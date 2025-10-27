[오늘의 운세/10월 27일]

● 쥐 36년 독단적인 계약 금물 재물은 성취될 수. 48년 추진하는 일은 순조롭게 성사되는 운. 60년 협조자나 귀인 도움으로 번창 할 수. 72년 침착히 대처하면 어려운 일도 해결이. 84년 명예 재물은 성심 다하면 순조롭게 득함. 96년 공연히 오해 받을 수니 싫으면 거절해야. ● 소 37년 문서에 하자여부를 철저한 검토가 길함. 49년 대인관계는 사교성 발휘해 적극 처신을. 61년 욕심으로 망동하면 공든 탑 무너진다. 73년 노력하면 어려움 없이 만사 이루어진다. 85년 기쁨 괴로움이 반복 하니 분수 지켜야. 97년 여행 시 손재 금전문제로 고민 생길 수.
● 범 38년 즐거운 일 생기며 계획은 성취할 운. 50년 과분한 추진 금물 가능한 일 추진해야. 62년 착실히 운 개척하면 성사 될 수. 74년 작은 일 집착해 큰일 등한시 하니 조심. 86년 가정 안정기하고 외부 일 착수하라. 98년 분별없이 말하면 이성간 갈등 생길 수,
● 토끼 39년 욕심으로 확장은 금물이며 욕심 버려라. 51년 어려움 가고 호운 오니 착수하면 성취. 63년 직장 일에 변동 있을 수니 확실한 판단을. 75년 욕심내 고생 말라 쉬면서 내일을 연구. 87년 재물은 유리하니 노력하면 구재 가능. 99년 예상 않은 도움으로 새 진로 열일 수.
● 용 40년 남을 비방하지 말고 협력자 찾아라. 52년 재수 길해 협동하는 업종은 발전 운세. 64년 내부모함 조심 좋은 계획도 잠시 참아라. 76년 현 위치 지키며 현업에 충실해야. 88년 재물구하는 일에 우선해 추진하면 성취. 00년 명예 길하고 재물 얻으니 공정히 처신 요.
● 뱀 41년 운이 불길해 목표 성사 어렵다. 53년 소망 성사되고 재물도 구할 수 있다. 65년 무리하면 손해 보니 착실히 추진해야. 77년 지성이면 감천 노력하면 소원 성취 운. 89년 사리를 정확히 판단해서 처신하라. 01년 무리하지 말고 능력 따라 시행 유리.
● 말 42년 화합하며 밀면 구설수 물러가고 편안. 54년 송사 손재를 이해와 용서로 피하라. 66년 포기 말고 참고 노력하면 길운으로. 78년 안 좋은 때라 사업 부진하니 기다려라. 90년 주위에 덕 베풀고 포용하면 형통 수. 02년 가뭄에 단비 오니 추진하는 일은 성취.
● 양 31년 허욕 버리고 착실히 노력하면 성취. 43년 부진하면 노력 부족 밀어부처야. 55년 서둘러 해야 망설이면 무산될 수가. 67년 착실히 노력하면 좋은 기회와 성공. 79년 공정히 처신하면 영전 승진 기회가. 91년 전문기술 인정받으니 전문성 살려야. ● 원숭이 32년 능력에 넘치는 일 강행하면 실패 수. 44년 정확하면 약간 모험이 있어도 돌파해라. 56년 착실히 노력하면 끝에 목표 달성. 68년 지도자는 좋은 때니 능력 발휘를. 80년 여유롭게 좋은 시기를 기다려라. 92년 순리로 하면 이익이 무리하면 실패가..
● 닭 33년 이웃 상하가 화합하면 편한 운. 45년 나태하면 낭패 서로 도우며 노력해야. 57년 오해받을 처신 금물 행동에 주의요. 69년 욕심으로 무리한 투자는 절대금하라 81년 주위 인식이 중요 겉 치례는 실패. 93년 이익은 공평히 분배해 분쟁 막아야.
● 개 34년 뜻 이루고 재물 들어오니 즐거울 수. 46년 포용하는 처신만이 만사대길 할 수. 58년 서두르면 실패 순리대로 해야 안전하다. 70년 최선 다해 노력하면 소망은 성취. 82년 시기나 원망 살 일은 피하라. 94년 유흥조심 바른 자세 취하면 좋은 운.
● 돼지 35년 여성 가족 걱정은 탓 말고 사랑을. 47년 거래 이익 있으니 현재 여건 따라야. 59년 매매 재물 구할 것이니 서두르지 말라. 71년 절망 말고 노력하면 끝에 이익이 온다. 83년 좋게 해결한다는 마음이 필요한 때. 95년 직장인은 승진 영전 명예 얻는 호운.
