 할 때니 정신 차려야 성사.
● 돼지
35년 시운이 형통하니 시기를 기다려 추진을.
47년 좋은 찬스 기다리는 자세가 필요하다.
59년 현재 미완이지만 서서히 추진하면 성취.
71년 사고나 음주 등 뜻밖의 일에 조심해야.
83년 공명도 재물도 이루니 노력해야.
95년 준비 잘하고 시작하면 좋은 기회 있다.
일월철학원장 일월선사
