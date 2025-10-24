[오늘의 운세/10월 24일]

● 쥐 36년 임무완수하고 기다리면 난제 해결. 48년 꾸준히 노력하면 귀인도 도와 꿈 달성. 60년 투기 도박 등 요행은 절대금하면 성사. 72년 서비스 접객업 종사원은 유리한 호기. 84년 거래 시는 사기성 여부를 잘 판단을. 96년 순리대로 착실히 노력하면 성과 있다.
● 소 37년 운세 호전되어 일 성사되고 기쁨 가득. 49년 적은 자본으로 성실히 노력하면 성사. 61년 의도대로 안되고 힘드니 실속에 신경을. 73년 손재 수난 당할 수니 꼼꼼히 확인 필요. 85년 분수 넘치게 계획 말고 실속 차려야. 97년 이성문제로 번민하게 되니 화목으로.
● 범 38년 겸손하게 처신하면 큰 도움 받는다. 50년 이용할 사람 용기 내 활용하는 기지를. 62년 매매 재물은 계획대로 이루어질 운세. 74년 공공기관보다 사기업 상대 영업이 유리. 86년 허욕에 맹종 말고 차분히 계획 추진해야. 98년 참고 노력하면 주위 도움 받아 성사. ● 토끼 39년 재물 얻고 편안하게 무사히 풀릴 하루. 51년 문서 명예 재물은 길 품위 있게 처신을. 63년 신병 사고 가정에 힘든 일 생기니 조심. 75년 일이 꼬이니 인내로 처리해야 길함. 87년 계약 시는 깊이 판단해야 사기 피함. 99년 끝까지 밀면 상승 물러서면 불리.
● 용 40년 가정불화 수니 가족 친지간 양보 사랑을. 52년 눈총 받고 실수도 있으니 침착해야. 64년 점차 기우는 운 앞으로 대비책 세워야. 76년 지출이 크게 되니 뒤로 미루고 쉬어라. 88년 자기 본분 지키며 인내하며 장래 연구를. 00년 난처한 일은 윗사람 조언 받으면 길. ● 뱀 41년 욕심 내지 말고 적은 것부터 챙기라. 53년 아래 사람 의견 수렴해 정확히 판단을. 65년 인연이 나타나고 구직자는 취직할 운세. 77년 아랫사람 반목에 힘들 수니 미덕 베풀라. 89년 인내하며 노력하면 주위도 도와 성취. 01년 균형 안 맞아 힘드니 신중하고 주의를.
● 말 42년 계획한 거래는 성사되고 이익도 크다. 54년 여성은 협조 받으면 오히려 득이 된다. 66년 문서 문화 출판은 유리한 조건으로 성사. 78년 현실에 순응하고 저자세로 하면 성사. 90년 직장 업종이 변경될 수니 급하지 말라. 02년 성공 욕심내 지나치면 오히려 손해 있다.
● 양 31년 불의의 재난 조심 차분히 대처요. 43년 여성 가족 걱정은 너무 탓 말고 사랑을. 55년 과한 욕심 쫒다 실망하니 안정하라. 67년 주거이동 변화 수니 확실한 판단을. 79년 힘차게 움직여라 난제 풀리고 목표 달성. 91년 주변이 대립으로 어지러우니 자중을. ● 원숭이 32년 작은 노력으로 이익 크니 인내 분발을. 44년 노력하면 어려움 해결되고 재기할 수. 56년 협동하면 동업 이사 사업은 번창한다. 68년 노력하면 난제 해결되어 기쁨이 가득. 80년 답답해도 참으며 기다리면 길운이. 92년 비정상적인 이성 만남은 말썽 나니 조심.
● 닭 33년 주위지혜 얻어 후견인 세워 처리가 유리. 45년 확고한 신념으로 노력하면 성사 운. 57년 일이 어려워지니 재검토하며 추진을. 69년 사회사업 유리 운이 트여 보람 있고 성사. 81년 유혹에 속는 수 있으니 세심한 주위를. 93년 운이 가니 현재 유지하고 배신 수 조심.
● 개 34년 현인을 믿고 협조하며 추진하면 성사. 46년 신뢰 못하는 인물에게 기대하면 실망이. 58년 미팅 상거래는 사소한 의견차로 실패수. 70년 남 무시하면 손해 볼 수니 조심하라. 82년 흉이 길로 변하니 바르게 처신하면 길. 94년 몸부림쳐야 몸만 상하니 안정하라.
● 돼지 35년 성실히 활동하며 가족 말 따라야 길. 47년 수양하며 건강 챙기며 때를 기다려야. 59년 계획과 소망은 순조롭게 이루어진다. 71년 자금유통 면밀히 검토하여 수정을. 83년 작은 일도 소홀하면 큰 실수하니 조심. 95년 여행 출행은 즐겁고 출장 즐거운 일이.
