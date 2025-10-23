[오늘의 운세/10월 23일]

● 쥐
36년 가능하다는 예감이면 시작하면 성공.
48년 아래 사람 의견 수렴해 정확히 판단을.
60년 직분 넘치는 일 믿을만한 이를 세워라.
72년 과감히 도전하면 목적 달성하는 운.
84년 모략 유혹 조심해야 뜻밖의 손재 피할 수.
96년 남을 의식 말고 성실히 실속 찾아야.
● 소
37년 때가 이르니 침착하게 추진하면 성사.
49년 매사 임기응변으로 대처해 나가야 길.
61년 동지 협력자 만나는 운 세심한 처신을.
73년 사업가는 노력하면 난제 해결된다.
85년 달콤한 말에 속으면 송사 구설수가.
97년 현 상황을 냉정하게 파악하여 처신을.
● 범
38년 말은 화 부르고 복된 일 만드니 말조심.
50년 협동하면 유리하니 신중히 처리하면 길.
62년 때와 장소 잘 구별해서 변화해야 길
74년 잘 풀릴 수니 망설이지 말고 추진하라.
86년 주거 금전 문제로 고민 할 수니 참아야.
98년 내 뜻과 다르게 되니 연구하며 진행을.
● 토끼
39년 본분 지키는 것이 우선 망상 하지마라.
51년 선배 친지 충고 받고 실천하면 성취.
63년 과감한 용단으로 새 전기가 필요한 때.
75년 좋은 기회 놓치기 쉬우니 잡아야.
87년 쉽게 판단하고 추진하면 수확은 없다
99년 적당히 처리 말고 적극 밀어야 길.
● 용
40년 여유롭게 하면 적게는 이루어 질 수.
52년 소득이 적으니 신중 기하여 처신하라.
64년 막히고 침체되니 해결 방법 연구을.
76년 갈등 생기니 교제 시도 마음 주지 말라.
88년 내 이익 고집 말고 분배체제를 정확히.
00년 열심히 하면 소원 순조롭게 성사 운.
● 뱀
41년 재물은 나가 활동해야 얻어지는 운.
53년 불의의 재난 과음 약물중독 조심.
65년 허욕 부리면 애써 이룬 공적도 허사.
77년 빠르게 어렵고 늦게 성사되니 참아야.
89년 이성으로 인해 손재 볼 수니 조심해야.
01년 내 주장만 하면 실수하니 경청하라.
● 말
42년 변동 수니 숙고해 유리하면 바꾸어라.
54년 과신으로 경거망동은 미움 받아 손해.
66년 투기 도박은 금물 겸손히 노력하면 길.
78년 부지런하면 재물 오니 급하지 말라.
90년 적게 먹고 편안한 게 상책 욕심 버려야.
02년 노력하며 겸손히 처신하면 목표 달성.
● 양
31년 믿는 지인과 공적인 일 처리하면 길.
43년 경솔 하지,말고 정확히 판단 후 진행.
55년 여성은 길하나 무모하면 실수할 수도.
67년 난제가 풀리며 목표 했든 일이 성취.
79년 부인 가족 말 우선 시행해야 안정이.
91년 불리하고 실수하니 때를 기다려라.
● 원숭이
32년 강한 운도 기우는 때니 체면 유지에.
44년 사적 정으로 도와주면 손재 따를 수.
56년 계획은 순조롭게 진행하면 성취 수.
68년 공공기관 일 소득 없고 사기업 유리.
80년 겉은 화려하나 속은 복잡 내면 충실을.
92년 이성 친구와 말조심해 다툼 피해야..
● 닭
33년 발전이 예상되니 즐겁게 만인 상대를.
45년 책임질 문제가 생기니 확실히 처신을.
57년 겉 치례에 속지 말고 피해를 면하라.
69년 시비 있을 운 다투지 말고 화해로.
81년 큰 재물 욕심내면 적은 재물 손재가.
93년 이성 관계는 서두르지 말고 부드럽게.
● 개
34년 여행 외출은 고행이 따를 수니 차기로.
46년 계획은 점진적으로 추진하면 성사.
58년 실력 쌓고 내실을 기하면 성취한다.
70년 큰 기대로 서두르면 실망 서서히 해야.
82년 장애 많아 힘드니 새 방법 찾아야.
94년 심신 안정이 안 되니 침착히 처신하라.
● 돼지
35년 장사 사업 투기 운은 없으니 무리 말라.
47년 계획 성사 어려우니 새로운 계획 세워라.
59년 윗사람 조언 듣고 시행하면 해결될 수.
71년 반복해 노력하면 좋은 결과가.
83년 분에 넘치면 모략에 손재 당하니 조심.
95년 남의 말 믿어 손해 보니 조심해야.
일월철학원장 일월선사
