[오늘의 운세/10월 26일]

● 쥐 36년 운기 강하니 사회활동을 크고 넓게 추진하라. 48년 급히 먹으면 체하니 서서히 처리해야 차차 이루어지는 운. 60년 침착한 마음으로 성의껏 추진하면 목적 성사 운. 72년 여행은 돈만 날리고 실속도 없고 고생할 수니 재고함이. 84년 과욕 부려 무모하면 실수하니 침착히 도리 지켜야. 96년 만나면 교감이 이루어지는 때니 이성과 미팅은 좋은 때.
● 소 37년 욕심 부리지 말고 편안한 마음으로 수양하는 자세로. 49년 안정하기 위해 뜻하지 않은 우환 대비하는 자세요. 61년 끈기 있게 밀고가면 기대 이상의 목표도 성사할 운. 73년 직업을 바꾸어 보고 싶을 때는 과감히 시도해볼 운세. 85년 사업가는 노력하면 난제가 풀리며 재물도 생긴다. 97년 주변이 막혀 풀어지지 않으니 기도하는 심정으로.
● 범 38년 순서대로 확실히 추진해가면 점차로 크게 발전할 운. 50년 곤란해도 포기하지 말고 극복 노력하면 해결책이 나온다. 62년 과음 감언이설에 조심해야 재산상 손해를 피 할 수. 74년 여행 외출 시 중도에 변경 대비해야 고난 피한다. 86년 남을 앞서려고 무리한 처세는 난처한 처지에 빠질 수. 98년 어렵다고 침착성 잃으면 더 흉하니 끈기로 참아야 유리.
● 토끼 39년 노력해야 풀리는 운이라 한 가지 일에 매진해야 성사. 51년 협력자 나타나 사업은 안정되고 더욱 발전되는 운. 63년 예술 예능 문화 방면에는 길하나 사업 장사는 불리하다. 75년 문서나 도장은 함부로 처리 말고 협조자와 공조하면 길. 87년 착실하면 귀인도 나타나 도와주니 소망은 달성. 99년 현재에 안주하지 말고 미래 대비하는 처신이 필요.
● 용 40년 정의보다 불의가 판치니 이기려 말고 적절히 타협이 유리. 52년 주위 인물 때문에 고통도 염려되니 화합으로 처신 요. 64년 전문 학문 창작 기술은 노력하면 목적은 달성 된다. 76년 때가 이르니 서두르면 손해 요 참고 기다리면 형통. 88년 부동산 일은 좋은 때며 여성 협조 있으면 길하다. 00년 사업 이득이 따를 수니 상대와 믿음을 돈독히 하라.
● 뱀 41년 어려워도 과음 멀리하고 노력해야 귀인도 나타나 도움 준다 53년 명예는 불리 재물은 유리하니 노력하면 구재 가능하다. 65년 계약 매매는 유리하며 여성 조언 있으면 난제 풀릴 수. 77년 거래 이루어지고 계약 성사되니 언행 조심해야. 89년 모략에 빠져 뜻밖의 재난수니 진퇴시기를 분별하라. 01년 새로운 사업이나 진로를 찾으면 새 전환점이 될 운세.
● 말 42년 자존심 상해도 필요하면 남에게 저주는 기지도 필요. 54년 화합 못해 막히니 현명하게 협조하여 돌파해야. 66년 답답한 일만 생기며 소망 이루기 힘드니 건강조심. 78년 직장 사업난제도 해결될듯하면서 지연되니 인내하라. 90년 소심해 사소한 일로 다투면 오히려 손해 보니 참아야. 02년 유혹에 속지 말고 사심 없이 노력하면 이루어진다.
● 양 31년 주변인물과 배타적인 관계로 진행되니 융합에 최선을. 43년 자금난에 봉착할 수도 있으니 수지균형을 유지해야만. 55년 따지고 계산하며 세월 보내지 말고 무조건 책임 다해야. 67년 뜻하지 않은 일과 교통사고 주의하고 근신 자숙하라. 79년 가정에 즐거운 일이 생기며 자녀에도 좋은 일이. 91년 작게 시작해도 차근차근 키우면 후원자도 도와 성사.
● 원숭이 32년 불의의 손재를 당해도 귀인의 도움으로 해결할 운세. 44년 서로 독점하려 다투지 말고 공정하게 분배해야 길하다. 56년 공을 양보하면 모든 공이 내게로 돌아와 득이 크다. 68년 사업 난제도 해결될듯하면서 지연되니 인내하라. 80년 어려운 문제가 풀리는 시기니 말보다 실천이 중요. 92년 여행 장사는 불리하니 인내하며 새 방법을 연구해야. .
● 닭 33년 고생 끝에 낙이오니 뜻은 이루어지고 재물 오니 즐겁다. 45년 친지 가족으로 고통당할 수도 있으니 사랑으로 넘겨라. 57년 치밀한 계획 세워 확실히 밀고가면 소원 성사될 운세. 69년 가정은 성격차이로 갈등과 시비가 있으니 조심이 상책. 81년 굳은 의지로 밀면 명예 얻고 난제 직장관계도 풀린다. 93년 떠나든 연인도 다시 소식 오는 때니 우아한 처신으로.
● 개 34년 현인과 믿음 돈독히 하고 협조하며 추진하면 성사. 46년 고난을 참고 앞을 보고 노력하면 운이 호전되어 길하다. 58년 깊이 생각해 확실한 계획과 철저한 준비만이 성공 길. 70년 잔꾀로 요령피우지 말고 근면 성실하면 대길한 운세. 82년 불만자도 정당하면 따르니 옳은 길로 분투노력하면 성취. 94년 우수한 재능을 인정받으면 귀인도 나를 돕는다.
● 돼지 35년 나태하면 실패하고 부지런하면 풍족하고 만족할 운세. 47년 여행 외출은 손재 고행이 따를 수니 차기로 미루어라. 59년 과신으로 경거망동하면 시기 미움 받아 손해 보기 쉽다. 71년 확신 가지고 노력하면 액운은 가고 길운이 와 성사. 83년 추진하든 일이 어려워지는 운세니 재검토하며 추진을. 95년 현재 전망이 불투명해도 인내심으로 견뎌야 유리.
