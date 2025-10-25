[오늘의 운세/10월 25일]

● 쥐 36년 내 뜻에 맞지 않아도 참고 견디면 귀인도 나타나 도와준다. 48년 큰 문제도 때와 시를 잘 이용하면 쉽게 해결될 운. 60년 동료 친지 의견 수렴하고 도리 지키며 소비지출에 만전을. 72년 대인관계를 돈독히 하고 추진하면 만사형통하다. 84년 계약은 길하여 성사될 수 있으니 세심히 실행 요. 96년 전문분야 공부는 때가 좋으니 열심히 하면 목적달성.
● 소 37년 많이 도와줄수록 좋으며 노력해 신망을 받아야 길하다. 49년 변화 기운이 있으니 확실히 관찰하여 정확히 처신이 길. 61년 가정화목에 신경 쓰며 옳은 판단으로 밀면 성사. 73년 내 실력 믿고 함부로 행동하면 실패할 수니 경계요 85년 신도 도와 성사되는 운이니 즐거우나 무리는 금물. 97년 귀인 도움으로 사업 장사는 번창해 득이 크다.
● 범 38년 변화가 급진전되니 건강 조심하고 점진적으로 처세를. 50년 고자세로 처신하지 말고 덕으로 행해야 길한 운이 된다. 62년 정도만 걸으면서 참고 인내하면 귀인도 도와 목표달성. 74년 새 사업에 손대지 말고 내 주위를 정리함이 길하다. 86년 현재를 판단해 올지 안다고 생각되면 즉시 정리해야 길. 98년 화합하며 꾸준히 밀면 구설수 송사는 물러가고 편안.
● 토끼 39년 협조자가 나타날 수니 이를 대비한 만반준비 필요. 51년 쌓은 무한한 힘이 발휘되는 때니 노력하면 결실이. 63년 불의의 재난 조심 기도하는 심정으로 차분히 대처요. 75년 바른 행동은 유익하며 틀린 행동은 손해 올수니 조심. 87년 침체 상태로 소비 지출 많은 때니 지인 의견 수렴해라. 99년 외형보다는 내실에 최선을 다 하면 목표는 달성. ● 용 40년 부탁이나 책임질 문제는 거절하라 내가 난처해질 수. 52년 귀인이 도와주어 활동할 수 있는 좋은 운세. 64년 절약하는 소신 지켜 절약하면 손해 피하고 이익 생길 수. 76년 뛰어봐야 성과 안 나고 고생만하니 쉬며 차기 구상을. 88년 장사나 사업가는 최선 다하여 노력하면 이득이 크다. 00년 고통 사라지며 새로운 희망이 싹틀 수 있는 운세.
● 뱀 41년 불운은 사라지고 서서히 재물도 생기니 즐거운 운. 53년 무리한 행동 말고 기다리는 자세로 안전하게 처신 요. 65년 걱정 많고 일이 막혀도 인내하며 처리하면 보람이 있다. 77년 천지분간이 힘든 시기니 정신 가다듬고 조심히 행동을. 89년 유혹에 빠지기 쉬우니 잘 처신해 위기를 피하라. 01년 여성은 길한 운세니 낭비를 줄이고 노력하면 성사된다.
● 말 42년 능력 인정 못 받으나 노력하며 기다리면 소망성취. 54년 힘든 때니 일 추진 할 때는 지혜를 총 동원해 연구해야. 66년 출행은 이익 있고 막혔든 일은 성사되고 거래도 이익이. 78년 자녀 친지와 불협화음 예상되니 심한 간섭은 금물. 90년 좋은 운이니 위사람 도움 받고 경사 매사 편안 할 수. 02년 친지 이성 관계는 좋지 않은 상황이 올 수니 조심 요.
● 양 31년 가정사를 처리 할 때는 부인의 말을 우선 참고하라. 43년 착실히 돈 아끼면 재물 운 있어 재물 이득 취 할 수. 55년 잘난 체하면 협조자를 잃게 되니 겸손의 미를 지켜야. 67년 임무를 열심히 처리하여 신임 받으면 안정적인 발전이. 79년 이성을 조심하고 추진하면 목표는 이루어질 수. 91년 특수 분야의 공부는 노력하면 목적은 달성 된다.
● 원숭이 32년 귀인도움으로 대인 교제 동업자 협력자를 만나는 때. 44년 공공기관 상대가 이익이 있으니 공정성을 잃지 말라. 56년 직장 직업 등 변동 수 있으니 깊이 판단해야 길하다. 68년 대인관계를 친밀히 하면 소망은 순조롭게 이루어진다. 80년 소망 계약 거래관계는 성의로 설득하면 해결되는 운. 92년 사교성을 충분히 발휘하는 영업 대인관계는 유리해 성취.
● 닭 33년 혼자처리하면 불리하고 여럿이 협력해 추진하면 길하다. 45년 외로워도 참고 온순히 임무 수행하면 행운이 온다. 57년 새 일을 하려면 협조자와 상의하며 시도해야 유리. 69년 약간 장애로 막힘 있으니 고민 말고 조용히 기다려야. 81년 의외의 수입도 생기는 운이니 지출에 세심한 주의를. 93년 상사와 상의하고 순종하며 순리로 풀어 가면 성사. ● 개 34년 순서대로 진행되어 점진적으로 이루어지는 길한 날. 46년 소원성취는 시기상조니 희망을 포기 말고 인내하라. 58년 외유내강의 자세로 겸허히 밑의 사람 위해주면 더 복이. 70년 무리하게 진행하면 할수록 더 복잡하게 되니 자중하라. 82년 어렵다고 실망 말고 여성 협조 있으면 성사될 수도. 94년 운이 길로 변하니 친구를 원하는 이성은 기회 잡아야.
● 돼지 35년 도와줘도 인정해주지 않으니 편한 마음으로 기다려라. 47년 실속 차리면서 주위와 친밀하게 지내야 성취할 수. 59년 재앙을 만나도 별것 아니니 용기 내어 돌파하라. 71년 교제가 많은 때니 품위 지키며 실력 발휘해야 기회가. 83년 시작은 잘 판단해야 손해 피하며 현 사업을 발전시켜라. 95년 곤란한 일도 해결책 강구하며 노력하면 해결된다.
댓글 0