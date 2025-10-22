[오늘의 운세/10월 22일]

● 쥐
36년 반복해 노력하면 귀인 도움도 있다.
48년 선도적 역할로 합심하여 처리하면 길.
60년 소망 실현되고 귀인 도움 받으니 길운.
72년 윗사람 뜻대로 하면 영전 기회 온다.
84년 재물은 불어나고 일은 막힘이 없다.
96년 서두르지 말고 주위와 친교하며 진행을.
● 소
37년 덕으로 처신해야 나쁜 일도 해결.
49년 금주하고 노력해야 귀인도 도움 준다.
61년 내부에 반감 있으니 주의 다툼 피해야.
73년 새 진로 찾으면 새 전환점이 될 수도.
85년 사업 장사 성사할 수니 급하지 말라.
97년 경사 있고 소원 성취하는 순조로운 운.
● 범
38년 화재 신경 써야 불난리 피한다. 불조심
50년 마음같이 안되니 현실 직시해 처신 요.
62년 고민과 스트레스를 많이 받을 수.
74년 명예 이루어지고 근심 사라져 기쁠 수.
86년 주위 의견 듣고 하면 경쟁 인기업 유리.
98년 협조 된다고 과신 말고 상대 동태 분석을.
● 토끼
39년 소망은 늦게야 이루어지니 기다려야.
51년 협조체제 갖추어 협동하면 성사.
63년 내 힘 믿고 망동하면 비난 손실 자초.
75년 계약 매매는 어려우니 차기로 미루어라.
87년 난관이 있어도 결국 성사되고 발전이.
99년 사교술을 충분히 발휘하면 이익 크다.
● 용
40년 주위의견 수렴하며 추진해야 성사.
52년 귀인 도우니 즐겁게 추진하면 발전이.
64년 윗사람 도움으로 여성의 난제는 해결.
76년 유흥업은 길하며 도움 받으면 더 발전.
88년 어려운 일 발생하니 정리할 것은 빨리.
00년 귀인 도움 받고 처리하면 결실이 크다.
● 뱀
41년 구설수는 소멸되니 강력히 추진하라.
53년 장사 사업은 밀고 나가면 기회와 성공.
65년 어렵다고 술로 풀지 말고 노력하면 성사.
77년 여성 도움 받으면 풀리며 목적 성사.
89년 적당히 하지 말고 철저히 매듭지어야.
01년 소식오고 소원 해결되어 즐거울 운세.
● 말
42년 뜻 맞는 이와 협력하면 성사.
54년 과욕 탐욕은 금물 인내하여 차기를.
66년 협력자 나타나 사업은 안정되고 발전.
78년 급하면 실수 할 수니 침착하면 성사 수.
90년 사업 장사 정확한 계획으로 추진해야.
02년 적은 재물도 공평히 나누면 적게는 성사.
● 양
31년 말썽이 해소되니 강하게 추진해야 길.
43년 배신당할 수 있는 운세니 정신 차려라.
55년 필요하면 용기 내어 도움 요청하면 성사.
67년 준비한 노력 대가가 성사 된다.
79년 밀고 나가면 장사 사업은 발전한다.
91년 무리 말고 변화에 적응하며 서서히.
● 원숭이
32년 많은 사람 들끓어 소란하니 정신 차려야.
44년 중단하면 노력 허사되니 완수해야 길.
56년 풀리는 운이니 전문가 조언 받아라.
68년 거래 계약 성사되니 언행 조심을.
80년 오만 불손하면 일 깨지니 겸손 하라.
92년 방해하는 자가 나타나니 신중히 처신을.
● 닭
33년 공명정대하게 처리해야 뒤탈 없이 길.
45년 현재에 만족하고 다른 욕심 내지 말라.
57년 옳지 않은 행동은 우환 따르니 주의해야.
69년 좋은 길로 끌어주는 이 만나면 성취 수.
81년 순서대로 추진해가면 점차 발전할 운.
93년 수심도 사라지고 일이 성사되는 길운.
● 개
34년 어려워도 협조자 나타나 성취 될 수.
46년 뜻밖에 좋은 일 생겨 기쁨을 누릴 수.
58년 인덕으로 크게 행동해야 성취 할 수.
70년 기쁨오니 재물 구하면 취득할 수.
82년 임무 잘 완수하면 안정적인 발전이.
94년 윗사람 전문가 조언 받으면 길.
● 돼지
35년 변화 있으니 조건 잘 살펴 움직여야 길.
47년 만족한 때니 군자의 모습을.
59년 재물이 들어오니 침착하게 처신을.
71년 어려워도 현인의 지혜 얻어 해결 될 수.
83년 득보다 실이 많은 사람 만나니 신중히.
95년 동요 말고 안정되게 하면 풀려간다.
