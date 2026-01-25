경제학자 과반 “한국 경제 당분간 1%대 저성장 지속”

경총 경제학과 교수 100명 대상 조사
올해 성장률에 대해선 “1.8%” 전망
“첨단 핵심기술 해외 유출 방지 입법 시급”
AI 도입 확산, 노동력 감소 등에 도움 될 것
한국 경제 전문가의 과반수는 한국 경제가 당분간 1%대의 저성장 기조를 벗어나기 힘들 것으로 전망했다. 또한 반도체 등 핵심 기술의 해외 유출을 막기 위한 법적 조치가 시급하다는 목소리가 압도적으로 높았다.
한국경영자총협회는 이러한 내용이 담긴 ‘경제 현황 및 주요 현안에 대한 전문가 조사’ 결과를 25일 발표했다. 전국 대학 경제학과 교수 100명을 대상으로 실시한 이번 조사 결과에 따르면 응답자의 54%는 우리 경제가 “당분간 1%대 저성장 기조를 지속할 것”으로 전망했다. 2027년부터 2%대 성장으로 완만히 회복될 것이란 응답은 36%였다. 올해 경제성장률 전망치는 평균 1.8%로 정부 전망치(2.0%)보다 0.2%P 낮았다.
미국의 자국 우선주의 관세 정책이 우리 경제에 미칠 영향에 대해서는 부정적 영향이 ‘높다(58%)’라는 응답이 ‘낮다(23%)’보다 많았다. 반면 긍정적 영향에 대해선 ‘높다(35%)’와 ‘낮음(35%)’이 비슷하게 나왔다. 경제학자들은 한미 관세 협상의 부정적 효과를 크게 우려하면서도, 우리 경제의 강점을 활용한 방어로 긍정적 기대도 상당한 것으로 보인다.
산업 경쟁력 확보를 위한 입법 필요성도 강하게 제기됐다. 응답자의 87%는 첨단 핵심기술의 해외 유출 방지 입법이 시급하다(시급성이 높다)고 답했다.
근로시간 유연화와 직무·성과 중심 임금체계 개편 등 노동 개혁 과제에 대해서도 80%가 부작용보다 필요성이 크다고 답했다. 또한 전문가의 92%는 AI 도입 확산이 노동력 감소와 생산성 하락 등 구조적 문제 해결에 도움이 될 것으로 전망했다.
하상우 경총 경제조사본부장은 “글로벌 통상 불확실성과 고환율 등으로 올해 경제를 낙관하기 어렵다”며 “격화되는 글로벌 경쟁 속에서 첨단 전략산업의 기술 유출을 차단할 강력한 조치 마련이 시급하다”고 강조했다.
