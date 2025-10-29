[오늘의 운세/10월 29일]

● 쥐 36년 모략하는 이 많으니 대인관계 최선을. 48년 과거 잊고 새 계획 세워 추진하여야. 60년 착실히 순서에 따라 개척하면 성취. 72년 화합 못하고 자기 주장만하니 판단을. 84년 중도 포기 말고 끝까지 완수하면 성사. 96년 이성 유혹에 빠질 수니 조심히 처신을.
● 소 37년 신변 변화 수니 현명한 판단으로 처신을. 49년 결심한 일은 신속히 추진하면 성취 수. 61년 덕 베풀데 경솔히 말고 깊이 생각을. 73년 대인관계 잘하고 추진하면 만사형통. 85년 내 재주 믿고 설치다간 실패 맞볼 수. 97년 친지 선배 지도 잘 판단해서 처리해야.
● 범 38년 고집 부리면 계약 안되고 양보해야 성공. 50년 책임질 문제가 생기니 확실히 처신을. 62년 근심도 소멸되니 강력히 추진해야 성사. 74년 상대를 알고 대응하면 명예 재물은 득이. 86년 기다리면 귀인 나타나 도와주어 성사. 98년 취업은 성사 희망 이루어지는 운. ● 토끼 39년 잘 풀려나갈 수니 부지런히 노력하라. 51년 가족 화목은 일에 활력소 되어 복 된다. 63년 일이 엉뚱하게 진행될 수니 연구를. 75년 곤란해도 포기 말고 극복하면 해결책이. 87년 임무를 끝까지 수행하면 그 뜻이 달성. 99년 서두르지 말고 노력하면 길운 온다. ● 용 40년 도와준다고 받지 말고 상황 파악한 후. 52년 시운이 형통하니 즐겁고 가정도 편안. 64년 음주 운전 조심해야 관재구설 피함. 76년 득이 있으면 남보다 앞서 처리를. 88년 윗사람 도움으로 좋은 일 있고 성사. 00년 해결 않되든 일 적극 밀면 성사 운.
● 뱀 41년 바르게 행동해야 손해 구설 피한다. 53년 마음대로 하지 말고 상의해 처리해야. 65년 여인에게 협조 구하면 좋아질 수. 77년 공들인 일 성사되니 노력하면 소원 성취. 89년 재물은 착실히 노력하면 성취할 운세. 01년 노력한 대로 이루어지니 열심히 노력을. ● 말 42년 자신을 낮추는 처신이 편안한 운. 54년 불길한 운세니 고생하지 말고 쉬어라. 66년 이성간 동업자간 의견차는 화합 협조를. 78년 조용히 지혜롭게 처리하면 풀린다. 90년 치밀한 계획 세워 밀고가면 소원 성사. 02년 유리하면 양보 말고 남보다 앞서 처리를.
● 양 31년 귀인 만나 즐거운 일 생길 수니 말조심. 43년 사업 설립 확장은 유리한 때 착수해라. 55년 재물 구하기 힘들고 어려우니 기다려야. 67년 욕심 내지 말고 수양하는 자세로. 79년 소인들이 반대하니 자중하며 기다려야. 91년 새 일에 헛된 노력 금물 현재 일 매진을.
● 원숭이 32년 공정한 처신만이 재난 피하는 최상책. 44년 고통 참고 자신의 본분 지켜야 길. 56년 복잡하게 꼬이니 새 방법을 모색하라. 68년 고집은 손실만 부르니 협조 양보가 길. 80년 인내하며 대처해 난관 극복해야 성사. 92년 여성 도움 받으면 번창할 수 있는 운세.
● 닭 33년 소망이루기 힘드니 욕심은 금물. 45년 여성 의견 반대 말고 협조하면 길. 57년 소원은 바로 안 되고 노력해야 성사. 69년 바르게 해야 믿고 따르니 난제도 해결. 81년 유리한 입장 택하라 잘못 택하면 손해. 93년 여성 도움 받으면 번창할 수 있는 운. ● 개 34년 예상치 않은 대인문제에 대비하라. 46년 자만하면 가능한 일도 막힐 수. 58년 협조자와 상의하며 시도해야 유리. 70년 공공기관 일 소득 없고 사기업이 길. 82년 직장 변동 있을 수니 확실한 판단을. 94년 서두르지 말라 시간이 해결해준다.
● 돼지 35년 단념 금물 어려움 이겨내는 지혜를. 47년 남의 의사도 참고하며 처신하라. 59년 불안초조 하니 마음 평온 찾아야. 71년 주위의견 수렴해 실속 있게 처신해야. 83년 자신 있게 도전해야 차차 길 열린다. 95년 이성 협조자간 의견차는 화합 협조를.
