[오늘의 운세/10월 28일]

● 쥐
36년 문서작성 따라 이익 차이 크니 신중히.
48년 내 멋대로 행동 말고 자제해야 길하다.
60년 욕심내지 말고 현재 일에 더 노력이 길.
72년 급히 변화 말고 현재대로 밀면 성과가.
84년 덕으로 소통하며 어려운 시기 피해야.
96년 귀인이 도와줘 취업 승진할 수.
● 소
37년 감기조심 여행 자제 새 계획 세울 때.
49년 조건 맞지 않아 거래 안되니 차기로.
61년 난제 피하려고 무리수 쓰면 큰 피해가.
73년 장애물 있어 힘드나 돌파하면 해결.
85년 한 가지 일에 매진해야 성취할 수.
97년 쓸모없는 용기로 무모하면 재난 실패.
● 범
38년 잘 판단해 성실히 밀면 만사 대길.
50년 해상 낚시 위험지역 활동 위험 조심.
62년 고달프고 힘든 때니 해결책 연구를.
74년 미움 사는 일 억제하면 즐거운 일이.
86년 욕심내 무리 말고 새 방향으로 해결을.
98년 협조 받으면 번창하니 도움주면 이용해야.
● 토끼
39년 어정쩡한 행동 하면 실물수니 조심.
51년 항해 여행 추락 등 사고 대비책 필요.
63년 적극적 교제하면 목적 쉽게 달성할 수.
75년 나중에 성취되니 겸허히 노력해야.
87년 여성은 거만 떨면 미움 받고 겸손해야.
99년 현재에 만족하고 열심히 추진해야 길.
● 용
40년 절약하면 손해 피하고 이익 생길 수.
52년 밝은 운이니 계획 확실히 추진하면 성사.
64년 건축 토목 공사는 유리하니 추진하면 길.
76년 사고 골절 질환 대비하는 자세 필요.
88년 예술 예능 문화는 길 장사는 불리.
00년 손재수니 교제 시 조심 과잉 친절 금물.
● 뱀
41년 배타적으로 충돌 있으니 좋게 처리를.
53년 노력하면 빠른 성공이니 부지런히.
65년 절약하고 분수 지켜야 손재 피한다.
77년 나쁜 운이니 덕을 쌓으며 기다려야.
89년 소망은 성취 운 순리적으로 풀어라.
01년 힘들어도 자신 있게 나가면 이루어짐.
● 말
42년 어려움 극복하면 귀인 도움으로 성취.
54년 주위와 화합해 불편한 관계 해결해야.
66년 동료 주위 관계 불화수니 친화를 깊게.
78년 지혜롭게 처리하면 경영 계약 소망 성사.
90년 절약하면 재물 모이고 거래는 이익이.
02년 기회 잘 잡아 노력하면 재물도 풍성.
● 양
31년 여행 외출 시 중도 변경 대비해야.
43년 감언이설 주위 적절히 상황변화 대처를.
55년 어려워도 능력 발휘하면 운세 좋아진다.
67년 상사 협조로 소망 순조롭게 성사 될 수.
79년 걱정 있으면 돌파 해가는 용기 필요.
91년 주위사람 협조 하에 뛰면 성사 운.
● 원숭이
32년 정확한 처신을 나쁘면 결과 안 좋다.
44년 불만자도 정당하면 따르니 바르게 하라.
56년 사업은 즉시 풀어지지 않으니 노력해야.
68년 함부로 처신 말고 주위 도움 받아라.
80년 선후배 친지 도움 받으면 목표 달성.
92년 여성은 친지와 합심하면 난제 해결.
● 닭
33년 정신 차려 처신하면 전화위복 운세.
45년 확실한 계약으로 협조체제 이루면 성공.
57년 절도 지키면서 능력에 맞게 행동해야.
69년 적은 것 탐내면 큰 것을 잃을 수 있다.
81년 금전 낭비나 이성의 유혹을 조심해야.
93년 급히 설득하려 하지 말라 여인 상대 길.
● 개
34년 귀인 도움으로 뜻밖에 소망 이룰 수.
46년 믿음으로 아래 사람 감화 지도하면 길.
58년 공직자 직장인은 승진 명예도 길한 운.
70년 주위사람 협조와 협력 받으면 소원성취.
82년 인기 있다고 망동 말고 차분하면 기쁨이.
94년 승부 집착해야 실익 없으니 노력해야.
● 돼지
35년 자기 본분 지키며 장래 일에 연구할 때.
47년 봉사 희생으로 사회에 공익 주면 후에 길.
59년 동료 친지 의견 수렴하고 지출에 만전을.
71년 좋은 기회라고 판단되면 밀어가야.
83년 큰 욕심내지 말라 적은 것이 큰 실속이.
95년 외출 여행 가지 말고 구설수 조심.
일월철학원장 일월선사
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0